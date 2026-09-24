Tous les maillots de ELITE 2 pour la saison 2026-2027
Les 20 clubs de ELITE 2 ont dévoilé leurs tuniques pour la saison 2026-2027. Retrouvez tous les nouveaux maillots au même endroit.
Résumé
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Bathiste Tchouaffé avec le nouveau maillot d'Antibes pour la saison 2026-2027.
Crédit photo : Cécile Thomas
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