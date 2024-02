Le shooteur compulsif Craig Randall aurait décidé de ne plus revenir à Cholet

Dès son deuxième match de Betclic ÉLITE, il avait donné le tournis aux statisticiens : 19 tirs à 3-points tentés à Blois, le troisième plus haut total de l’histoire du championnat ! Voilà qui était Craig Randall II (1,92 m, 27 ans), un shooteur compulsif comme on n’en avait jamais vu en France. Le Choletais tentait 10,3 tirs longue distance par rencontre, un record depuis la création de la LNB ! Suivent, sur le podium, Marcus Keene (9,2 shoots avec Strasbourg en 2022/23) et Kevin Figaro (8,9 en 1987/88 avec Antibes).

Le plus gros volume de l’histoire du championnat, mais… le 7e pourcentage de son équipe !

Le problème, c’est que le pyromane de l’Ohio faisait preuve d’une efficacité toute relative : 27/93 de loin, soit 29% de réussite. L’homme qui shootait le plus de l’histoire de Betclic ÉLITE, mais même pas dans le Top 5 des pourcentages de son équipe, devancé par T.J. Campbell, Vojtech Hruban, Tidjane Salaün, Enzo Goudou-Sinha, Kim Tillie et Gérald Ayayi. Cherchez l’erreur…

Si le talent phénoménal de Craig Randall a fait gagner plusieurs matchs à Cholet, à commencer par le play-in de Champions League contre Sassari (54 points lors des deux derniers matchs), l’Américain a traversé un mois de février pénible (10,3 points à 22% sur les trois derniers matchs) et cette situation a fini par lasser le vestiaire maugeois, et inversement. Le Courrier de l’Ouest a ainsi annoncé que l’ancien combo-guard d’Adélaïde n’avait aucunement l’intention de revenir à la Meilleraie après la trêve.

« Nous ne sommes plus en phase »

« Nous sommes arrivés à une situation où les objectifs individuels du joueur, les objectifs collectifs du club et de l’équipe, et les modes de fonctionnement ne sont plus en phase », a précisé le directeur sportif Guillaume Costentin à Ouest France. « Il est donc arrivé un moment où nous avons pris une décision. Je travaille sur le dossier, on cherche à trouver une issue, mais il n’est pas réglé encore. Donc, aujourd’hui, Craig Randall est toujours sous contrat avec Cholet Basket. » Une manière policée de confirmer qu’il ne reviendra plus. CB a jusqu’au 29 février pour lui dénicher un remplaçant.