Zion Williamson (1,98 m, 26 ans) et les New Orleans Pelicans abordent la campagne 2026-2027 avec plusieurs dossiers à gérer. Sur le terrain, la franchise sort d’un exercice 2025-2026 décevant, conclu sans participation aux playoffs pour la seconde année de rang, et a confié son destin à Jamahl Mosley cet été. En dehors, son franchise player désigné reste engagé dans une procédure judiciaire dont il peine à s’extirper. Une situation pour le moins complexe à un mois seulement du coup d’envoi de la nouvelle saison NBA.

We'll probably never see a freshman as hyped as Zion Williamson ever again pic.twitter.com/IVBeuFVgTb — B/R Hoops (@brhoops) August 3, 2026

Selon le média étasunien TMZ, Zion Williamson a ainsi répondu devant la justice aux accusations formulées par une femme dont l’idée est jusqu’ici restée secrète. Celle-ci avait déposé plainte en 2025 et l’accuse notamment de viol ainsi que de violences sexuelles, physiques, émotionnelles et financières. De lourdes accusations toujours à l’étude par la justice américaine.

BREAKING: Zion Williamson has formally responded to a Jane Doe accusing him of sexual assault in court, as Williamson says his relationship with the woman was nothing more than a consensual, “friends with benefits,” & he denies any wrongdoing 🗣️ Williamson says the two never… pic.twitter.com/Rf7phmgynO — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 22, 2026

Le 1er choix de la draft NBA 2019, qui nie l’ensemble des faits et demande le rejet de la procédure, décrit notamment la relation entretenue avec la demoiselle comme « agréable et consentie », assurant qu’elle avait pris fin en mai 2023. Ses avocats contestent également plusieurs éléments de la plainte sur le terrain juridique, notamment concernant les délais de prescription et l’application de certaines lois californiennes à des faits présumés survenus dans d’autres États. Une sombre histoire dont le traitement juridique risque fort de durer encore de longs mois.

Zion Williamson ARRACHE LE CERCLE AVEC LA FAUTE 🤯💣

pic.twitter.com/g1P9yLXzjg — First Team (@FirstTeam101) February 3, 2026

Jamahl Mosley prend les commandes

En parallèle, New Orleans cherche surtout à tourner la page d’une saison terminée avec un bilan de 26 victoires pour 56 défaites. Jamahl Mosley, en provenance d’Orlando, a remplacé Willie Green sur le banc et récupère une équipe qui a terminé parmi les dix moins bonnes défenses de NBA lors des deux derniers exercices.

Zion Williamson reste une pièce centrale du projet en dépit de 7 saisons globalement décevantes en Louisiane, et ce, après avoir disputé 62 rencontres la saison dernière, son deuxième total le plus élevé en carrière. L’ex-étudiant de Duke a tourné à 21,0 points, 5,7 rebonds et 3,2 passes de moyenne, tandis que Trey Murphy III, constamment cités dans les rumeurs de trade, a également dépassé les 21 unités par match.

Pelicans since drafting Zion Williamson: 2020: Missed playoffs

2021: Missed playoffs

2022: Lost in First Round (Zion DNP)

2023: Lost in Play-In (Zion DNP)

2024: Lost in First Round (Zion DNP)

2025: Missed playoffs

2026: Missed playoffs pic.twitter.com/wEgEoKU38t — Underdog NBA (@UnderdogNBA) September 21, 2026

S’ils n’ont pas profondément revu leur effectif, les Pelicans ont notamment ajouté le prometteur Bennedict Mathurin, finaliste NBA avec les Indiana Pacers en 2025, ainsi que les role players Trendon Watford et AJ Johnson. Dans le même temps, le club de Louisiane a prolongé pour 3 ans l’une des rares satisfactions de NOLA l’an dernier : Saddiq Bey. Jordan Hawkins et Micah Peavy ont en revanche été envoyés à Memphis, alors que Kevon Looney a quitté la franchise pour renforcer les Lakers.

Zion Williamson Poste : Ailier fort

Taille : 198 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New Orleans Pelicans Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,0 #33 REB 5,7 #89 PD 3,1 #132

Mosley pourra donc compter sur un noyau constitué de Zion Williamson, Trey Murphy III, Herb Jones, Dejounte Murray, Jordan Poole et Saddiq Bey, mais aussi sur les sophomores Jeremiah Fears et Derik Queen, retenues l’an dernier au sein des All-Rookie Teams.

Après une saison loin du play-in, New Orleans doit désormais transformer cette profondeur de banc en résultats, avec son intérieur cubique et bondissant toujours au coeur du projet. En espérant que son actualité extrasportive ne vienne pas limiter son rayonnement sur les parquets.