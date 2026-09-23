FIBA Intercontinental Cup : les RSSB Tigers renversent Shanghai, la NBA G League United déroule

La Coupe Intercontinentale de la FIBA a continué ce mercredi 23 septembre à Beijing, la capitale de la Chine.

Les RSSB Tigers ont remonté 14 points de retard dans le dernier quart-temps pour battre les Shanghai Sharks après prolongation (117-115), ce mercredi 23 septembre au National Indoor Stadium de Pékin. Dans l’autre rencontre de la journée, NBA G League United a nettement dominé les Beijing Royal Fighters (119-89).

Les deux vainqueurs ont suivi des trajectoires opposées. Les RSSB Tigers ont dû effacer une avance chinoise qui a atteint 19 points, alors que NBA G-League United a mené pendant 39 minutes et 28 secondes face à Beijing.

Les RSSB Tigers remontent 14 points dans le dernier quart-temps

Les Shanghai Sharks ont pris le contrôle de la rencontre dès le premier quart-temps, remporté 30-17. Ils ont conservé cet écart de 13 points à la pause (60-46), après un deuxième acte gagné 30-29. Les deux équipes ont ensuite inscrit 25 points dans le troisième quart-temps. Shanghai abordait ainsi la dernière période avec 14 longueurs d’avance (85-71).

Les RSSB Tigers ont cependant renversé la rencontre en remportant le quatrième quart-temps 32-18. Ils ont arraché la prolongation à 103-103 avant de prendre le dessus durant les cinq minutes supplémentaires (14-12).

L'ancien Choletais Craig Randall II a inscrit 30 points pour les RSSB Tigers. Brandon Goodwin a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 37 points pour Shanghai.

SECOND ON HIS JERSEY

FIRST IN OUR HEARTS



RANDALL II SENDS IT TO OT!!! 💥💥#IntercontinentalCup pic.twitter.com/32uXmEAPxH — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 23 septembre 2026

Shanghai a mené pendant près de 39 minutes

Les Shanghai Sharks ont occupé la tête pendant 38 minutes et 56 secondes. Leur avance maximale s’est élevée à +19, contre +4 pour les RSSB Tigers.

Dans ce match débridé, Shanghai a terminé avec 63 % de réussite aux tirs, dont 69,6 % à 2-points et 47,6 % à 3-points. Les RSSB Tigers ont affiché 53 % aux tirs, 61,9 % à 2-points et 42,4 % derrière l’arc.

CRAIG RANDALL IS UNCONSCIOUS!!!!!! 💀



First lead of the game for the Tigers! 🇷🇼#IntercontinentalCup pic.twitter.com/hswF7yt7gT — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 23 septembre 2026

NBA G League United prend immédiatement le large

Dans l'autre affiche du jour, La NBA G-League United, devant 39 minutes 28 secondes, n’a jamais été inquiétée face aux Beijing Royal Fighters. La sélection américaine a remporté le premier quart-temps 33-20 avant de rejoindre les vestiaires avec 18 points d’avance (62-44).

L’écart a encore augmenté dans le troisième quart-temps, gagné 30-21 par la NBA G-League United. Les Américains ont également remporté la dernière période 27-24 pour s’imposer avec une marge de 30 points (119-89).

Smooth sailing - NBA G League United count to 119 with six men in double digits to kickstart their campaign in Beijing!#BasketballCL pic.twitter.com/LMpJrRf7e5 — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 23 septembre 2026

Une adresse supérieure pour la NBA G League United

La NBA G-League United a terminé la rencontre à 59 % de réussite aux tirs. La sélection américaine a notamment converti 71,4 % de ses tentatives à 2-points, 46,7 % de ses tirs à 3-points et 86,1 % de ses lancers francs. Les Beijing Royal Fighters ont affiché 47 % de réussite aux tirs, dont 43,9 % à 2-points et 51,9 % derrière l’arc. Leur réussite aux lancers francs s’est élevée à 73,3 %.

Javonte Cooke a marqué 30 points pour Beijing. Kylor Kelley a obtenu la meilleure évaluation de NBA G-League United avec 24.

Suite de la compétition

La phase de groupes s’achèvera ce jeudi matin avec un Rytas Vilnius - Shanghai Sharks à 9h30 (heure française), suivi de Boca Juniors - NBA G League United à 13h30, heure française.