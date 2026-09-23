Kawhi Leonard rempile aux Raptors et intègre un Top 3 historique en NBA !

Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) poursuivra bien l’aventure à Toronto. Revenu aux Raptors cet été, sept ans après les avoir conduits au titre NBA, l’ailier a trouvé un accord pour une prolongation 115 M$ sur deux saisons, avec une Player Option sur la 2e année du deal. Au-delà de son avenir sportif, ce nouveau contrat propulse Leonard parmi les joueurs ayant cumulé les plus gros salaires de l’histoire de la NBA.

Just in: Toronto Raptors All-NBA star Kawhi Leonard has agreed on a two-year, $115 million contract extension with the franchise, plus a player option for the 2028-29 season, his agent Harrison Gaines of SLASH Sports tells ESPN. pic.twitter.com/naqrW8jBV3 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026

Plus de 540 M$ de gains en carrière

Selon les projections reprises par Yahoo Sports, Kawhi Leonard devrait atteindre environ 541,1 millions de dollars de salaires NBA au terme de la saison 2028-2029, à condition d’aller au bout de son nouveau contrat. Il dépasserait ainsi Stephen Curry (532,7 millions), Joel Embiid (516,9 millions), Nikola Jokic (508,9 millions) et James Harden (508,2 millions).

Leonard se retrouverait alors au troisième rang de ce classement projeté, derrière Kevin Durant (591,1 millions de dollars) et LeBron James (589,3 millions). ESPN estime même son total futur autour de 543 millions de dollars.

BREAKING: Kawhi Leonard has agreed to a 2-year, $115M extension with the Toronto Raptors, moving him to No. 3 on the NBA’s all-time earnings list. The deal includes a 2028-29 player option and brings his remaining contract to 3 years/$165M, per @espn. (earnings via @spotrac) pic.twitter.com/T2PgIfaHWC — Boardroom (@boardroom) September 22, 2026

La nouvelle prolongation lui permettra également de dépasser la barre symbolique du demi-milliard de dollars de salaires NBA en carrière. Un seuil atteint uniquement par LeBron James (2,03 m, 41 ans), Kevin Durant et Stephen Curry à ce jour.

Kawhi laisse 11 M$ sur la table

Toronto a pourtant obtenu un effort financier de sa nouvelle star. L’accord de 115 millions de dollars sur deux saisons se situe environ 11 millions sous le montant maximal auquel Leonard pouvait prétendre. Sachant que le double MVP des Finales NBA (2014 et 2019) doit déjà percevoir un peu plus de 50 millions de billets verts en 2026-2027, pour la dernière saison de son précédent contrat.

Kawhi Leonard on his trade to the Raptors: "You know, I'm not really championship chasing … I didn’t want to put on a thousand jerseys."pic.twitter.com/G9wN9Le2Xy — Underdog NBA (@UnderdogNBA) September 16, 2026

Cette prolongation intervient quelques jours après que les Raptors aient bouclé son retour au Canada en le récupérant auprès des Los Angeles Clippers contre Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft, un swap de premier tour et deux seconds tours.

Kawhi Leonard Poste : Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : LA Clippers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 27,9 #7 REB 6,3 #71 PD 3,6 #100

Sept ans plus tard, Toronto retrouve ainsi le joueur qui avait conduit la franchise à son unique titre NBA aux côtés de Kyle Lowry (1,83 m, 40 ans) et Marc Gasol. Une superstar toujours au sommet et autrice de sa meilleure saison statistique au scoring avec 27,9 points de moyenne en 2025-2026. Des performances que l’ancien de San Diego State devra réitérer pour permettre aux Dinos de jouer les trouble fête dans une conférence Est promise aux Knicks et aux Sixers.