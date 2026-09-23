L’aventure européenne démarre sur des bases très élevées pour Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans). Alignée lors du tour préliminaire de qualification à l’EuroLeague féminine 2026/27 — une grande première pour elle — l'arrière française a éclaboussé la rencontre de toute sa classe. Sous ses couleurs du Kibirkstis Vilnius, la Nordiste a porté son équipe vers un succès éclatant contre les Polonaises de l'AZS Poznań (91-69).

La shooteuse tricolore termine la partie avec 21 points au compteur. Sa réussite extérieure et son agressivité offensive ont rapidement creusé l'écart, puisqu’elle avait déjà marqué 18 points à la mi-temps. Sur le plan collectif, l'intensité impulsée par le club lituanien a étouffé le collectif adverse dès le premier quart-temps, remporté 30-20. Au retour des vestiaires, l’écart s’est encore agrandi jusqu’à devenir rattrapable.

Une intégration parfaite dans le collectif de Vilnius

Exportée en Lituanie en milieu de saison dernière pour poursuivre sa progression sur la scène continentale, la membre de la génération 2001 dorée avec Iliana Rupert, Janelle Salaün ou Marine Fauthoux semble s’épanouir dans le système de jeu de Vilnius. Sur les quelques matchs disputés dans le championnat lituanais, elle dépassait les 15 points de moyenne. Ses qualités offensives avait contribué au fabuleux triplé obtenu par le club de la capitale (Championnat, Ligue baltique, et Coupe de Lituanie). Cet été, elle avait aussi été médaillée d'argent aux championnats du monde militaires à Bourges.

Sur ce premier match officiel de la saison 2026/27, son adresse de loin a débloqué la défense polonaise à des moments charnières de la rencontre. Elle a tout simplement tiré 15 de ses 16 tirs à 3-points, et en a réussi 7 (47% de réussite). Avec ce nouveau récital offensif, la Française s'impose de nouveau comme un maillon très fort du dispositif lituanien.

Une étape décisive vers la phase de groupes

Ce large succès lors du tournoi de qualification place Kibirkstis Vilnius dans une position idéale. Le club de la capitale lituanienne se rapproche un peu plus d'un billet précieux pour la saison régulière de la plus prestigieuse compétition européenne. Elles se retrouvent ainsi au même stade que les Flammes Carolo, aussi qualifiées pour le deuxième tour quelques minutes plus tôt.

Pour valider définitivement leur ticket dans le tableau principal, Zoé Wadoux et ses coéquipières devront battre Sopron, équipe victorieuse de l’EuroLeague en 2022 avec Gabby Williams, mais qui a bien régressé depuis.