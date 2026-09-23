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Baskonia pourrait couper un ancien joueur NBA

Liga Endesa - Arrivé à Vitoria la semaine dernière, le pivot ukrainien, Alex Len, n'a toujours pas fait ses débuts avec le club basque et se retrouve à nouveau blessé au pied. Ce qui hypothèque son avenir à Baskonia.
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Résumé
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Baskonia pourrait couper un ancien joueur NBA

Alex Len sous le maillot de Vitoria, juste une image de Media Day ?

Crédit photo : Vitoria
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L’arrivée d’Alex Len (2,13 m, 33 ans) à Baskonia ne produit pas l’effet escompté. Le pivot ukrainien, débarqué à Vitoria il y a une semaine, a de nouveau ressenti des douleurs au pied lors de sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

PROFIL JOUEUR
Alex Len
Alex LEN
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 33 ans (16/06/1993)

Nationalités:

logo ukr.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
3
#259
REB
2
#193
PD
0,3
#292

Le secteur intérieur sinistré

Le contexte est particulièrement compliqué pour le club basque. Ce dernier doit composer avec une rotation réduite et plusieurs joueurs touchés physiquement, parmi lesquels Markus Howard, Rodions Kurucs, Tadas Sedekerskis et Kenneth Faried.

Le poste de pivot n’est pas épargné non plus. En effet, Khalifa Diop a rejoint les Cleveland Cavaliers cet été, tandis qu’Alpha Diakite a filé du côté du Dubai Basketball. Le Baskonia doit donc trouver rapidement une solution sur le marché. De plus, le club espagnol aurait même envisagé de prêter Clement Frisch afin de dégager de la marge salariale.

LIRE AUSSI : Baskonia s’offre un vétéran aux 690 matchs NBA jusqu’en 2028Maxime Bodilis

Un premier entraînement interrompu pour Alex Len

Le pivot ukrainien avait posé ses valises à Vitoria le mercredi de la semaine passée. Le lendemain, jeudi, il avait pris part à son premier entraînement collectif. Cependant, une douleur au pied l’avait empêché d’aller au bout de la séance. En effet, l’ancien madrilène avait déjà terminé la saison dernière sur les rotules, touché par une fasciite plantaire pendant son passage au Real Madrid.

Son avenir en suspens

Son absence lors du déplacement à Badalone pour la Supercoupe a immédiatement inquiété. « Je ne peux rien dire », a lâché Paolo Galbiati, son entraîneur. Len n’a pour l’instant pas été officiellement présenté par le Baskonia.

De plus, selon les informations disponibles, le club pourrait trancher sur son avenir dans les prochaines heures. Félix Fernández, le directeur sportif, avait pourtant assuré que le joueur avait passé sa visite médicale avec succès malgré une attention particulière ayant été portée à l’état de son pied. Ces évènements ont sérieusement fragilisé son maintien au club. Son avenir semble être incertain.

Alex Len
Alex Len
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