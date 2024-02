Officiel : Craig Randall II et Cholet se séparent

Comme annoncé par la presse locale choletaise, Craig Randall II a quitté Cholet Basket. Un accord a été trouvé entre les deux parties afin de mettre un terme à leur collaboration. Le club précise que « les objectifs individuels du joueur et les objectifs collectifs n’étaient plus en phase ».

Craig Randall II ne reviendra pas à Cholet Plus en phase entre les objectifs individuels du joueur et les objectifs collectifs de CB, Craig Randall II et Cholet Basket ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Cholet Basket est déjà à la recherche… pic.twitter.com/e4Smg5TPSZ — Cholet Basket (@CB_officiel) February 21, 2024

Plus gros shooteur à 3-points, en volume, de l’histoire du championnat (10,3 tentatives par match), la mèche courte de l’Ohio n’était pourtant que le 7e joueur le plus adroit de loin de l’effectif choletais (29%). Une incohérence qui a fini par lasser, surtout au vu de ses sorties ratées avant la trêve (10,3 points à 22% sur les trois derniers matchs). Il a joué 17 matchs officiels avec CB, pour 16,7 points à 38%, 2,3 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne.

Cholet s’est mis en quête d’un remplaçant, qui ne sera pas son ex-capitaine Boris Dallo, attendu à Strasbourg.