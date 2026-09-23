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Joël Ayayi va finalement démarrer la saison avec le Paris Basketball

Joël Ayayi va débuter la saison 2026-2027 avec le Paris Basketball. Toujours sous contrat, l’arrière français devait rejoindre Monaco cet été, avant que les difficultés de la Roca Team ne mettent fin à cette possibilité. Son départ de la capitale reste néanmoins envisageable en cas d’opportunité satisfaisante.
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Résumé
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Joël Ayayi va finalement démarrer la saison avec le Paris Basketball
Joël Ayayi figure toujours dans l'effectif du Paris Basketball
Crédit photo : Théo Caron
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Joël Ayayi (1,93 m, 26 ans) sera bien présent dans le groupe du Paris Basketball au début de la saison 2026-2027. Peu utilisé durant la seconde partie du précédent exercice, l’international français avait été placé sur le marché alors qu’il est encore lié au club parisien jusqu’en juin 2027.

Un départ vers Monaco était prévu durant l’intersaison. L’opération n’a pas pu aboutir, la Roca Team n’ayant finalement été autorisée à participer ni à la Betclic ELITE, ni à l’EuroCup. Sans cette destination, Joël Ayayi va donc reprendre la compétition sous les ordres du staff parisien.

Joël Ayayi commencera la saison avec Paris

Arrivé de la JL Bourg à l’été 2025, Joël Ayayi avait signé pour deux saisons avec Paris. Sa première année dans la capitale s’est conclue avec des moyennes de 6 points, 3,6 rebonds et 2,4 passes décisives en 27 rencontres de Betclic ELITE.

Son rôle avait diminué au fil de la saison. En EuroLeague, l’ancien joueur de Nanterre et de Bourg n’a participé qu’à 13 rencontres, pour 2,5 points de moyenne sur une dizaine de minutes. Son temps de jeu avait progressivement fondu avant les dernières échéances nationales.

La situation a conduit Paris et le joueur à étudier un départ durant l’été. Celui-ci n’a toutefois pas trouvé de nouvelle équipe après l’échec de la piste monégasque.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Joël Ayayi.jpg
Joël AYAYI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 26 ans (05/03/2000)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde
PTS
4,5
#170
REB
2
#161
PD
0,5
#206

Un départ reste possible en cours de saison

Vu avec le groupe de Maxime Lefèvre lors de la Supercoupe, sans toutefois être sélectionné dans les 12, Joël Ayayi demeure au sein de l'effectif francilien. Cette décision ne signifie pas nécessairement qu’il terminera l’exercice dans la capitale.

Le joueur et le Paris Basketball restent attentifs aux possibilités qui pourraient se présenter sur le marché. En attendant une offre susceptible de convenir aux différentes parties, Joël Ayayi demeure à la disposition du club.

Le transfert à Monaco rendu impossible

Monaco devait initialement disputer l’EuroCup après avoir quitté l’EuroLeague. Le club de la Principauté a finalement été remplacé par le Bosna Sarajevo le 1er septembre, faute d’avoir rempli les conditions imposées par le règlement de la compétition.

La Roca Team n’a pas non plus obtenu son engagement en Betclic ELITE pour la saison 2026-2027, ni même en Nationale 1. Cette situation a empêché Monaco de finaliser l’arrivée de Joël Ayayi et conduit l’arrière à rester provisoirement à Paris après avoir furtivement réétudié le marché.

Le Girondin avait rejoint le groupe de l’équipe de France durant l’été afin de remplacer Élie Okobo. Il s'est notamment illustré lors de la victoire des Bleus en Suède. L'ancien de Gonzaga (NCAA) va désormais commencer une deuxième saison sous contrat avec le Paris Basketball, dans l’attente de connaître l’évolution de sa situation.

Paris Basketball · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

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