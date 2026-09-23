Pistons : Cade Cunningham bouleversé par le départ de son « frère »

Cade Cunningham (1,98 m, 24 ans) va découvrir une situation nouvelle à Detroit. Après le transfert d’Isaiah Stewart (2,03 m, 25 ans) aux Memphis Grizzlies cet été, le meneur All-Star est désormais le joueur le plus ancien au sein du roster des Pistons. Un changement loin d’être anodin pour celui qui imaginait terminer sa carrière aux côtés de son ex-coéquipier.

EARNED IT‼️ Cade Cunningham is All-NBA First Team. pic.twitter.com/V5YBicjfnw — Detroit Pistons (@DetroitPistons) May 24, 2026

Arrivé en NBA un an après Isaiah Stewart (2,03 m, 25 ans), choisi en 16e position de la Draft 2020, Cade Cunningham a partagé avec lui cinq saisons à Detroit. Les deux joueurs ont notamment connu la saison 2023-2024 et sa série de 28 défaites consécutives (un triste record NBA), avant d’accompagner le retour des Pistons au premier plan.

CADE MF CUNNINGHAM — UNSTOPPABLE. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bBaQ4irN3T — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 20, 2026

« J’ai traversé tellement de choses avec lui »

Interrogé par Omari Sankofa du Detroit Free Press, Cunningham n’a pas caché l’importance prise par son ancien coéquipier dans sa vie.

« C’est difficile. Évidemment, Stew est mon frère, c’est quelqu’un avec qui j’avais prévu de jouer pendant toute ma carrière. Qu’il ne soit plus là, c’est bizarre. J’ai l’impression d’être à nouveau un rookie, comme si j’entrais dans quelque chose de nouveau parce qu’il n’est plus avec moi. Mais je lui souhaite le meilleur. »

Cade Cunningham on the Pistons trading Isaiah Stewart: “That’s somebody that I planned on playing my whole career with. For him to not be around, it is weird. It feels like I’m a rookie again, like I’m stepping into something new because I don’t have him with me.” 💔 (via… pic.twitter.com/jirLPeDd92 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 22, 2026

L’ancien d’Oklahoma State a également insisté sur la dimension personnelle de cette séparation. « C’est mon frère pour la vie, quelqu’un que je vais inviter à mon mariage. J’ai traversé tellement de choses avec lui, et c’est le genre de gars dont je sais qu’il réussira à faire en sorte que ça fonctionne là-bas, à Memphis. Évidemment, c’est un départ difficile pour moi. »

Detroit a envoyé Stewart à Memphis contre trois futurs choix de deuxième tour de Draft, dans une intersaison marquée par plusieurs changements autour du noyau dur des Pistons, amputé également de Tobias Harris, parti rejoindre les Spurs de Victor Wembanyama durant l’été.

Après une saison régulière terminée à 60 victoires et à la première place de la conférence Est, puis une élimination au deuxième tour des playoffs contre Cleveland, Cade Cunningham aborde donc sa sixième saison NBA avec davantage de responsabilités encore. Une pression que le membre de la All-NBA 1st Team 2026 semble vivre parfaitement.

« Je suis enthousiaste. Je pense que cette attente rend un peu anxieux, avec l’envie de commencer, de remettre le ballon en jeu et simplement de jouer. Comme je l’ai dit, j’ai l’impression d’être à nouveau un rookie, d’entrer dans quelque chose d’un peu nouveau. Il y a de l’excitation et de la nervosité avec ça. J’ai le meilleur métier du monde et je suis impatient que ça reprenne. Je me sens simplement chanceux. »

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Les Pistons atteindront-ils la finale de conférence Est l'an prochain ? Oui

Non

Aussi impatient soit-il d’en découdre, Cade Cunningham n’aura pas le droit à l’erreur à Detroit cette saison. Désormais identifiés et attendus, les Pistons seront dans l’obligation de franchir un nouveau cap en 2026-2027 après une sortie décevante face aux Cavaliers en 7 manches. Tout autre résultat qu’un retour en finale de conférence, 19 ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition, sera en effet perçu comme un échec pour Motor City. A bon entendeur !