« Le basket ne s’arrête pas à Monaco ! » : L’équipe amateur de l’ASM rappelle son existence en NM3

L'été 2026 restera gravé comme une page sombre du sport en Principauté. Après des semaines d'imbroglios administratifs et d'échecs financiers, l'entité professionnelle de l’AS Monaco Basket a sombré, puisque son engagement en NM1 n’a même pas été validé. Ces derniers jours, c’est un transfert vers l’ABA League 2 qui est étudié, pour tenter de trouver une compétition où s’illustrer.

« Le basket ne s’arrête pas à Monaco ! »

Mais dans tous les cas, ce n’est pas la fin du basket à Monaco. C’est ce que tient à rappeler la structure associative de l’AS Monaco Basket Association dans un communiqué publié ce mercredi 23 septembre. Car en dehors bien sûr de l’équipe féminine (le MBA, une autre structure) engagée en LF2, il y aura bien une équipe masculine qui jouera sur le Rocher cette saison : la section amateur de l’ASM, engagée en Nationale 3. Cette dernière a d’ailleurs déjà joué deux rencontres dans la Poule A, avec une victoire contre Aubagne (78-69), et une défaite à Golfe-Juan (93-86).

Dans ce communiqué, le club explique qu’il entend bien maintenir son ancrage dans son écrin historique. Les dirigeants précisent que « le club mettra tout en œuvre pour que l’ensemble de ses rencontres à domicile puisse se disputer dans la salle Gaston-Médecin ».

Sous réserve d'autorisation, l'enceinte mythique du Rocher s'apprêterait ainsi à devenir le théâtre de la renaissance. Conserver Gaston-Médecin est un symbole fort pour préserver l'identité du club après la perte du haut niveau professionnel.

Garder une attache avec le public

Pour porter ce nouveau chapitre, l'AS Monaco s'appuie sur son public. Le club rappelle que la « Roca Family est nombreuse, fidèle et profondément attachée à son club ». Il invite les fans à venir garnir les travées : « Nous souhaitons pouvoir vous y retrouver nombreux pour soutenir notre équipe. » Ces derniers sont déjà des centaines à réagir et à commenter ce communiqué.

Des propos dans la lignée de ceux du coach de l'équipe professionnelle Sergii Gladyr, qui évoquait dans un cri du cœur l'aspect humain et communautaire du basket sur le Rocher, pour essayer de convaincre le CNOSF avant ce dernier recours, qui n'aura finalement pas abouti.

L'ambition repose désormais sur la formation et l'amour du maillot. Le texte conclut sur une profession de foi poignante : « Parce que le maillot rouge et blanc continuera d’être porté. Parce que nos jeunes continueront de se battre sur chaque parquet. Parce que notre club continuera de faire vivre le basket en Principauté. » Le message final résonne comme un cri de ralliement : « Le basket ne s’arrête pas à Monaco. La Roca Family non plus. Daghe Munegu. »