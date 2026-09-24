« J’ai pris un risque mais il a payé » : Nathan De Sousa va bien jouer en NCAA

« J’attends encore pour mon éligibilité, mais je peux y aller en attendant. On n’a pas de réponse négative, juste pas de réponse pour l’instant », nous racontait simplement Nathan De Sousa le 28 août dernier, la veille de son départ pour les Etats-Unis. « Si c’est oui, je fais mon année à fond. Si c’est non, assumer la décision fait partie du jeu. Au pire des cas, je rentre en Europe avec une préparation physique au top et une super expérience ». Trois semaines plus tard, la réponse est bien oui !

Le meneur-arrière formé à Cholet Basket a reçu, ce mardi 22 septembre, la confirmation par la NCAA de son éligibilité. Il portera donc le maillot de la célèbre fac de Gonzaga, comme Ronny Turiaf, Killian Tillie, Joel Ayayi ou encore Jean-Claude Lefebvre, premier Français drafté en NBA en 1960. « Je suis soulagé, j’ai pris un risque mais il a payé », souffle le membre du Team France à Ouest-France, dont la persévérance a été récompensée.

Nathan De Sousa Poste : Meneur

Taille : 187 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : France

Club : Cholet Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,9 #56 REB 2,5 #136 PD 4,9 #12

Le retour en Europe attendra

L’histoire aurait effectivement pu s’arrêter avant même qu’elle ne commence. Déjà pro depuis quatre saisons et même néo-international tricolore, récompensé d’une première sélection face à la Hongrie lors des qualifications à la Coupe du monde 2027, l’ancien Choletais aurait pu être privé de NCAA, comme l’ex Villeurbannais Noam Yaacov, pour des motifs professionnels. Mais il a bel et bien obtenu le feu vert de la part de l’organisation pour une saison universitaire. A 23 ans, il n’y en aura pas d’autre.

Sur le plan des études, le Picard suivra notamment des cours d’anglais et de management du sport. « C’est une vraie valeur ajoutée pour moi, au-delà du terrain », expliquait-il dans nos colonnes. « J’avais besoin de voir autre chose, de sortir de ma zone de confort. Je voulais me prouver à moi-même que j’étais capable de repartir de zéro, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle langue et d’autres codes ».

Sur le campus de Spokane, il retrouvera notamment l’ancien prospect de Bourg-en-Bresse et Roanne Juwan Ekanga-Ehawa. La saison des Bulldogs débutera en novembre.

« Mon objectif ultime est de revenir armé pour m’imposer au plus haut niveau européen et décrocher un vrai rôle en EuroLeague »

Son retour en Europe attendra donc une saison de plus, après une parenthèse universitaire qu’il espère être un tremplin. « Cette étape américaine, c’est un accélérateur. Là-bas, les infrastructures sont ouvertes 24h/24. C’est le paradis pour un bosseur. Je veux exploiter ça à 100 %. Mon objectif ultime est de revenir armé pour m’imposer au plus haut niveau européen et décrocher un vrai rôle en EuroLeague. »

Le champion d’Europe U20 a forcément dans un coin de la tête cette envie de continuer à disputer les plus belles compétitions européennes. Lui qui a déjà brillé dans l’Hexagone, jusqu’à devenir l’an dernier All-Star de Betclic ELITE, avec 10,9 points à 43,4% aux tirs (dont 36,1% à 3-points), 2,5 rebonds et 4,9 passes décisives de moyenne (ainsi que 8,3 points et 4,7 passes en BCL).