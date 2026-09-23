Tous les matches d’EuroLeague du Panathinaïkos Athènes diffusés gratuitement en France !

TVMonaco prolonge son partenariat avec l’EuroLeague. Après avoir suivi l’AS Monaco pendant deux ans, la chaîne passe cette saison au Panathinaikos et diffusera gratuitement l’ensemble de ses matchs, en Principauté comme en France. Le premier rendez-vous est fixé au jeudi 24 septembre à 20h10, face au Paris Basketball.

Un quatuor tricolore

Septuple champion d’Europe, le Panathinaikos reste l’un des clubs les plus titrés du continent. Son dernier sacre remonte à 2024. Il est désormais de nouveau dirigé par Zeljko Obradovic, l’un des entraîneurs les plus respectés du basket européen. Cette année, l’effectif grec s’est nettement francisé. En effet, quatre internationaux français font partie de l’effectif cette saison. Mathias Lessort entame sa quatrième saison au club. Guerschon Yabusele retrouve l’Europe après un passage en NBA, tandis que Sylvain Francisco arrive du Zalgiris Kaunas – après un détour par l’ASVEL – et Moustapha Fall en provenance de l’Olympiakos.Le club affiche l’ambition de retrouver les sommets du basket européen.

Tous les matchs en direct et en replay

Les téléspectateurs pourront suivre chaque rencontre sur TVMonaco, sur la TNT, tvmonaco.com ou encore YouTube. La diffusion couvrira également la saison régulière, les playoffs et le Final Four, quel que soit le parcours du club grec. Laurent Sciarra, ancien international français, commentera les matchs. Il sera aussi épaulé par les journalistes Colin Bourgeat et Niels Onimus.

Le retour de Roca Sphère

L’émission Roca Sphère fera également son retour sur TVMonaco. En effet, ce rendez-vous consacré à l’actualité du basket sera diffusé en direct le lundi 28 septembre à 20h00, puis disponible en replay. Johann Cheramy l’animera aux côtés de Niels Onimus, Benjamin Monclar et Laurent Sciarra. Ensemble, ils décrypteront les résultats et les grands enjeux du basket, dans un format pensé pour les passionnés.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Quel joueur français, ayant signé au Panathinaikos, avait avant été annoncé du côté de l'ASVEL ? Sylvain Francisco

Guerschon Yabusele

Les rendez-vous français

Le champion 2024 entamera son aventure européenne face au Paris Basketball ce jeudi 24 septembre au Telekom Center Athens. Six jours plus tard, le 30 septembre, c’est l’ASVEL qui viendra défier les champions grecs en terre hellénique. Lors de la phase retour, le Panathinaikos se déplacera à l’Adidas Arena le 11 mars 2027. Enfin, le 23 mars 2027, un déplacement à la LDLC Arena attendra les hommes de Zeljko Obradovic.