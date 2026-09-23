La saison continentale débute sur les chapeaux de roue pour le basket féminin français. Les Flammes Carolo ont répondu présent ce mercredi soir, en ouverture de la saison d’EuroLeague féminine. Ce n’était pas encore la saison régulière de la compétition reine en Europe, mais bien le premier tour préliminaire pour tenter de s’y qualifier. Les joueuses de Charleville-Mézières sont les seules représentantes tricolores de ce coupe-gorge de 12 équipes, qui n’offrira que 4 tickets de qualification, les autres étant reversées en EuroCup.

Une bonne première

Et les Flammes ont passé avec brio la première étape. À domicile, elles n’ont fait qu’une bouchée des Tchèques de Brno (101-81). Un premier match officiel rassurant, qui confirme la bonne pré-saison des Ardennaises, qui ont remporté quatre de leur cinq matchs cet été. Avec huit joueuses qui ont rempilé ainsi que le coach Romuald Yernaux, la base de travail était efficace cet été.

Il a toutefois fallu composer avec certaines absences et pépins physiques. Sans Noémie Brochant (encore en WNBA) ni Isabelle Strunc (préservée après une commotion cérébrale), celles qui avaient été jusqu’à la deuxième phase de l’EuroLeague la saison précédente ont fait forte impression.

Une victoire de 20 points donc, qui s’est creusée en fin de troisième quart-temps, notamment lorsque la recrue Koi Love (19 points, 10 rebonds) a marqué 8 points en deux minutes. Ce sont en revanche les anciennes de la maison Tiffany Clarke (21 points) et Vaciana Gomis (20 points) qui terminent avec la meilleure marque.

Les Flammes ont régalé par leur adresse extérieure (7/18 soit 39%), ainsi que leur jeu en contre-attaque qui leur a procuré plus d’un quart de leurs points. Pensionnaires de l’EuroCup la saison dernière, les Tchèques n’ont pas fait le poids. Elles y retournent ainsi pour cette nouvelle saison.

Un dernier rempart

Les Flammes continuent elle leur aventure. Le coach Romuald Yernaux peut être satisfait de ce premier rendez-vous, lui qui espérait voir « des individualités débridées, épanouies et prêtes à être dans l’intensité » dans les colonnes de l’Ardennais. Quatre joueuses terminent au-delà des 20 d'évaluation. Mais le ticket n’est pas encore validé.

Si la moitié du chemin est faite, c’est maintenant le Reyer Venezia qui se trouve sur leur passage. Elles iront en effet en Italie jouer cette dernière étape du tour préliminaire, face à un club qui est allé jusqu’au Final 6 de l’EuroLeague 2025/26. Et qui a notamment compté des victoires contre Basket Landes, Saragosse ou encore Mersin. Le match aura lieu le 30 septembre à 18h00. Avant cela, il y aura le début du championnat français, samedi contre l'ASVEL (20h00).