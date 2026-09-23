Après les Clippers, les Bucks mettent à leur tour la NBA en alerte !

Les Milwaukee Bucks vont devoir justifier les circonstances entourant la prolongation de Gary Trent Jr. La NBA enquête en effet sur le contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans signé en juillet par l’arrière, après deux premières saisons durant lesquelles celui-ci avait accepté des rémunérations nettement inférieures.

Free agent guard Gary Trent Jr. has agreed to a four-year, $64 million deal to stay with the Milwaukee Bucks, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tells ESPN. pic.twitter.com/hZMDvuA816 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2026

La ligue veut notamment savoir si Milwaukee et l’ex-lieutenant de Giannis Antetokounmpo avaient convenu, dès la signature de ses précédents contrats, qu’une forte augmentation lui serait accordée ultérieurement. Un tel accord constituerait en effet une violation des règles encadrant le salary cap. Les Bucks et Klutch Sports Group, qui représente le joueur, coopèrent avec l’enquête, confiée par la NBA au cabinet Hecker Fink.

If league investigators find proof that the Bucks and Trent are guilty of what the Clippers and Leonard were guilty of, the punishment could be equally severe, if not worse, per @joevardon. (via https://t.co/SWFCCstaOk) pic.twitter.com/tKk1puINDJ — APHoops (@APH00PS) September 23, 2026

Perfs en baisse, salaire en hausse ?

La chronologie des contrats de Gary Trent Jr. a donc attiré l’attention de la ligue. Arrivé à Milwaukee pour le minimum salarial en 2024, le fils de Gary Trent Sr (passé lui aussi par la NBA) a ensuite touché 3,7 millions de dollars en 2025-2026, après avoir renoncé à une option à 2,6 millions.

GARY TRENT JR. A ÉTÉ BRÛLANT DANS LE MATCH 3 ! 🔥 37 PTS

🔥 9 3PTS

🔥 4 STL Il égale le record de la franchise des Bucks pour le PLUS GRAND nombre de 3PTS inscrits dans un match éliminatoire🎯 pic.twitter.com/io1zN9jwz0 — First Team (@FirstTeam101) April 26, 2025

Or, sa nouvelle rémunération dépasse désormais 15 millions de dollars par saison. Et cette progression intervient alors que l’ancien Blazer sort de sa saison statistique la moins productive depuis son année rookie : 8,1 points de moyenne à 39 % de réussite au tir en 21 minutes par rencontre.

La date de l’accord interroge également certains dirigeants de franchises rivales. Le contrat n’a été annoncé que le 11 juillet, près de deux semaines après le début de la free agency, alors que la majorité des équipes avaient déjà utilisé une grande partie de leur marge financière. Selon ces dirigeants, Milwaukee aurait ainsi offert à Trent une rémunération supérieure à celle qu’il pouvait espérer ailleurs.

Gary Trent Jr. Poste : Arrière, Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Milwaukee Bucks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,1 #280 REB 1,0 #527 PD 1,2 #359

Les Bucks défendent de leur côté une toute autre lecture. La franchise assure en effet auprès de ses rivales qu’elle estimait déjà la valeur de Trent aux alentours de 15 millions de dollars annuels et disposait de projections allant dans ce sens.

La NBA cherche donc à établir l’existence éventuelle d’un accord préalable avec un précédent pour le moins retentissant. À la fin des années 1990, Joe Smith (N°1 de la draft NBA 1995) et les Minnesota Timberwolves avaient secrètement prévu une succession de contrats peu élevés afin que Minnesota puisse ensuite utiliser les « Bird Rights » du joueur pour lui proposer un contrat beaucoup plus lucratif.

THE BEAST!

HBD 1995 No. 1 Draft Pick Joe Smith pic.twitter.com/O1MbdsFf7q — Ballislife.com (@Ballislife) July 26, 2026

Les Bucks jouent gros !

Lorsque l’accord avait été découvert, la sanction avait été particulièrement lourde : cinq choix de premier tour retirés, 3,5 millions de dollars d’amende, suspensions du propriétaire et du GM, ainsi que l’annulation du contrat de Smith.

Le dossier Gary Trent Jr reste toutefois différent de celui qui a récemment concerné Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) et les Los Angeles Clippers. Dans ce dernier cas, l’enquête avait mis au jour des rémunérations et avantages accordés à Leonard par l’intermédiaire de sociétés extérieures. Rien de comparable n’a jusqu’ici été rendu public concernant Milwaukee.

Bobby Portis on playing for the Heat: “I was born to be a heatle. It fits right in. This was my favorite team growing up.” (h/t @TheHeatCentral) pic.twitter.com/0hHAsOsFw0 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 16, 2026

Les Bucks peuvent aussi rappeler le parcours de Bobby Portis (2,08 m, 31 ans) pour appuyer leur défense. L’intérieur avait en effet signé plusieurs contrats comprenant une Player Option à Milwaukee avant d’obtenir, en 2022, un accord de 48 millions de dollars sur quatre ans.

Un déroulé très ressemblant à celui de son ex-coéquipier sur les lignes arrières. A une différence près toutefois. Et pas des moindres : Bobby Portis sortait alors de sa meilleure saison statistique en carrière. Une dynamique diamétralement opposée à l’ex-joueur des Raptors.

L’enquête devra donc déterminer si cette succession de contrats résulte simplement des choix du joueur et de l’évolution de sa valeur sur le marché, ou si une future augmentation avait été promise à l’avance. C’est sur ce point que se joue l’éventuelle violation des règles de la NBA. Et l’avenir à moyen terme des Bucks alors que la ligue semble plus que jamais déterminé à endiguer tout contournement de son salary cap…