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Tous les maillots de ELITE 2 pour la saison 2026-2027

Les 20 clubs de ELITE 2 ont dévoilé leurs tuniques pour la saison 2026-2027. Retrouvez tous les nouveaux maillots au même endroit.
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Résumé
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Tous les maillots de ELITE 2 pour la saison 2026-2027
Bathiste Tchouaffé avec le nouveau maillot d'Antibes pour la saison 2026-2027.
Crédit photo : Cécile Thomas
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