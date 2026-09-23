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Après avoir battu Brno, les Flammes Carolo ne sont plus qu’à une victoire de se qualifier pour l’EuroLeague

EuroLeague féminine - Les Flammes Carolo ont débuté leur campagne de qualification pour l'EuroLeague par une large victoire à domicile face aux Tchèques de Brno (101-81). Elles défieront désormais le Reyer Venezia dans une semaine.
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Résumé
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Après avoir battu Brno, les Flammes Carolo ne sont plus qu’à une victoire de se qualifier pour l’EuroLeague
Première réussie pour les Flammes
Crédit photo : EuroLeague Women
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La saison continentale débute sur les chapeaux de roue pour le basket féminin français. Les Flammes Carolo ont répondu présent ce mercredi soir, en ouverture de la saison d’EuroLeague féminine. Ce n’était pas encore la saison régulière de la compétition reine en Europe, mais bien le premier tour préliminaire pour tenter de s’y qualifier. Les joueuses de Charleville-Mézières sont les seules représentantes tricolores de ce coupe-gorge de 12 équipes, qui n’offrira que 4 tickets de qualification, les autres étant reversées en EuroCup.

Charleville-Mézières 101 - 81 KP Brno féminin · EuroLeague Féminine 2026-2027 · 23/09/2026

Leaders

Charleville-MézièresKP Brno féminin
PTSTiffany Clarke 21Jesika Hibalova 13
REBKoi Love 10Michaela Vondrackova 3
PDJulie Pospisilova 8Marie Zilova 5

Statistiques d'équipe

Charleville-MézièresKP Brno féminin
TIRS59,1 %38,9 %
3PTS7/1813/31
LF16/2312/14
REB3836
RO1016

Une bonne première

Et les Flammes ont passé avec brio la première étape. À domicile, elles n’ont fait qu’une bouchée des Tchèques de Brno (101-81). Un premier match officiel rassurant, qui confirme la bonne pré-saison des Ardennaises, qui ont remporté quatre de leur cinq matchs cet été. Avec huit joueuses qui ont rempilé ainsi que le coach Romuald Yernaux, la base de travail était efficace cet été.

Il a toutefois fallu composer avec certaines absences et pépins physiques. Sans Noémie Brochant (encore en WNBA) ni Isabelle Strunc (préservée après une commotion cérébrale), celles qui avaient été jusqu’à la deuxième phase de l’EuroLeague la saison précédente ont fait forte impression.

Koi LOVE
Koi LOVE
19
PTS
10
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
CHA
101 81
BRN

Une victoire de 20 points donc, qui s’est creusée en fin de troisième quart-temps, notamment lorsque la recrue Koi Love (19 points, 10 rebonds) a marqué 8 points en deux minutes. Ce sont en revanche les anciennes de la maison Tiffany Clarke (21 points) et Vaciana Gomis (20 points) qui terminent avec la meilleure marque.

Tiffany CLARKE
Tiffany CLARKE
21
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
CHA
101 81
BRN

Les Flammes ont régalé par leur adresse extérieure (7/18 soit 39%), ainsi que leur jeu en contre-attaque qui leur a procuré plus d’un quart de leurs points. Pensionnaires de l’EuroCup la saison dernière, les Tchèques n’ont pas fait le poids. Elles y retournent ainsi pour cette nouvelle saison.

Vaciana GOMIS
Vaciana GOMIS
20
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroLeague Féminine
CHA
101 81
BRN

Un dernier rempart

Les Flammes continuent elle leur aventure. Le coach Romuald Yernaux peut être satisfait de ce premier rendez-vous, lui qui espérait voir « des individualités débridées, épanouies et prêtes à être dans l’intensité » dans les colonnes de l’Ardennais. Quatre joueuses terminent au-delà des 20 d'évaluation. Mais le ticket n’est pas encore validé.

Si la moitié du chemin est faite, c’est maintenant le Reyer Venezia qui se trouve sur leur passage. Elles iront en effet en Italie jouer cette dernière étape du tour préliminaire, face à un club qui est allé jusqu’au Final 6 de l’EuroLeague 2025/26. Et qui a notamment compté des victoires contre Basket Landes, Saragosse ou encore Mersin. Le match aura lieu le 30 septembre à 18h00. Avant cela, il y aura le début du championnat français, samedi contre l'ASVEL (20h00).

Koi Love
Koi Love
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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