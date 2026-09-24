Marcus Smart a quitté les Los Angeles Lakers après une seule saison pour signer aux Houston Rockets un contrat de 12,4 millions de dollars sur deux ans, avec une Player Option sur la deuxième saison. Un choix qui ne s’explique pas uniquement par une volonté de retrouver son Texas natal. Le meneur affirme en effet avoir décliné une offre supérieure des Lakers, jugée toute fois indigne de son rendement.

Le retour de Marcus Smart au TD Garden… Superbe 🥹 💚 pic.twitter.com/FU3tQsrC2S — NBA France (@NBAFRANCE) February 5, 2024

« D’abord, j’ai tellement bien joué que l’offre qui m’a finalement été faite ne correspondait pas à la manière dont j’ai joué », a expliqué Marcus Smart (1,90 m, 32 ans) au Houston Chronicle. « Surtout quand vous voyez les offres reçues par des gars qui ont beaucoup moins bien joué que moi. Et la proposition n’offrait pas la sécurité que nous attendions. »

Marcus Smart thought the Lakers' offer to him was disrespectful 😬 pic.twitter.com/kNiRyaFS0d — Yahoo Sports (@YahooSports) September 23, 2026

Los Angeles a pourtant largement investi durant l’intersaison. Selon The Athletic, la franchise a distribué près de 480 millions de dollars sur 26 années de contrat cumulées, et notamment 19,2 millions sur deux ans à Collin Sexton, 60 millions sur quatre ans à Quentin Grimes (1,96 m, 26 ans) et 52 millions sur quatre ans à Sandro Mamukelashvili.

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Smart sortait pour sa part d’un contrat de 10,5 millions de dollars sur deux saisons avec une Player Option sur la seconde année. Titulaire l’essentiel de la saison (54 fois en 62 sorties), l’ancien Celtic a terminé l’exercice 2025-2026 avec 9,3 points, 3,0 passes décisives et 1,4 interception de moyenne. Des chiffres intéressants qui ne disent toutefois pas tout de l’impact de l’un des meilleurs défenseurs de la ligue sur les lignes arrières.

Ses performances ont encore progressé en playoffs. En dix rencontres, dont six face à Houston, le gamin de Dallas a compilé 12,9 unités, 5,1 assists et 2,4 steals par match. Une production qui a notamment permis aux Angelinos, privés de Luka Doncic en post season, de battre les Rockets au 1er tour avant de rendre les armes contre le Thunder, champion NBA 2025, en demi-finale de conf’.

Ces performances n’ont donc pas échappé aux Texans, qui ont donc décidé de lui offrir 6,5 M$ pour la saison 2026-2027. « Ils m’ont donné l’opportunité d’aller chercher ce que j’ai gagné », a-t-il expliqué au Houston Chronicle. « Ce pour quoi je travaille aussi dur afin de subvenir aux besoins de ma famille, c’est un salaire correct sur plusieurs années. »

Les retrouvailles avec Ime Udoka

L’autre élément déterminant se trouve sur le banc des Rockets. Marcus Smart retrouve en effet Ime Udoka, avec qui il avait travaillé aux Boston Celtics lors de la saison 2021-2022. Celle où il avait eu l’honneur de terminer Defensive Player of the Year. Grâce notamment à leur parfaite entente. « Nous sommes parfaitement compatibles », estime-t-il ainsi. Un constat largement partagé par son technicien lors du Media Day. « Il représente tout ce que j’aime, et inversement. »

Marcus Smart Poste : Meneur/Arrière

Taille : 190 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,9 #214 REB 2,9 #314 PD 3,3 #117

Marcus Smart voit également des similitudes entre les Rockets actuels et les jeunes Celtics de ses premières années, deux groupes confrontés à l’apprentissage des playoffs et à l’absence de joueurs majeurs.

« Il y a des matches que vous devriez gagner et que vous finissez par perdre… votre confiance en prend un coup », explique-t-il. « Mais tout arrive pour une raison, non ? Vous devez traverser ces batailles, ces tempêtes, pour atteindre la terre ferme. »

Un retour aux sources

Régional de l’étape, Smart souhaitait également se rapprocher de ses racines, sachant qu’une partie de sa famille et de ses proches vit dans la région de Houston. « Je viens du Texas. […] Je peux représenter le Texas. »

Houston entame désormais son camp d’entraînement avec l’ambition de progresser après une saison durant laquelle son attaque a parfois manqué de fluidité. Dans cette optique, le retour de Fred VanVleet (1,83 m, 32 ans) devrait faire énormément de bien.

« Le bon basket, c’est du mouvement du corps, du mouvement des joueurs, du partage du ballon », explique le meneur. « Il faut quelques systèmes pour les fins de match et pour lancer vos actions… mais ça semblait un peu désorganisé, comme si nous n’avions pas de meneur l’année dernière, donc on espère que cela réglera certains problèmes. »

"Ultimate competitor." 💯@FredVanVleet shares his excitement at Rockets Media Day about teaming up with Marcus Smart and recalls their previous postseason matchups! pic.twitter.com/mTdPFOW3B0 — NBA (@NBA) September 22, 2026

Passé par Boston, Memphis, Washington et Los Angeles en 12 saisons dans la ligue, Marcus Smart va découvrir une 5e franchise en carrière à Houston. Aux côtés de Kevin Durant (2,11 m, 37 ans) et Amen Thompson, prolongé cet été par les Rockets, l’ex-étudiant d’Oklahoma State aura pour ambition de rafler le titre qui lui a échappé lors des NBA Finals 2022, sous le maillot des Celtics, face aux Warriors.