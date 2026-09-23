Devant Victor Wembanyama, ce remplaçant du Thunder est le joueur NBA le plus impactant !

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) domine déjà de nombreuses catégories statistiques, mais un role player du Thunder d’Oklahoma City lui a résisté en 2025-2026. Alex Caruso a ainsi terminé la saison avec le meilleur « on-court net rating » parmi les plus de 400 joueurs NBA, devant le Français, selon une étude d’ESPN basée sur les stats avancées de la NBA.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNREAL WHAT IS THIS?!? 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FrkOxqPRwe — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 26, 2025

Lorsque Victor Wembanyama était présent sur le terrain, San Antonio affichait en effet un net rating de +17,0, soit le deuxième meilleur total de la Ligue dans cette catégorie. Une donnée qui permet surtout de mesurer à quel point les Spurs dominaient leurs adversaires lorsque leur Alien était sur le parquet.

VICTOR WEMBANYAMA — THIS SEQUENCE. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/o5YAO0hDn4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 8, 2026

Le Thunder en force !

Cet indicateur correspond à la différence entre le nombre de points marqués et encaissés par une équipe sur 100 possessions. Un net rating de +17,0 signifie donc que, sur 100 possessions, les Spurs inscrivaient en moyenne 17 points de plus que leurs adversaires lorsque 1er choix de la draft NBA 2023 se trouvait sur le parquet.

Cette statistique ne mesure pas uniquement la performance individuelle d’un joueur. Elle dépend également de ses coéquipiers, de ses adversaires et des cinq majeurs utilisés, mais permet d’évaluer l’efficacité globale d’une équipe durant sa présence sur le terrain.

Alex Caruso prend technique sur ce contre avec sa chaussure 😭pic.twitter.com/LNGhjkdEM7 — First Team (@FirstTeam101) March 18, 2026

À ce petit jeu Alex Caruso, 2-way player d’exception sacré aux côtés de LeBron James aux Lakers en 2020, a ainsi terminé devant tout le monde. Le joueur du Thunder devance donc Victor Wembanyama, puis quatre de ses propres coéquipiers ! Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Ajay Mitchell et Isaiah Hartenstein se succèdent en effet pour compléter le Top 6 de cette catégorie statistique révélatrice de l’impact d’un basketteur sur les perfs de son équipe.

Victor Wembanyama vs. Alex Caruso — Wemby after the bucket. 🤣 pic.twitter.com/oq633Z6Sv2 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2025

La présence de cinq joueurs d’OKC à ce niveau illustre toutefois les limites d’une lecture strictement individuelle de ce classement. Le Thunder était collectivement l’une des équipes les plus dominantes de NBA, ce qui rejaillit logiquement sur le net rating de ses principaux joueurs.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Alex Caruso (Oklahoma City Thunder) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Victor Wembanyama Alex Caruso MJ 65 56 PTS 24,9 6,2 REB 11,4 2,8 PD 3,1 1,9 IN 1 1,3 CO 3,1 0,3

Alex Caruso profite ainsi d’un environnement où plusieurs de ses partenaires affichent également des différentiels particulièrement élevés. Le « divin chauve » réussit toutefois à se hisser sur la plus haute marche du podium en dépit d’un temps de jeu de 18 minute seulement. L’exploit de l’ancien des Bulls réside dont dans sa capacité à dominer les débats tout en pointant en 11e position en terme de temps de jeu au sein… de sa propre équipe !

Alex Caruso est le JR smith de cette parade. – bague gagnée avec les Lakers autour du cou

– tee shirt Mont Rushmore à son effigie. GOAT pic.twitter.com/xcZ9B229G0 — Mary Patrux (@MaryPatrux) June 24, 2025

La situation du Français est différente. Aucun autre Spur n’apparaît dans ce groupe de tête, alors que San Antonio affichait tout de même un différentiel de +17,0 avec lui sur le terrain. Cette deuxième place souligne ainsi l’impact XXL de Victor Wembanyama sur les performances de San Antonio, mais aussi les limites des Spurs.

Décidés à prendre leur revanche en finale NBA en 2027 après leur échec face aux New York Knicks au printemps dernier, les Texans auront besoin de montrer un meilleur visage lors des passages de Wemby sur le banc pour atteindre leur objectif. Dit autrement, les protégés de Mitch Johnson compteront sur les progrès attendus de Stephon Castle et Dylan Harper (1,95 m, 20 ans) pour franchir un nouveau cap !