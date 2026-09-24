La saison régulière d’EuroLeague 2026-2027 débute ce jeudi 24 septembre avec les entrées en lice de Paris Basketball et de l’ASVEL. Les deux représentants français seront à suivre sur beIN SPORTS, nouveau diffuseur de la compétition en France, ainsi que sur EuroLeague TV. Paris bénéficiera même d’une troisième possibilité pour son déplacement au Panathinaïkos, retransmis gratuitement sur TVMonaco.

Le premier rendez-vous français de la soirée aura lieu à Athènes. Paris Basketball se déplace sur le parquet du Panathinaïkos à 20h15. Une demi-heure plus tard, à 20h45, l’ASVEL recevra le Maccabi Tel-Aviv à la LDLC Arena.

Paris sur beIN SPORTS 3, l’ASVEL sur beIN SPORTS 1

Pour son retour à la diffusion de l’EuroLeague, beIN SPORTS proposera trois rencontres de la première journée ce jeudi. Dubaï – Real Madrid ouvrira la soirée à 18h sur beIN SPORTS 1, avant Panathinaïkos – Paris Basketball à 20h15 sur beIN SPORTS 3 et ASVEL – Maccabi Tel-Aviv à 20h45 sur beIN SPORTS 1.

Ce dispositif ne se limitera pas à la première journée. beIN SPORTS diffusera cette saison toutes les rencontres de Paris Basketball et de l’ASVEL, ainsi qu’une autre affiche à chaque journée. L’accord porte également sur le Play-In, les playoffs et le Final Four.

Les abonnés à EuroLeague TV pourront de leur côté retrouver l’ensemble des rencontres de la compétition sur la plateforme officielle.

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Panathinaïkos – Paris également gratuit sur TVMonaco

Une troisième solution existe pour suivre le premier match européen de Paris, sans abonnement. TVMonaco diffusera gratuitement Panathinaïkos – Paris Basketball, avec une prise d’antenne annoncée à 20h10.

La chaîne monégasque a changé de club suivi pour cette saison 2026-2027. Après avoir diffusé les rencontres de l’AS Monaco ces deux dernières saisons, elle retransmet désormais tous les matchs d’EuroLeague du Panathinaïkos en direct et en replay, en France comme en Principauté.

En France, TVMonaco peut notamment être regardée gratuitement sur son site internet et sur YouTube. La chaîne est également distribuée sur plusieurs box : canal 500 chez Bouygues Telecom, 900 chez Free et 511 chez SFR.

Cette diffusion permettra d’ailleurs de retrouver rapidement un autre club français en clair : dès mercredi 30 septembre, TVMonaco proposera Panathinaïkos – ASVEL pour la deuxième journée d’EuroLeague.

Rappelons que le média First Team diffusera également deux rencontres d'EuroLeague par mois cette saison.