Des premiers examens « rassurants » pour Anthony Da Silva après son malaise

Vendredi 19 septembre 2026, à quelques secondes de la fin du troisième quart-temps des 32es de finale de la Coupe de France, Anthony Da Silva s'est assis sur le parquet, victime d'un malaise.

Le meneur des Béliers de Kemper a été évacué vers les urgences avant de regagner Quimper le samedi dans la journée. Les examens réalisés depuis, dont une IRM, ont livré des premiers résultats que le club qualifie de « plutôt rassurants » dans les colonnes d'Ouest France. Reste que la cause du malaise n'a pas encore été identifiée, et que le joueur est écarté des parquets pour la reprise du championnat.

Un malaise survenu en plein match à Rennes

Le témoignage de Laurent Foirest, directeur sportif des Béliers et présent dans la salle, décrit une séquence qui a immédiatement inquiété le staff quimpérois. « Sur le coup, il a le ballon en tête de raquette et il s'allonge. Et puis, son malaise a duré… », raconte le dirigeant. Anthony Da Silva a ensuite été transporté aux urgences.

De retour à Quimper le lendemain, le meneur a enchaîné les examens médicaux. « Les premiers résultats se sont avérés plutôt rassurants », poursuit Laurent Foirest, qui évoque notamment une IRM. Le club ne referme pas le dossier pour autant : « On va continuer de chercher la cause de ces malaises. Pour l'instant, Anthony récupère. »

Anthony Da Silva absent contre Levallois pour la reprise de l'ELITE 2

La conséquence sportive est immédiate. La recrue quimpéroise, arrivée cet été après un passage à Évreux, ne jouera pas vendredi 25 septembre face à Levallois, pour la première journée du championnat d'ELITE 2. Aucun calendrier de retour n'a été communiqué et les Béliers ne prévoient, pour l'heure, pas de se pencher sur le marché des pigistes.