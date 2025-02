Les lieux des trois prochaines Leaders Cup dévoilés

Après deux éditions d’affilée à Saint-Chamond, le grand barnum de la Leaders Cup va redevenir itinérant à travers la France, comme à la grande époque de la Semaine des As. Puisque Caen n’aura eu droit qu’à un one shot, avec cette édition 2025 conclue par une finale Monaco – Le Mans ce dimanche, la Ligue Nationale de Basket a dévoilé les lieux des trois prochains tournois.

La Leaders Cup se jouera successivement à Poitiers (en 2026), à Aix-en-Provence (en 2027) et à Décines-Charpieu (en 2028). « Ces décisions confirment l’ambition de la LNB de faire tourner cet événement majeur de mi-saison sur l’ensemble du territoire », indique la ligue. « Ce choix met aussi en avant le souhait de monter en puissance, année après année, en termes de capacité d’accueil du public. »

Pour cause, après les 4 200 places de l’Arena Saint-Étienne Métropole et du Palais des Sports de Caen-la-Mer, les infrastructures choisies vont progressivement augmenter en capacité.

Arena Futuroscope : 5 200 places

Arena Pays d’Aix : 6 356 places

LDLC Arena : 12 000 places

Les trois salles choisies sont toutes modernes, respectivement inaugurées en 2022, 2017 et 2023. Si l’Arena Futuroscope et la LDLC Arena sont accolées à des villes de basket, et accueillent régulièrement des rencontres de Pro B ou d’EuroLeague, l’Arena du Pays d’Aix n’a jamais été le théâtre d’un match de basket. Située dans le quartier des Milles, à proximité de l’autoroute reliant Aix-en-Provence à Marseille, la salle figure en revanche sur la carte du handball français avec le Pays d’Aix Université Club (PAUC) comme équipe résidente.

« Nous nous réjouissons de l’attribution de la Leaders Cup, grand événement de basket de la mi-saison, pour les trois prochaines années », indique Philippe Ausseur. « Cela illustre notre capacité de faire rayonner le basket sur l’ensemble des territoires et d’y apporter une dynamique nouvelle pour les supporters. »