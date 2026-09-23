« Une superbe opportunité » : Hugo Besson, l’année pour changer de dimension avec l’ASVEL

Hugo Besson (1,95 m, 25 ans) va découvrir l’EuroLeague. Revenu en France cet été en rejoignant l’ASVEL, le combo-guard s’apprête à disputer son premier match dans la compétition ce jeudi 24 septembre contre le Maccabi Tel Aviv. Trois ans après son passage aux Metropolitans 92 aux côtés de Victor Wembanyama, le Varois retrouve ainsi la Betclic ÉLITE avec un nouveau statut et de nouvelles ambitions.

« L’EuroLeague se présente à moi »

Après plusieurs expériences à l’étranger dont deux saisons en Turquie à jouer la Basketball Champions League, Hugo Besson voulait désormais franchir un nouveau cap. Son objectif était clair : atteindre l’EuroLeague

« J’étais parti en Turquie justement pour essayer d’arriver en EuroLeague, le but c’était de passer les étapes une par une. Et finalement l’EuroLeague s’est présentée à moi avec l’ASVEL donc je pense que c’est une superbe opportunité. »

Il aura fallu attendre la fin du mercato mouvementé de l’ASVEL pour que l’opportunité se concrétise. Une marque de confiance de Tony Parker que l’ancien joueur de Saint-Quentin compte bien rendre sur le terrain.

« Il m’a recruté pour que je sois moi-même, que je joue mon jeu », explique le scoreur au sujet de son nouveau coach. Un appel de Tony Parker qui n’était finalement pas totalement inattendu puisque le joueur avait déjà eu des contacts avec l’ASVEL avant son départ en Australie.

Hugo Besson (Tofas Bursa) - Hugo Besson (Körfez Basket) · Basketball Champions League 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Hugo Besson Hugo Besson MJ 15 14 PTS 12,5 17,2 REB 3,7 4,1 PD 1,4 3,2 IN 0,5 1,4 CO 0 0,1

Et après quelques semaines sous les ordres de l’ancien meneur des Spurs, Besson remarque déjà sa proximité avec les joueurs : « On voit que c’est un coach qui a joué. Il ressent ce que les joueurs sentent sur le terrain. »

Des visages familiers à Villeurbanne

Malgré une préparation tronquée par les arrivées tardives de nombreux joueurs, Hugo Besson se montre confiant concernant la construction du nouveau groupe villeurbannais.

« Il y a une bonne alchimie entre nous, on s’entend bien. On est quasiment tous nouveaux ici alors c’est sûr que ça prend du temps, mais je pense qu’on est sur la bonne voie. »

Ce manque de vécu collectif s’est notamment ressenti lors de la SuperCoupe de France, conclue par une défaite de deux points contre Roanne (83-81). Tony Parker estimait après la rencontre que son équipe avait « un mois et demi de retard ».

Mais Hugo Besson ne débarque pas totalement en terrain inconnu. Il retrouve notamment Mathis Dossou-Yovo, avec qui il a partagé ses jeunes années à Chalon, ainsi que Tremont Waters, son ancien coéquipier aux Metropolitans 92. Vincent Collet, qui entraînait déjà Besson lors de son passage aux Mets, fait également partie du staff de Tony Parker.

Trois années à l’étranger pour grandir

Son dernier passage dans le championnat de France avait été frustrant. Gêné par les blessures, Hugo Besson n’avait disputé que 12 rencontres avec les Metropolitans 92 en 2022-2023. Trois ans plus tard, il revient avec davantage d’expérience et de maturité.

« Humainement, ça m’a déjà beaucoup appris d’être l’étranger dans une équipe. Il y a beaucoup de pression, et quand ça ne va pas, on est le premier vers qui on se tourne. Je n’avais pas le choix que de performer à tous les matchs, et ça m’a vraiment fait grandir. »

Une expérience qui pourrait lui servir dans une saison où l’ASVEL sera particulièrement scrutée. Le club villeurbannais repart avec de grandes ambitions sous les ordres de Tony Parker, après un été mouvementé.

« Monaco a disparu, en plus, on a le plus gros budget et Tony comme coach donc forcément on est attendus au tournant », reconnaît Hugo Besson.

À 25 ans, il sait donc ce qui l’attend en Betclic ELITE. L’EuroLeague reste en revanche un nouveau monde à découvrir. Après la défaite en Supercoupe, le Français se projetait déjà sur cette première : « Je découvre la compétition, je vais tout donner, jouer mon jeu, faire ce dont l’équipe a besoin. »

Une nouvelle étape dans la carrière d’Hugo Besson, avec l’ambition de défendre « ce club prestigieux et ramener le plus de titres possible ».