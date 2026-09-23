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Premier coup dur pour le HTV : Axel Julien absent un mois

Victime d'une blessure musculaire au mollet en Coupe de France, Axel Julien ne reviendra pas sur les parquets avant la deuxième partie du mois d'octobre. Le HTV va réagir en embauchant un pigiste médical.
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Premier coup dur pour le HTV : Axel Julien absent un mois
Axel Julien est blessé au mollet
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Ce n'est sûrement pas comme ça que Hyères-Toulon, auteur de l'un des meilleurs recrutements de l'été, en ÉLITE 2 s'imaginait vivre sa semaine de reprise.

Après avoir acté le retard de livraison de l'Espace 3000, le HTV a annoncé une mauvaise nouvelle sportive : l'absence d'Axel Julien, victime d'une petite blessure musculaire au mollet.

Remplacé par Luka Asceric

Touché la semaine dernière en Coupe de France au Pays Salonais après seulement 3 minutes de jeu, l'ancien finaliste de l'EuroCup devra observer quelques semaines de repos.

Le club varois espère son retour à la compétition pour le 20 octobre, jour de la réception du Havre, ce qui signifie cinq matchs sur le flanc.

En parallèle, le HTV a déjà bouclé la signature d'un pigiste médical, un autre ancien de la maison, Luka Asceric.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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Premier coup dur pour le HTV : Axel Julien absent un mois