Quelques jours après son premier succès en Supercoupe LNB, le Paris Basketball lance sa saison européenne sur le parquet du Panathinaïkos, champion en 2024, ce jeudi à 20h15. Un premier adversaire de taille pour l'ambitieux club de la capitale, amené à assumer la relève des clubs français en EuroLeague après la chute de Monaco.

Objectif top 10

Si l’ASVEL ne se donne pas d’autre objectif que de faire mieux que l’année dernière, le Paris Basketball espère atteindre la phase finale comme lors de la saison 2024-2025.

« Il faut être ambitieux et optimiste. Tout le monde a envie de faire les play-offs, mais il faut se rendre compte à quel point c’est compliqué. La réalité de l’EuroLeague dépend de beaucoup de facteurs : les blessures, la forme. J’aimerais bien faire le play-in de nouveau dans un premier temps pour pouvoir disputer les play-offs. C'est l'objectif », nous assurait lors du media day Nadir Hifi, leader et rescapé, avec Léopold Cavalière et Sebastian Herrera, de l'équipe de la première épopée (8e de la saison régulière et quart-de-finaliste après avoir sorti le Real Madrid chez lui en barrage).

Paris invaincu sur le parquet du Panathinaïkos

Le premier obstacle de la saison ? Le Panathinaïkos de Zeljko Obradovic, revenu à Athènes avec l'ambition de soulever une nouvelle fois le trophée, où il en a déjà engrangé cinq continentaux entre 2000 et 2011, et son quatuor français : Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele, Mathias Lessort et Moustapha Fall (blessé).

Certes, le club de la capitale n'a jamais perdu au Telekom Center d'Athènes (101-98, le 28 mars 2025 et 104-99, le 26 février 2026) mais c'est un monument déjà en place collectivement, vainqueur du tournoi Pavlos Giannakopoulos, qui se présente en ouverture, malgré les absences de Kendrick Nunn ou Nigel Hayes-Davis.

« Personne n’est totalement prêt à ce stade de la saison, surtout pour les équipes renouvelées. On sait qu’on va jouer dans une atmosphère énorme à Athènes. J’espère qu’on pourra repartir de là-bas avec la victoire. C’est crucial de l’emporter dans ce genre d’ambiance, pour souder un groupe », ajoute le Prince de Paris.

Après cela, l'équipe du coach rookie Maxime Lefèvre et de son associé Pierric Poupet bénéficieront d'un calendrier plutôt favorable avec quatre réceptions d'affilée sur la scène européenne entre le 29 septembre et le 14 octobre, face à Partizan Belgrade, au Zalgiris Kaunas, à l'ASVEL et la Virtus Bologne.

« Bâtis pour gagner »

Renforcée de quelques scoreurs comme T.J. Warren ou Tyson Etienne (9/10 à 3-points à Roland-Garros en deux matches), l'équipe parisienne aura assurément des arguments à faire valoir sur le terrain.

« C’est certain que lorsque vous voyez Paris aligner des joueurs comme T.J. Warren ou Alize Johnson sur les postes 3 et 4, renforcés par leur secteur intérieur sur le poste 5, c’est un sacré chantier ! Ce qui est particulièrement intéressant chez eux, c’est qu’ils ont conservé l’ADN historique du Paris Basketball depuis Tuomas Iisalo, tout en intégrant la patte de leur nouveau coach Lefèvre. On aperçoit des situations de jeu inédites. Ce mix en fait l’un des immenses favoris de la saison, entre expérience, dimension athlétique, shooteurs, et la capacité à mettre une pression constante sur 40 minutes. Ils sont bâtis pour gagner », appuyait notamment Julien Mahé, le coach de Nanterre, après la défaite contre Paris en Supercoupe.

Il reste aux Parisiens de le démontrer sur toutes les scènes : en EuroLeague mais aussi, comme le veut le format traditionnel de tous les championnats domestiques en Europe, en Betclic Elite.