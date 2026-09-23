Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Kawhi Leonard rempile aux Raptors et intègre un Top 3 historique en NBA !

Kawhi Leonard a signé une extension de contrat de 115 millions de dollars sur deux ans à Toronto. Un bail qui devrait porter ses gains en carrière à plus de 540 M$ et le placer sur le podium des joueurs les mieux payés de l'histoire de la ligue.
|
Résumé
Écouter
Kawhi Leonard rempile aux Raptors et intègre un Top 3 historique en NBA !

Kawhi Leonard prolonge aux Raptors pour 115 M$ et monte ainsi sur le podium des joueurs les mieux payés de l’histoire de la NBA.

Crédit photo : © Dan Hamilton-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) poursuivra bien l’aventure à Toronto. Revenu aux Raptors cet été, sept ans après les avoir conduits au titre NBA, l’ailier a trouvé un accord pour une prolongation 115 M$ sur deux saisons, avec une Player Option sur la 2e année du deal. Au-delà de son avenir sportif, ce nouveau contrat propulse Leonard parmi les joueurs ayant cumulé les plus gros salaires de l’histoire de la NBA.

Plus de 540 M$ de gains en carrière

Selon les projections reprises par Yahoo Sports, Kawhi Leonard devrait atteindre environ 541,1 millions de dollars de salaires NBA au terme de la saison 2028-2029, à condition d’aller au bout de son nouveau contrat. Il dépasserait ainsi Stephen Curry (532,7 millions), Joel Embiid (516,9 millions), Nikola Jokic (508,9 millions) et James Harden (508,2 millions).

Leonard se retrouverait alors au troisième rang de ce classement projeté, derrière Kevin Durant (591,1 millions de dollars) et LeBron James (589,3 millions). ESPN estime même son total futur autour de 543 millions de dollars.

La nouvelle prolongation lui permettra également de dépasser la barre symbolique du demi-milliard de dollars de salaires NBA en carrière. Un seuil atteint uniquement  par LeBron James (2,03 m, 41 ans), Kevin Durant et Stephen Curry à ce jour.

Kawhi laisse 11 M$ sur la table

Toronto a pourtant obtenu un effort financier de sa nouvelle star. L’accord de 115 millions de dollars sur deux saisons se situe environ 11 millions sous le montant maximal auquel Leonard pouvait prétendre. Sachant que le double MVP des Finales NBA (2014 et 2019) doit déjà percevoir un peu plus de 50 millions de billets verts en 2026-2027, pour la dernière saison de son précédent contrat.

Cette prolongation intervient quelques jours après que les Raptors aient bouclé son retour au Canada en le récupérant auprès des Los Angeles Clippers contre Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft, un swap de premier tour et deux seconds tours.

Kawhi Leonard

  • Poste : Ailier
  • Taille : 201 cm
  • Âge : 35 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : LA Clippers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS27,9#7
REB6,3#71
PD3,6#100

Sept ans plus tard, Toronto retrouve ainsi le joueur qui avait conduit la franchise à son unique titre NBA aux côtés de Kyle Lowry (1,83 m, 40 ans) et Marc Gasol. Une superstar toujours au sommet et autrice de sa meilleure saison statistique au scoring avec 27,9 points de moyenne en 2025-2026. Des performances que l’ancien de San Diego State devra réitérer pour permettre aux Dinos de jouer les trouble fête dans une conférence Est promise aux Knicks et aux Sixers.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit