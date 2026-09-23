Premier coup dur pour le HTV : Axel Julien absent un mois

Ce n'est sûrement pas comme ça que Hyères-Toulon, auteur de l'un des meilleurs recrutements de l'été, en ÉLITE 2 s'imaginait vivre sa semaine de reprise.

Après avoir acté le retard de livraison de l'Espace 3000, le HTV a annoncé une mauvaise nouvelle sportive : l'absence d'Axel Julien, victime d'une petite blessure musculaire au mollet.

Remplacé par Luka Asceric

Touché la semaine dernière en Coupe de France au Pays Salonais après seulement 3 minutes de jeu, l'ancien finaliste de l'EuroCup devra observer quelques semaines de repos.

🏥Touché au mollet face à Pays Salonais en 32e de finale de Coupe de France, Axel Julien sera éloigné des parquets pendant plusieurs semaines.



Le club a d’ores et déjà avancé sur la signature d’un pigiste médical afin de pallier à cette absence.

Reviens nous vite Axel !💛 pic.twitter.com/3jWfoHmbSX — HTV Basket (@BasketHtv) 23 septembre 2026

Le club varois espère son retour à la compétition pour le 20 octobre, jour de la réception du Havre, ce qui signifie cinq matchs sur le flanc.

En parallèle, le HTV a déjà bouclé la signature d'un pigiste médical, un autre ancien de la maison, Luka Asceric.