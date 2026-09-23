La fin de saison dernière a sans doute semblé frustrante pour les fans des Rockets. Arrivés à la cinquième place d’une Conférence Ouest comme souvent disputée, les hommes de Ime Udoka n’ont pas fait long feu en postseason. Un premier tour face aux Lakers perdu sur le score de 4-2 et puis s’en était fini des espoirs d’épopée dans le Texas.

Lakers/Rockets Game 3? AN ABSOLUTE THRILLER. 🍿 Alpy extends HOU's lead to 6, 40.6 left

🍿 LBJ ties the game at 101, game goes to OT

🍿 Sheppard brings HOU within 3, 28.6 left

🍿 LAL gets the final stop, secures W@Lakers take a 3-0 series lead! pic.twitter.com/zb6LBPpHSR — NBA (@NBA) April 25, 2026

Face aux Angelinos, les joueurs de Houston possédaient trop de limites en attaque pour espérer remporter la série avec seulement deux matchs conclus au-dessus des 100 points marqués. A vrai dire ce manque au scoring peut s’expliquer par l’absence sur la quasi intégralité de la série de Kevin Durant (2,11 m, 37 ans).

En effet, le Slim Reaper n’a pu disputé qu’une seule rencontre et sans son meilleur marqueur à 26 points de moyenne en régulière, les Texans ne sont pas parvenus à trouver d’autres solutions en attaque. Cependant, la saison prochaine pourrait bien être celle du réveil offensif.

Rafael Stone thinks getting Fred VanVleet and Steven Adams back will be big for the Rockets halfcourt offense this season. pic.twitter.com/Kwkwb60wbN — ClutchFans (@clutchfans) September 22, 2026

Une attaque dynamisée ?

Si l’an passé les coéquipiers d’Alperen Sengun (2,11 m, 24 ans) possédait un attaque moyenne c’est avant tout le tir longue distance qui a fait défaut pour les Texans. Malgré une adresse très convenable derrière l’arc à 36,4 % de réussite, Houston n’osait sa chance qu’en de rares occasions. Avec seulement 31,5 tentatives à trois points en moyenne par match, les joueurs d’Ime Udoka ne comptaient que le 28e volume de tirs pris dans cette zone.

Ce domaine devenu capital en NBA apparait comme est largement sous exploité jusqu’alors mais cela pourrait évoluer l’an prochain grâce à Chip Engelland. Ancien assistant coach chez les Spurs, le technicien est reconnu comme l’un des meilleurs expert du tirs ayant déjà fait ses preuves aux côtés de Kawhi Leonard ou Tony Parker dans le passé.

Alperen Sengun (Houston Rockets) - Kevin Durant (Houston Rockets) Comparaison statistique entre deux joueurs Alperen Sengun Kevin Durant MJ 92 79 PTS 20,5 25,9 REB 9 5,5 PD 6 4,8 IN 1,2 0,8 CO 1,1 0,9

En corrigeant les gestuelles de ses nouveau protégés encore jeunes et donc malléables, le Californien pourrait donner un véritable coup de fouet au projet des Rockets. En plus, de cette arrivée déjà enthousiasmante, les Texans vont de nouveau pouvoir compter sur leur chef d’orchestre l’an prochain.

Après une saison passée loin des parquets en raison d’une rupture des ligaments croisés Fred VanVleet absent va effectuer son retour. Grâce à sa capacité à distribuer les bons ballons et sa fiabilité au shoot extérieur, le champion 2019 devrait améliorer significativement l’attaque de son équipe.

“I’m happy… I'm just really grateful and excited to be able to get back out there on the court." Fred VanVleet on his upcoming return for the Rockets 🙌 (via @NBATV) pic.twitter.com/lVHuEAhqPR — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 22, 2026

Parole à la défense

Malgré ces ajustements, pas question de changer l’identité avant tout défensive de Houston. L’an dernier H-Town s’est construit un véritable coffre-fort impénétrable disposant du 6e meilleur defensive rating de la ligue. Cette arrière-garde bâtie autour d’Amen Thompson a fait vivre des cauchemars à ses adversaires et cela pourrait encore empirer l’an prochain.

Dans cette approche défensive clairement assumée, le front office a décidé d’aller jusqu’au bout de son projet en acquérant Marcus Smart l’un des meilleurs défenseurs sur les lignes extérieures. Désormais, l’effectif apparait comme plus fort à bien des niveaux mais surtout plus complet. Dès lors, les coéquipiers de KD semblent détenir toutes les armes pour jouer les trouble-fêtes dans une Conférence Ouest où seuls les Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et le Thunder possèdent, à date plus de certitudes.