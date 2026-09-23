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La LNB confirme le lieu pour la Leaders Cup 2027 : rendez-vous dans le Sud, la billetterie ouverte !

Leaders Cup - La LNB a officialisé l'ouverture de la billetterie pour la Leaders Cup 2027, qui se tiendra à l'Arena d'Aix-en-Provence, du 19 au 21 février. Le basket français retrouve la région PACA pour la première fois depuis 2008.
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La LNB confirme le lieu pour la Leaders Cup 2027 : rendez-vous dans le Sud, la billetterie ouverte !
Une chose est sûre : il y aura un changement de vainqueur cette année, pour succéder à Monaco
Crédit photo : Florentin Bruere
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La LNB prépare déjà le sommet de son calendrier hivernal. Les instances viennent d'officialiser l'ouverture de la billetterie pour la Leaders Cup 2027. Après Poitiers (Arena Futuroscope) et Caen (Palais des Sports Caen la mer) les deux dernières années, l’événement déménage cette fois dans le Sud, puisqu’il aura bien lieu… à l'Arena du Pays d'Aix, à Aix-en-Provence (6 356 places). Aucune surprise, puisque la LNB avait annoncé d’un bloc en début d’année dernière les trois prochaines éditions, celle de 2028 se déroulant à la LDLC Arena de Décines (12 000 places).

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Mais pour cette saison 2026/27, c’est bien l'enceinte d’Aix-en-Provence qui s'apprête à accueillir les meilleures équipes françaises durant trois jours de compétition intense. Ce choix confirme la volonté de la ligue de pérenniser son tournoi phare dans des salles modernes. Même si cette salle inaugurée en 2017 n'a tout simplement... jamais accueilli de match de basket. Le basket français remet le cap sur la région PACA… 19 ans après Toulon. La billetterie est déjà ouverte, avec des places commençant à 13€ pour les coins tout en haut, jusqu’à 125€ en courtside. Des packs pour les trois jours sont aussi proposés.

L'Arena Pays d'Aix est plutôt connue pour accueillir du handball

Un programme chargé

Le coup d'envoi du tournoi sera donné le vendredi 19 février. La journée de compétition s'annonce particulièrement dense pour les plus fervents supporters. Les 8 premières équipes du classement de Betclic ÉLITE à mi-saison s'affronteront lors de quatre quarts de finale à élimination directe. Et les horaires sont déjà prévus. La première rencontre débutera dès 13h00. Les duels s'enchaîneront ensuite à 15h30, 18h00 et 20h30. Ces quatre affrontements couperets décideront des quatre demi-finalistes.

Les quatre survivants du premier jour se retrouveront le samedi 20 février pour briguer une place en finale. La tension montera d'un cran avec deux affiches programmées en soirée. La première demi-finale est fixée à 18h00, suivie de la seconde confrontation à 20h30. Ces horaires restent néanmoins susceptibles d'ajustements selon les contraintes de programmation des diffuseurs télévisés. Les vainqueurs valideront leur ticket pour l'ultime choc du dimanche.

Le dimanche 21 février clôturera le week-end par un après-midi entièrement dédié aux trophées. Les festivités démarreront à 16h00 avec la grande finale de la Leaders Cup ÉLITE 2. Le choc ultime de la Leaders Cup LNB prendra le relais à 18h30 pour désigner le successeur au palmarès à Monaco. Il y a toujours eu un gagnant différent chaque année depuis 2018, puisque Strasbourg, Dijon, l’ASVEL, Paris et Le Mans ont tous remporté le titre depuis. Au contraire de la version ÉLITE 2, où Orléans est double-tenant du titre.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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