Matthew Strazel a pris une nouvelle dimension. Solide avec l’équipe de France cet été, l’ancien meneur de l’AS Monaco a suffisamment gagné en assurance pour que la star de l’Étoile Rouge de Belgrade Chima Moneke s’interroge sur la répartition des responsabilités à l’Anadolu Efes. Dans le Triple Threat Show, l’ancien joueur de Monaco a même expliqué avoir directement fait part de ses réserves à son ami Mike James au sujet de son arrivée.

« J’ai parlé avec lui au téléphone et il dit tout ce qu’il faut sur le moment de sa carrière dans lequel il se trouve et sur sa volonté d’être un leader », a d’abord raconté Chima Moneke au sujet de Mike James. Les deux hommes se connaissent suffisamment bien pour parler sans détour de leurs choix de carrière.

🗣️ Chima Moneke s’est exprimé dans son Podcast « Triple Threat Show » au sujet du transfert de Mike James à l’Anadolu Efes 🇹🇷 :



« J’ai parlé au téléphone avec Mike il y a quelques semaines. Je lui ai dit que j’aurais préféré qu’il ne soit pas allé là-bas. Je le dis pour Matthew… pic.twitter.com/u3I0nlkOFU — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) 23 septembre 2026

Chima Moneke aurait aimé voir Matthew Strazel avec les clés d’une équipe

C’est justement le rôle réservé à Matthew Strazel qui a interpellé l’international nigérian. L’arrivée de Mike James à l’Anadolu Efes réunit plusieurs joueurs qui ont évolué ensemble à Monaco, avec également Jordan Loyd dans la ligne arrière. Une concurrence qui a poussé Moneke à faire part de son sentiment directement à son ancien coéquipier.

« Nous avons une relation qui nous permet de nous dire exactement ce que nous pensons et je lui ai dit : “J’aurais préféré que tu n’ailles pas là-bas.” Parce que Matthew Strazel, vous le voyez titulaire avec l’équipe de France », a-t-il expliqué.

Une remarque qui tient surtout à l’évolution du statut de Matthew Strazel. Le Francilien a désormais pris suffisamment d’importance pour que Moneke aurait aimé le voir placé dans une situation où il aurait pu assumer encore davantage de responsabilités.

Matthew Strazel devra partager les responsabilités à l’Anadolu Efes

Chima Moneke ne doute toutefois pas de la capacité de Matthew Strazel à trouver sa place. Il insiste au contraire sur sa faculté à s’exprimer quel que soit son environnement et les joueurs qui l’accompagnent sur le terrain.

« Peu importe avec qui il joue, on a l’impression qu’il fait ce qu’il veut faire, ce qu’il attend de lui-même à chaque instant. Je pense toujours qu’il jouera suffisamment, mais j’aurais aimé le voir avoir les clés d’une équipe. »

La question sera désormais celle de la répartition des minutes et des responsabilités entre Mike James, Matthew Strazel, Jordan Loyd, Isaïa Cordinier ou encore Daron Russell. Dans le Triple Threat Show, Moneke estime que James devrait le plus souvent être accompagné de l’un des deux autres arrières. Une configuration qui ne donnera peut-être pas totalement les clés à Strazel, mais qui n’empêche pas Chima Moneke de croire à sa capacité à s’imposer dans cette nouvelle concurrence.