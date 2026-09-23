La LNB change d’hymne après douze ans de « Money Time »

La Ligue Nationale de Basket va changer d’identité sonore. À partir de la saison 2026-2027, un nouvel hymne de la LNB - à écouter dans notre post Instagram ci-dessous - sera diffusé dans les salles de Betclic ELITE et d’ELITE 2. Une évolution voulue par la Ligue afin de renouveler et rajeunir un morceau qui accompagnait les rencontres du basket professionnel français depuis douze ans.

Cette nouvelle création a déjà été testée grandeur nature. La LNB l’avait utilisée lors de la Supercoupe organisée à Roland-Garros afin de recueillir les premières réactions. Le retour a été concluant auprès du public, mais également des joueurs et des partenaires de la Ligue.

Le nouvel hymne de la LNB testé à Roland-Garros

Cette expérimentation constituait une étape avant le déploiement du morceau dans l’ensemble des salles de Betclic ELITE et d’ELITE 2. Le nouvel hymne doit désormais intégrer le protocole des rencontres et accompagner les équipes du basket professionnel français tout au long de la saison.

La volonté de la LNB est notamment de moderniser son univers sonore. Son précédent hymne était devenu l’un des éléments familiers des soirées de championnat après plus d’une décennie d’utilisation.

« Money Time » accompagnait la LNB depuis 2014

Le changement marque en effet la fin d’une longue période associée à « Money Time ». Le morceau avait été conçu dans le cadre du partenariat noué en 2013 entre la LNB et Wati B, le label ayant notamment été sollicité pour créer un nouvel hymne protocolaire destiné aux rencontres de la Ligue.

Dévoilé au printemps 2014 à l’occasion des playoffs, « Money Time » réunissait JR O Chrome et Doomams, membres de la Sexion d’Assaut, avec Charly Bell. Sa version instrumentale avait alors commencé à être utilisée lors de la présentation des équipes.

Douze ans plus tard, la LNB ouvre donc un nouveau chapitre. Le public de Betclic ELITE et d’ELITE 2 découvrira désormais cette nouvelle identité sonore dans les salles du championnat.