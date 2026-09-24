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Tous les transferts et les effectifs des clubs d’EuroLeague pour la saison 2026-2027

EuroLeague - Qui reste, qui part, qui arrive en EuroLeague ? Le point complet sur tous les mouvements estivaux alors que la saison 2026-2027 démarre ce jeudi 24 septembre.
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Résumé
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Tous les transferts et les effectifs des clubs d’EuroLeague pour la saison 2026-2027

Dario Saric fait partie des grosses recrues de l’intersaison 2026 en EuroLeague

Crédit photo : Dubai Basketball Club
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Alors que les équipes reprennent ce jeudi 24 septembre prochain, on fait le point sur tous les effectifs de la saison 2026-2027. Retrouvez les mouvements de chaque club, avec les joueurs qui arrivent, qui partent et qui restent, ainsi que les effectifs des différentes formations engagées.

Anadolu Efes Istanbul

Départs : Vincent Poirier – Rodrigue Beaubois – Brice Dessert (Louisiana State Tigers) – Shane Larkin (Fenerbahçe Istanbul) – Nick Weiler-Babb (ASVEL Villeurbanne puis prêt à l’Étoile Rouge de Belgrade) – Saben Lee (Zalgiris Kaunas) – Sehmus Hazer (Galatasaray) – Rolands Smits (Ningbo Rockets) – Cole Swider

Arrivées : Matthew Strazel (AS Monaco) – Mike James (AS Monaco) – Dario Saric (Sacramento Kings) – Daron Russell (U-BT Cluj-Napoca) – Collin Malcolm (Hapoël Tel Aviv) – Bruno Fernando (Partizan Belgrade) – Santi Yusta (Basket Saragosse 2002)

Effectif : 

Anadolu Efes Istanbul · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Autres

Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket

ASVEL

Départs : Sylvain Francisco (Panathinaïkos Athènes) – Thomas Heurtel – Adam Atamna (Ratiopharm Ulm) – Armel Traoré (Ratiopharm Ulm) – Melvin Ajinça (Le Mans SB) – Bastien Vautier (Surne Bilbao Basket) – Mbaye Ndiaye (Olympiakos Le Pirée) – Nick Weiler-Babb (prêt à l’Étoile Rouge de Belgrade) – Armoni Brooks (prêt à Valencia Basket) – Glynn Watson Jr. (Reyer Venise Mestre) – Amadou Sow (Esenler Erokspor) – Braian Angola (Toyama Grouses) – Zac Seljaas (Napoli Basketball) – Shaquille Harrison (Trabzonspor Basketball) – Paul Eboua (Derthona Basket)

Arrivées : Hugo Besson (Tofaş Bursa) – Mathis Dossou-Yovo (Nanterre 92) – Patty Mills (Gran Canaria) – Jae Crowder (Bayamón Vaqueros) – TyTy Washington (Los Angeles Clippers) -Yves Pons (Bàsquet Club Andorra) – Marc-Owen Fodzo Dada (SLUC Nancy) – Tremont Waters (Gigantes de Carolina) – Joel Bolomboy (Étoile Rouge de Belgrade) – Both Gach (JL Bourg-en-Bresse) – Nate Sestina (Olimpia Milan) – Armoni Brooks (Olimpia Milan) – Myles Cale (FC Barcelone) -Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas) – Nick Weiler-Babb (Anadolu Efes Istanbul)

Effectif :

ASVEL · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Betclic ELITE sur BeBasket

Baskonia Vitoria-Gasteiz

Départs : Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) – Trent Forrest (Fenerbahçe Istanbul) – Mamadi Diakite (Dubaï Basketball) – Eugene Omoruyi (Beşiktaş Istanbul) – Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius) – Jesse Edwards (Roma SPQR) – Markquis Nowell – Vit Hrabar (Perspektiva Ilirija) – Joseba Querejeta (Juaristi Iraurgi) – Rafael Villar (Bàsquet Manresa) – Mate Khatiashvili – Khalifa Diop (Cleveland Cavaliers)

Arrivées : Kenneth Faried (Panathinaïkos Athènes) – A.J. Lawson (Toronto Raptors) – Chris Duarte (Unicaja Málaga) – Damion Baugh (Calgary Surge) – D.J. Stewart (KK Olimpija Cedevita Ljubljana)

Effectif :

Baskonia Vitoria-Gasteiz · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket

Beşiktaş Istanbul

Départs : Ismaël Kamagate (Pallacanestro Varese) – Sertac Sanli (Fenerbahçe Istanbul) – Brynton Lemar (Maxima Roma) -Vitto Brown (San-en NeoPhoenix) – Matt Thomas – Yigit Arslan (Trabzonspor Basketball) – Canberk Kus – Emir Adiguzel (Gaziantep) – Yigit Coban – Jonah Mathews

Arrivées : Furkan Korkmaz (Tofaş Bursa) – Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Istanbul) – Wenyen Gabriel (Bayern Munich) – DaQuan Jeffries (Sacramento Kings) – Metecan Birsen (Fenerbahçe Istanbul) – Eugene Omoruyi (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – David DeJulius (UCAM Murcie CB) – Jaylen Nowell (Shanxi Loongs) – Mady Sissoko (Pallacanestro Trieste 2004)

Effectif :

Besiktas Istanbul · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket

Étoile Rouge de Belgrade

Départs : Joel Bolomboy (ASVEL Villeurbanne) – Donatas Motiejunas – Nikola Kalinic (Retraite) – Codi Miller-McIntyre (Olympiakos Le Pirée) – Jasiel Rivero (Hapoël Tel-Aviv) – Uros Plavsic (U-BT Cluj-Napoca) – Ognjen Radosic (SC Derby)

Arrivées : Nick Weiler-Babb (ASVEL Villeurbanne) – Johnathan Motley (Hapoël Tel-Aviv) – Patrick Baldwin Jr. (Sacramento Kings) – Jovan Bikic (Real Madrid) – Vojin Medarevic (KK Spartak Subotica) – Jovan Bikic – Andrej Bjelic – Chris Jones (Hapoël Tel-Aviv) – David Kramer (Real Madrid)

Effectif :

Crvena Zvezda Belgrade · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Autres

Retrouvez tous les transferts de ABA Liga sur BeBasket

Dubaï Basketball 

Départs : Kevin Kokila (prêt au Virtus Bologne) – Bruno Caboclo (Hapoël Tel-Aviv) – Aleksa Avramovic (Bahçeşehir Koleji SK) – Boogie Ellis (Joventut Badalone) – Matt Ryan (Maxima Roma) – Tomislav Vuckovic (Košarkarški Klub Rijeka) – Taran Armstrong (Tasmania JackJumpers)

Arrivées : Élie Okobo (AS Monaco) – Jaron Blossomgame (AS Monaco) – Kevin Kokila (JL Bourg-en-Bresse) – Tornike Shengelia (FC Barcelone) – Mamadi Diakite (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Davion Mintz (Wurtzbourg Baskets) – Thomas Walkup (Olympiakos)

Effectif :

Dubai Basketball · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de ABA Liga sur BeBasket

Olimpia Milan

Départs : Armoni Brooks (ASVEL Villeurbanne) – Nate Sestina (ASVEL Villeurbanne) – Josh Nebo (FC Barcelone) – Nico Mannion (Roma SPQR) – Shavon Shields (Fenerbahçe Istanbul) – Zach LeDay (Hapoël Tel-Aviv) – Quinn Ellis (St John’s Red Storm) – Bryant Dunston

Arrivées : Alec Peters (Olympiakos Le Pirée) – Garrison Mathews (Indiana Pacers) – Moses Wright (Zalgiris Kaunas) – Devon Hall (Fenerbahçe Istanbul) – Darius Thompson (Valencia Basket) – R.J. Cole (Reyer Venise Mestre) – Nicola Akele (Virtus Bologne) – Jason Burnell (Pallacanestro Brescia)

Effectif :

Armani Olimpia Milano · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Lega Basket Serie A sur BeBasket

 

FC Barcelone

Départs : Youssoupha Fall (Nanjing Monkey Kings) – Myles Cale (ASVEL Villeurbanne) – Willy Hernangomez (Unicaja Málaga) – Tomas Satoransky (Hapoël Tel-Aviv) – Tornike Shengelia (Dubaï Basketball) – Jan Vesely (Retraite) – Will Clyburn (Fenerbahçe Istanbul) – Nicolas Laprovittola (Joventut Badalone) – Sayon Keita (North Carolina Tar Heels) – Miles Norris (Bayern Munich) – Dani González

Arrivées : Justin Robinson (Paris Basketball) – Tyrese Martin (Philadelphia 76ers) – Stanley Umude (Austin Spurs) – Tosan Evbuomwan (Greensboro Swarn) – Josh Nebo (Olimpia Milan) – Olivier Nkamhoua (Pallacanestro Varese) – Umoja Gibson (KK Cedevita Olimpija Ljubljana) – Aleksander Balcerowski (Unicaja Málaga) – Agustín Ubal (Bàsquet Manresa) – Yoan Makoundou (Monaco) – Justin Minaya (Osceola Magic)

Effectif :

FC Barcelone · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket

Bayern Munich

Départs : Wenyen Gabriel (Beşiktaş Fibabanka) – Aleksa Radanov (Partizan Belgrade) – Nenad Dimitrijevic (Áris Salonique) – Stefan Jovic (Áris Salonique) – Xavier Rathan-Mayes (UNICS Kazan) – Isiaha Mike (Bahçeşehir Koleji SK) – Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) – Nikolas Sermpezis (Florida Gulf Coast Eagles) – Elias Harris – David McCormack

Arrivées : MarJon Beauchamp (Philadelphia 76ers) – Duane Washington (Partizan Belgrade) – Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders) – Miles Norris (FC Barcelone) – Tobias Jensen (Ratiopharm Ulm) – Austin Wiley (Hapoël Jérusalem)

Effectif : 

FC Bayern Munich · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de EasyCredit BBL sur BeBasket

Fenerbahçe Istanbul

Départs : Nando De Colo (Retraite) – Tarik Biberovic (Dallas Mavericks) – Brandon Boston Jr. – Mikael Jantunen (Real Madrid) – Scottie Wilbekin (Beşiktaş Istanbul) – Metecan Birsen(Beşiktaş Istanbul) – Armando Bacot (Maccabi Tel Aviv) – Bonzie Colson (Maccabi Tel Aviv) – Arturs Zagars (Zhejiang Golden Bulls) – Devon Hall (Olimpia Milan) – Khem Birch (Áris Salonique) – Mert Eksioglu (Körfez Basket) – Jilson Bango

Arrivées : Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul) – Johnny Juzang (Minnesota Timberwolves) -Will Clyburn (FC Barcelone) – Trent Forrest (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Shavon Shields (Olimpia Milan) – Braxton Key (Valencia Basket) – Sertac Sanli (Beşiktaş Istanbul) – Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius) – Marcus Bingham (UNICS Kazan)

Effectif : 

Fenerbahce Tarfin Istanbul · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket

Hapoël Tel Aviv

Départs : Collin Malcolm (Anadolu Efes Istanbul) – Chris Jones (Étoile Rouge de Belgrade) – Johnathan Motley (Étoile Rouge de Belgrade) – Yam Madar (Maccabi Tel Aviv) – Kessler Edwards (Virtus Bologne) – Keandre Cook (Petkim Spor) – Levi Randolph (Nagasaki Velca) – Yiftach Ziv (Hapoël Holon)

Arrivées : Frédéric Bourdillon (Bnei Herzliya) – Amir Coffey (Phoenix Suns) – Tomas Satoransky (FC Barcelone) – Jacob Toppin (Atlanta Hawks) -Tamir Blatt (Maccabi Tel Aviv) – Zach LeDay (Olimpia Milan) – Khadeen Carrington (Hapoël Jérusalem) – Eugene German (Shougang Beijing Ducks)

Effectif : 

Hapoel Tel Aviv — transferts

Maccabi Tel-Aviv

Départs : Lonnie Walker IV (Denver Nuggets) – Tamir Blatt (Hapoël Tel-Aviv) – Jeff Dowtin Jr. (Napoli Basketball) – Zach Hankins – Tamir Gold (Otef Darom)

Arrivées : Daniel Theis (AS Monaco) – Keaton Wallace (Atlanta Hawks) – Yam Madar (Hapoël Tel-Aviv) – Armando Bacot (Fenerbahce Istanbul) – Bonzie Colson (Fenerbahce Istanbul) – David Efianayi (Petkim Spor) – Shane Hunter (Legia Varsovie)

Effectif : 

Maccabi Tel Aviv — transferts

Olympiakos Le Pirée

Départs : Frank Ntilikina (Paris Basketball) – Moustapha Fall (Panathinaïkos Athènes) – Thomas Walkup – Alec Peters (Olimpia Milan) – Shaquielle McKissic (Türk Telekom Ankara) – Kostas Antetokounmpo (Áris Salonique) – Monte Morris – Keenan Evans (Zalgiris Kaunas et prêt aux London Lions)

Arrivées : Jean Montero (Valencia Basket) – Mbaye Ndiaye (ASVEL Villeurbanne) – Codi Miller-McIntyre (Étoile Rouge de Belgrade)

Effectif : 

Olympiacos Piraeus — transferts

Panathinaïkos Athènes

Départs : T.J. Shorts (Valencia Basket) – Cedi Osman (PAOK Salonique) – Vassilis Toliopoulos (Áris Salonique) – Alexandros Samodurov (North Carolina Tar Heels) – Marius Grigonis (Zalgiris Kaunas) – Richaun Holmes

Arrivées : Guerschon Yabusele (Chicago Bulls) – Sylvain Francisco (ASVEL Villeurbanne) – Moustapha Fall (Olympiakos Le Pirée) – Isaac Bonga (Partizan Belgrade) – Brancou Badio (Valencia Basket) – Lefteris Mantzoukas (Oklahoma State Cowboys)

Effectif : 

Panathinaikos Athens — transferts

Paris Basketball

Départs : Amath M’Baye – Yakuba Ouattara – Enzo Shahrvin (Purdue Boilermakers) – Justin Robinson (FC Barcelone) – Lamar Stevens (Partizan Belgrade) – Derek Willis (Partizan Belgrade) – Ilian Moungalla (Prêt à l’ALM Évreux)

Arrivées : Frank Ntilikina (Olympiakos Le Pirée) – Terry Tarpey (AS Monaco) – Nobel Boungou-colo (ADA Blois) – T.J. Warren (Wechester Knicks) – Tyson Etienne (Brooklyn Nets) – Alize Johnson (Shenzhen Leopards) – Mãozinha Pereira (Manisa Basket)

Effectif :

Paris Basketball — transferts

Partizan Belgrade

Départs : Nick Calathes (PAOK Salonique) – Isaac Bonga (Panathinaïkos Athènes) – Dylan Osetkowski (Valencia Basket) – Duane Washington (Bayern Munich) – Bruno Fernando (Anadolu Efes Istanbul) -Sterling Brown (Zalgiris Kaunas) – Shake Milton (Hapoël Jérusalem) – Aleksej Pokusevski (Lokomotiv-Kouban Krasnodar) – Miikka Muurinen (Arkansas Razorbacks) – Aleksa Radanov

Arrivées : Joffrey Lauvergne (Koweït SC) – Kevarrius Hayes (AS Monaco) – Lamar Stevens (Paris Basketball) – Derek Willis (Paris Basketball) – Ethan Thompson (Indiana Pacers) – Kyle Allman (Türk Telekom Ankara) – Alessandro Pajola (Virtus Bologne) – Luca Vildoza (Virtus Bologne) – Nikola Tanaskovic (KK Budućnost Podgorica)

Effectif : 

Partizan Belgrade — transferts

Real Madrid

Départs : Mario Hezonja (Cleveland Cavaliers) – Trey Lyles (Minnesota Timberwolves) – Alex Len – David Kramer (Étoile Rouge de Belgrade) – Izan Almansa (Gonzaga Bulldogs) – Gunars Grinvalds (UCLA Bruins) – Egor Amosov (UConn Huskies) – Mady Sissoko (Besiktas Istanbul) – David Kramer (Etoile Rouge de Belgrade)

Arrivées : Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Olivier Sarr (Cleveland Cavaliers) – Max Shulga (Boston Celtics) – Mikael Jantunen (Fenerbahçe Istanbul) – Jaime Pradilla (Valencia Basket) – Eli Ndiaye (College Park Skyhawks)

Effectif :

Real Madrid — transferts

Valence Basket 

Départs : Jean Montero (Olympiakos Le Pirée) – Sergio De Larrea (Dallas Mavericks) – Brancou Badio (Panathinaïkos Athènes) – Darius Thompson (Olimpia Milan) – Isaac Nogues (Joventut Badalone) – Braxton Key (Fenerbahçe Istanbul) – Xabi Lopez-Arostegui (La Laguna Tenerife) – Matt Costello (Chiba Jets) – Joel Soriano – Millan Jimenez

Arrivées : T.J. Shorts (Panthinaïkos Athènes) – Armoni Brooks (ASVEL Villeurbanne) – Mouhamadou Gueye (Chicago Bulls) -Gonzalo Corbalan (San Pablo Burgos) – Dylan Osetkowski (Partizan Belgrade) – Mario Saint-Supery (Gonzaga Bulldogs) – Lucas Mari (Vermont Catamounts) – Elias Valtonen (Fundación CB Granada)

Effectif : 

Valencia Basket — transferts

Virtus Bologne

Départs : Matt Morgan (Áris Salonique) –  Carsen Edwards (Zalgiris Kaunas) – Luca Vildoza (Partizan Belgrade) – Alessandro Pajola (Partizan Belgrade) – Alen Smailagic (Galatasaray SK) – Nicola Akele (Olimpia Milan) – Saliou Niang (Louisiana State Tigers) – Yago Dos Santos (Flamengo Basketball) – Karim Jallow (Derthona Basket) – Matteo Accorsi (Victoria Libertas Pesaro)

Arrivées : Kevin Kokila (Dubaï Basketball) – Bobi Klintman (Detroit Pistons) – Wendell Moore Jr. (Detroit Pistons) – Kessler Edwards (Hapoel Tel Aviv) – Tommaso Baldasso (Derthona Basket) – Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona) – Rasheed Bello (Windrose Giants Antwerp) – Marcus Carr (Brampton Honey Badgers)

Effectif :  

Virtus Bologna — transferts

Zalgiris Kaunas

Départs : Sylvain Francisco (ASVEL Villeurbanne) – Ignas Brazdeikis (Unicaja Málaga) – Moses Wright (Olimpia Milan) – Maxwell Lewis (Prêt aux London Lions) – Keenan Evans (Prêt aux London Lions) – Laurynas Birutis (Basket Saragosse 2002) – Mantas Rubstavicius (Auburn Tigers) – Dovydas Buika (BYU Cougars) – Dominykas Daubaris (California Athletic Golden Bears) – Kajus Mikaauskas (UT Arlington Mavericks)

Arrivées : Jonas Valanciunas (Denver Nuggets) -Saben Lee (Anadolu Efes Istanbul) – Carsen Edwards (Virtus Bologne) – Sterling Brown (Partizan Belgrade) – Marius Grigonis (Panathinaïkos Athènes) – Marek Blazevic (Tofaş Bursa) – Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (Bàsquet Manresa) – Maxwell Lewis (Utenos Juventus) – Keenan Evans (Olympiakos Le Pirée)

Effectif : 

Zalgiris Kaunas — transferts

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