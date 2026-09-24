Dominique Malonga termine sa saison WNBA sur une dernière performance XXL. Malgré la défaite contre les Dallas Wings (103-91), la vice-championne du monde a offert au public du Seattle Storm une dernière tempête, à 29 points à 11/18 aux tirs dont 1/3 à 3-points, 8 rebonds, 1 contre et 1 interception en 34 minutes.

Encore une perf XXL pour Dominique Malonga 🇫🇷



29 POINTS

8 REBONDS

1 INT, 1 BLK

11/18 au tir



Le Storm s'incline 103-91 face à Dallas ! pic.twitter.com/RU8eRf49Mv — NBA France (@NBAFRANCE) 24 septembre 2026

Seattle termine bon dernier

Pour son dernier match de saison régulière, l’internationale française a démarré tambour battant avec 8 points en cinq minutes. Ensuite ? Dallas a pris les choses en mains (8-20) dans le sillage d’une Jessica Shepard en triple-double (20 points, 11 rebonds, 12 passes) et de Paige Bueckers (25 points, 5 rebonds, 7 passes).

Malgré une tentative de retour jusqu’à -4 au deuxième acte et avec 7 points de retard à la pause, Seattle n’est jamais revenu concrètement dans la partie. Ce qui n’a pas empêché Malonga de compiler quelques highlights.

Le Seattle Storm termine cette saison 2026 à la 15e et dernière place de la ligue avec 8 victoires et 36 défaites. Soit le plus grand nombre de défaites enregistrées par une équipe en une seule saison dans l'histoire de la WNBA.

Malgré des résultats collectifs décevants, Dominique Malonga a enregistré 17,1 points à 48,8 % aux tirs, 8,8 rebonds, 1,7 passe décisive, 1,4 contre et 1,0 interception en 26 minutes de moyenne et elle a surtout obtenu sa première participation au All-Star Game.

Dominique Malonga Poste : Pivot

Taille : 198 cm

Âge : 20 ans

Nationalité : France

Club : Seattle Storm Stats 2026-2027 / WNBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,1 #19 REB 8,8 #8 PD 1,7 #91

Marine Fauthoux se montre dans la défaite du Liberty

Dans l’autre match du soir, New York a encore perdu contre Atlanta (83-65), comme deux jours plus tôt. Une rencontre à sens unique où Marine Fauthoux a malgré tout livré l’une de ses meilleures performances offensives de la saison avec 14 points à 3/6 aux tirs (0/3 à 3-points) et 8/9 aux lancers-francs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 17 minutes.

Ce qui constitue son nouveau record de points. Le précédent datait du 28 juillet dernier, 13 points dans une victoire contre Las Vegas.

Pauline Astier s’offre le record de points pour une rookie à New York

A ce sujet, une autre Française a battu un record de points, celui pour une rookie du New York Liberty. Limitée à 4 points à 2/7 aux tirs et 3 rebonds cette nuit, Pauline Astier a inscrit un total de 408 points sur l’ensemble de la saison régulière WNBA.

Un record rendu possible en raison de l’augmentation du nombre de franchises et, par extension, du nombre de matchs par saison. Mais aussi et surtout par la régularité de l’ancienne joueuse de Bourges !

The Rook is ELITEEE 👑 pic.twitter.com/do3VAeTA8Y — New York Liberty (@nyliberty) 24 septembre 2026

New York face à la tête de série numéro 1 en play-offs

Atlanta termine ainsi la saison régulière à la quatrième place et bénéficiera de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. En revanche, New York glisse jusqu’au huitième rang et retrouvera le Minnesota Lynx, tête de série numéro 1, pour un remake de la finale WNBA 2024. Pas une mince affaire…