Nick Johnson à Cholet : CB a trouvé le remplaçant de Craig Randall II

Nick Johnson (1,91 m, 31 ans) est de retour en France, à Cholet. Suite à la fin de la collaboration avec Craig Randall II, CB a annoncé la signature de l’arrière américain Nick Johnson jusqu’à la fin de la saison.

Cholet remplace un scoreur par un autre. Plus gros shooteur à 3-points, en volume, de l’histoire du championnat (10,3 tentatives par match), Craig Randall II est donc remplacé par un autre joueur qui se plaît à shooter derrière l’arc. Vu par deux fois à Nanterre (2018-19 et 2021-22), Nick Johnson a été un joueur majeur des Franciliens lors de son 2e passage dans les Hauts-de-Seine (13,2 points, 4 rebonds et 5,8 passes décisives en 29 minutes de jeu).

Le trentenaire est réputé pour la qualité de son tir mais également son sang-froid dans les moments chauds. Depuis son 2e passage en France, l’ancien 42e choix de la Draft NBA 2014 a connu des expériences mitigées, en Chine (Beijing Ducks) puis en Israël (seulement deux matchs avec l’Hapoël Holon en raison du conflit israélo-palestinien). À Cholet, il retrouvera une connaissance, T.J. Campbell, avec qui il a évolué à Turk Telekom Ankara en 2019-2020.