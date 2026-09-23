ITW Aaron Towo-Nansi : « Maintenant que c'est mon moment, ça va être à moi de prendre la lumière »
Betclic ÉLITE - À 17 ans, Aaron Towo-Nansi aborde sa deuxième saison en Betclic ELITE, la première avec un rôle accru à Cholet. Entre introspection, auto-critique mais confiance en lui, il se confie sans filtre.
|
Résumé
Écouter
Aaron Towo-Nansi, son sourire et sa teinture blonde
Crédit photo : Florentin Bruère
Il était forcément l’un des joueurs les plus demandés lors du Media Day LNB. Âgé d’à peine 17 ans, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 17 ans) est déjà dans la lumière depuis plusieurs années, que ce soit en équipe de France junior ou avec Cholet. Le meneur breton est aussi énergique sur le parquet qu’en dehors : il déambulait avec sourire dans les couloirs de Roland-Garros, parlant et rigolant avec tout le monde.
ARTICLE PREMIUM
Vous accédez à un contenu PREMIUM.
S'abonner à BeBasket c'est :
Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires (0)