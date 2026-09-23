Il était forcément l’un des joueurs les plus demandés lors du Media Day LNB. Âgé d’à peine 17 ans, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 17 ans) est déjà dans la lumière depuis plusieurs années, que ce soit en équipe de France junior ou avec Cholet. Le meneur breton est aussi énergique sur le parquet qu’en dehors : il déambulait avec sourire dans les couloirs de Roland-Garros, parlant et rigolant avec tout le monde.