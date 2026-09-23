Sur le carreau à Monaco, Luka Asceric rebondit ailleurs en France !

Au même titre qu'Axel Toupane (Saint-Quentin), côtoyé ces derniers jours à Gaston-Médecin, Luka Asceric (2,01 m, 29 ans) va démarrer la saison loin de Monaco, là où il avait pourtant signé et se préparait encore la semaine passée sous les ordres de Sergii Gladyr.

Le club de la Principauté ayant désormais perdu tout espoir d'évoluer en Nationale 1, l'homme aux trois nationalités (Français, Autrichien et Serbe) a été contraint de revoir ses plans. Et il est rapidement retombé sur ses pattes, avec même la possibilité de revenir à Monaco d'ici un mois, si, par miracle, la Roca Team parvenait à s'engager en Ligue Adriatique 2.

Pour cause, Luka Asceric a dégoté un contrat de pigiste médical en ÉLITE 2, du côté de Hyères-Toulon, où il remplacera Axel Julien, dont le retour est espéré le 20 octobre par le HTV.

WELCOME BACK LUKA !🤩



8 ans après sa dernière apparition sous nos couleurs, l’international Serbe revient sur la Côte d’Azur en tant que pigiste médical afin de palier l’absence d’Axel Julien !



LET’S GO TO WORK LUKA 👊 pic.twitter.com/H2hC6qYUrI — HTV Basket (@BasketHtv) 23 septembre 2026

Ancien poussin au HTV !

Un retour dans un cadre connu pour l'éphémère international serbe (deux sélections) : c'est en Pro B qu'il s'était révélé, en 2016/17 avec Lille, avant de s'y épanouir en 2022/23 avec Évreux (9,4 points à 39%, 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives).

Surtout, ce sera son troisième passage à Hyères-Toulon ! Entre 2003 et 2005, dans la section poussins du club varois (aux côtés d'Axel Bouteille), il y avait avait découvert le basket, prenant sa première licence lorsque son père, Neno, évoluait dans l'équipe de Jean-Louis Borg. "Je n'ai pas démarré parce que mon père était basketteur mais car c'était une grande source de plaisir", nous disait-il en 2016.

En 2018, il était parti avant la fin de saison

Des années plus tard, en 2017/18, il avait tenté de se lancer en Betclic ÉLITE sur les bords de la Méditerranée. Malheureusement, à l'époque, le HTV avait vécu une saison cauchemardesque, lanterne rouge du championnat (6v-28d), avant de céder ses droits sportifs au Paris Basket Avenir, à cause de dettes devenues insolubles.

Luka Asceric Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : France, Serbie

Club : Hyères-Toulon Stats 2017-2018 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,3 #199 REB 1,6 #195 PD 1,5 #96

Dans ce marasme, Luka Asceric n'avait pas confirmé ses belles prédispositions lilloises (3,3 points à 39%, 1,6 rebond et 1,5 passe décisive pour 4,2 d'évaluation en 14 minutes), de moins en moins utilisé par Emmanuel Schmitt, avant d'être exfiltré mi-avril vers le club serbe de Mega Bemax.

De retour à Hyères-Toulon, Luka Asceric va remplacer Axel Julien (photo : Sébastien Grasset)

En provenance de Vienne

Une saison qui, rétrospectivement, a pourtant été très importante dans son parcours, et permet même à Hyères-Toulon de le faire revenir. C'est grâce à cet ultime passage au HTV que Luka Asceric, pas encore naturalisé français à l'époque, avait obtenu le statut de JFL.

Pas épargné par les blessures depuis, l'ancien bressan sort d'une saison inégale en Autriche, son pays natal, où il était revenu pour la première fois de sa carrière.

Dominant en BSL (12,8 points à 45%, 3,8 rebonds et 4,7 passes décisives), la ligue locale, il a logiquement eu plus de difficultés en Ligue Adriatique (5,6 points à 36% et 1,5 passe décisive), un niveau beaucoup plus relevé.

Luka Asceric (BC Vienna) - Luka Asceric (BC Vienna) · Basketball Austria Superliga 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Luka Asceric Luka Asceric MJ 29 21 PTS 12,8 5,6 REB 3,8 2,6 PD 4,7 1,5 IN 0,8 0,3 CO 0,1 0,1

Espéré pour la réception de Fos-Provence vendredi, Luka Asceric s'est engagé pour un mois avec le HTV.

« Je suis très heureux de la signature de Luka, un JFL de grande taille", se réjouit le coach, Stéphane Dumas. "Grâce à son arrivée, l’équipe intègre un profil capable d’initier sur pick and roll, de distribuer le jeu tout en apportant une menace à trois points."