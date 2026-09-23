Fenerbahçe remporte la Coupe du Président, Dusan Alimpijevic perd sa 11e finale de suite !

Fenerbahce a remporté la 39e Coupe du Président en battant Besiktas (72-59), hier au Sinan Erdem Spor Salonu d’Istanbul. L’équipe de Sarunas Jasikevicius a construit son succès avant la pause, atteinte avec 19 points d’avance (46-27). Elle décroche la neuvième Coupe du Président de son histoire et conserve un trophée déjà remporté contre Beşiktaş en 2025.

39. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONU FENERBAHÇE TARFİN! 💛💙🏆#YellowLegacy pic.twitter.com/7bYlPXkEcx — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 22 septembre 2026

Fenerbahçe fait la différence avant la pause

Les deux équipes étaient encore à égalité après cinq minutes de jeu (8-8), avant une série de 11-0 de Fenerbahçe. Le champion de Turquie a ainsi terminé le premier quart-temps avec onze longueurs d’avance (21-10). Beşiktaş a ensuite manqué d’adresse extérieure et rejoint les vestiaires avec un retard important (46-27).

Beşiktaş a réagi dès le début de la seconde période en inscrivant les cinq premiers points. L’équipe de Dusan Alimpijevic a ramené l’écart à huit unités au début du dernier quart-temps (60-52). Fenerbahçe a répondu par un 6-0 et conservé le contrôle jusqu’au terme de la rencontre (72-59).

Wade Baldwin a terminé meilleur marqueur de Fenerbahçe avec 13 points. Shavon Shields en a ajouté 10 et Braian Angola Key 11. Jaylen Nowell a inscrit 13 points pour Beşiktaş, qui n’a placé aucun autre joueur à dix unités ou plus.

Une neuvième Coupe du Président pour Fenerbahçe

Fenerbahçe remporte la Coupe du Président pour la neuvième fois de son histoire. Le club stambouliote conserve son titre après son succès contre Beşiktaş en septembre 2025 (85-83). Il s’agit également de son premier trophée de la saison 2026-2027.

Cette finale était la sixième remportée par le Fenerbahçe de Šarūnas Jasikevičius contre le Beşiktaş de Dusan Alimpijevic. La série comprend deux Coupes de Turquie, deux finales du championnat turc et deux Coupes du Président. Beşiktaş avait notamment perdu la finale du championnat 2025-2026 sur le score de trois victoires à une.

Dusan Alimpijevic battu dans ses 11 finales

La Coupe du Président porte à 11 le nombre de finales perdues par Dusan Alimpijevic comme entraîneur principal. Sa série avait débuté en 2017 avec le FMP Belgrade, battu par l’Étoile Rouge en finale du championnat de Serbie. Il avait ensuite perdu la Coupe Radivoj Korac et la Ligue adriatique avec l’Étoile Rouge lors de la saison 2017-2018.

Le technicien serbe a également conduit Bursaspor jusqu’en finale de l’EuroCup 2022. Le club turc s’était incliné contre la Virtus Bologne (67-80). Depuis son arrivée à Beşiktaş, Dusan Alimpijevic a disputé sept finales sans parvenir à décrocher un trophée, notamment face à la JL Bourg au printemps dernier en EuroCup.

Les 11 finales perdues par Dusan Alimpijevic :

• 2017 – Championnat de Serbie : FMP Belgrade – Étoile Rouge, 0-3

• 2018 – Coupe Radivoj Korac : Étoile Rouge – Partizan Belgrade, 75-81

• 2018 – Ligue adriatique : Étoile Rouge – Budućnost Podgorica, 1-3

• 2022 – EuroCup : Bursaspor – Virtus Bologne, 67-80

• 2025 – Coupe de Turquie : Beşiktaş – Fenerbahçe, 81-104

• 2025 – Championnat de Turquie : Beşiktaş – Fenerbahçe, 1-4

• 2025 – Coupe du Président : Beşiktaş – Fenerbahçe, 83-85

• 2026 – Coupe de Turquie : Beşiktaş – Fenerbahçe, 74-91

• 2026 – EuroCup : Beşiktaş – JL Bourg, 0-2

• 2026 – Championnat de Turquie : Beşiktaş – Fenerbahçe, 1-3

• 2026 – Coupe du Président : Beşiktaş – Fenerbahçe, 59-72

Dusan Alimpijevic a désormais perdu les 11 finales disputées au cours de sa carrière d’entraîneur principal.