Trae Young pas tendre avec ses anciens coéquipiers des Hawks

Trae Young (1,85 m, 28 ans) n’a pas mâché ses mots concernant ses anciens coéquipiers aux Hawks. Invité du podcast Curious Mike avec Michael Porter Jr., le meneur est revenu sur les difficultés rencontrées avec Atlanta et notamment sur le manque de créateurs capables de soulager son travail offensif. Si ces propos peuvent paraitre assez sévères de prime abord envers ses anciens partenaires, la franchise de Géorgie ne lui a jamais offert des effectifs vraiment compétitifs.

Trae Young on his time in Atlanta: “I don’t know if I’ve ever had a teammate that can draw double teams.” (h/t @GMZeroOG) pic.twitter.com/dHPb5By1vb — Legion Hoops (@LegionHoops) September 22, 2026

« Je ne sais pas si j’ai déjà eu un coéquipier capable d’attirer deux défenseurs à la fois », a expliqué le quadruple All-Star. Une remarque illustrant à merveille le rôle central occupé par le meneur durant ses années à Atlanta mais surtout le manque de soutien apporté par ses ex coéquipiers.

D’ailleurs avec Michael Porter Jr., les deux hommes ont plaisanté sur le fait que Ice Trae n’avait jamais eu l’occasion d’effectuer des catch and shoot. Une conséquence logique de sa surutilisation balle en main, l’obligeant très souvent à créer ses propres actions comme celles de ses équipiers.

Trae Young Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Atlanta Hawks Washington Wizards Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,9 #63 REB 2,1 #415 PD 8,1 #6

Le pari Dejounte Murray

Cependant, l’ancien joueur des Hawks semble rapidement oublier que son ancienne franchise a tenté de résoudre ce problème par le passé. En effet, Atlanta a tenté le coup en 2022 avec l’acquisition de Dejounte Murray en provenance des Spurs afin de l’associer à son meneur. Mais leur synergie n’a finalement pas répondu aux attentes puisque les deux joueurs avaient tendance à fonctionner dans des registres similaires, très orienté par la création ballon en main, limitant ainsi leur complémentarité.

Désormais, Trae Young s’apprête à vivre sa première saison complète avec les Wizards. Le meneur va évoluer aux côtés d’Anthony Davis (2,08 m, 33 ans) et d’A.J. Dybantsa (2,07 m, 19 ans), deux joueurs capables de représenter des menaces offensives d’envergure et de décharger en partie les responsabilités offensives imputées au joueur de 28 ans.

Les Wizards, une nouvelle chance pour Young

En effet, ce nouvel environnement pourrait permettre au natif du Texas de jouer davantage sans ballon mais surtout de bénéficier de la création de ses coéquipiers. Après plusieurs années à Atlanta au sein d’un projet balbutiant, le meneur semble enfin faire partie d’un équipe sérieuse entouré de stars.

Désormais Ice Trae ne disposera d’aucune excuse en cas d’échec. Avec un numéro 1 de draft à ses côtés, un pivot dominant comme Anthony Davis et des jeunes à fort potentiel à l’instar d’Alexandre Sarr (2,16 m, 21 ans) ou Bilal Coulibaly (2,03 m, 22 ans), le quadruple All-Star possède toutes les cartes en main pour permettre à Washington de rejouer les premiers rôles à l’Est.