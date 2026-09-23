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Sur le carreau à Monaco, Luka Asceric rebondit ailleurs en France !

Après avoir espéré évoluer en Nationale 1 avec Monaco, Luka Asceric jouera finalement ces prochaines semaines en ÉLITE 2. Il s'est ainsi engagé avec Hyères-Toulon, son ancien club, en tant que pigiste médical d'Axel Julien.
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Sur le carreau à Monaco, Luka Asceric rebondit ailleurs en France !
Troisième passage au HTV pour Luka Asceric !
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Au même titre qu'Axel Toupane (Saint-Quentin), côtoyé ces derniers jours à Gaston-Médecin, Luka Asceric (2,01 m, 29 ans) va démarrer la saison loin de Monaco, là où il avait pourtant signé et se préparait encore la semaine passée sous les ordres de Sergii Gladyr.

Le club de la Principauté ayant désormais perdu tout espoir d'évoluer en Nationale 1, l'homme aux trois nationalités (Français, Autrichien et Serbe) a été contraint de revoir ses plans. Et il est rapidement retombé sur ses pattes, avec même la possibilité de revenir à Monaco d'ici un mois, si, par miracle, la Roca Team parvenait à s'engager en Ligue Adriatique 2.

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Pour cause, Luka Asceric a dégoté un contrat de pigiste médical en ÉLITE 2, du côté de Hyères-Toulon, où il remplacera Axel Julien, dont le retour est espéré le 20 octobre par le HTV.

Ancien poussin au HTV !

Un retour dans un cadre connu pour l'éphémère international serbe (deux sélections) : c'est en Pro B qu'il s'était révélé, en 2016/17 avec Lille, avant de s'y épanouir en 2022/23 avec Évreux (9,4 points à 39%, 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives).

Surtout, ce sera son troisième passage à Hyères-Toulon ! Entre 2003 et 2005, dans la section poussins du club varois (aux côtés d'Axel Bouteille), il y avait avait découvert le basket, prenant sa première licence lorsque son père, Neno, évoluait dans l'équipe de Jean-Louis Borg. "Je n'ai pas démarré parce que mon père était basketteur mais car c'était une grande source de plaisir", nous disait-il en 2016.

En 2018, il était parti avant la fin de saison

Des années plus tard, en 2017/18, il avait tenté de se lancer en Betclic ÉLITE sur les bords de la Méditerranée. Malheureusement, à l'époque, le HTV avait vécu une saison cauchemardesque, lanterne rouge du championnat (6v-28d), avant de céder ses droits sportifs au Paris Basket Avenir, à cause de dettes devenues insolubles.

Luka Asceric

  • Poste : Meneur
  • Taille : 201 cm
  • Âge : 29 ans
  • Nationalité : France, Serbie
  • Club : Hyères-Toulon

Stats 2017-2018 / Betclic ELITE

PTS3,3#199
REB1,6#195
PD1,5#96

Dans ce marasme, Luka Asceric n'avait pas confirmé ses belles prédispositions lilloises (3,3 points à 39%, 1,6 rebond et 1,5 passe décisive pour 4,2 d'évaluation en 14 minutes), de moins en moins utilisé par Emmanuel Schmitt, avant d'être exfiltré mi-avril vers le club serbe de Mega Bemax.

Luka Asceric
De retour à Hyères-Toulon, Luka Asceric va remplacer Axel Julien (photo : Sébastien Grasset)

En provenance de Vienne

Une saison qui, rétrospectivement, a pourtant été très importante dans son parcours, et permet même à Hyères-Toulon de le faire revenir. C'est grâce à cet ultime passage au HTV que Luka Asceric, pas encore naturalisé français à l'époque, avait obtenu le statut de JFL.

Pas épargné par les blessures depuis, l'ancien bressan sort d'une saison inégale en Autriche, son pays natal, où il était revenu pour la première fois de sa carrière.

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Dominant en BSL (12,8 points à 45%, 3,8 rebonds et 4,7 passes décisives), la ligue locale, il a logiquement eu plus de difficultés en Ligue Adriatique (5,6 points à 36% et 1,5 passe décisive), un niveau beaucoup plus relevé.

Luka Asceric (BC Vienna) - Luka Asceric (BC Vienna) · Basketball Austria Superliga 2025-2026

Luka AscericLuka Asceric
MJ2921
PTS12,85,6
REB3,82,6
PD4,71,5
IN0,80,3
CO0,10,1

Espéré pour la réception de Fos-Provence vendredi, Luka Asceric s'est engagé pour un mois avec le HTV.

« Je suis très heureux de la signature de Luka, un JFL de grande taille", se réjouit le coach, Stéphane Dumas. "Grâce à son arrivée, l’équipe intègre un profil capable d’initier sur pick and roll, de distribuer le jeu tout en apportant une menace à trois points."

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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