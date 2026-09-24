Tous les transferts et les effectifs des clubs d’EuroLeague pour la saison 2026-2027
Dario Saric fait partie des grosses recrues de l’intersaison 2026 en EuroLeague
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Alors que les équipes reprennent ce jeudi 24 septembre prochain, on fait le point sur tous les effectifs de la saison 2026-2027. Retrouvez les mouvements de chaque club, avec les joueurs qui arrivent, qui partent et qui restent, ainsi que les effectifs des différentes formations engagées.
Anadolu Efes Istanbul
Départs : Vincent Poirier – Rodrigue Beaubois – Brice Dessert (Louisiana State Tigers) – Shane Larkin (Fenerbahçe Istanbul) – Nick Weiler-Babb (ASVEL Villeurbanne puis prêt à l’Étoile Rouge de Belgrade) – Saben Lee (Zalgiris Kaunas) – Sehmus Hazer (Galatasaray) – Rolands Smits (Ningbo Rockets) – Cole Swider
Arrivées : Matthew Strazel (AS Monaco) – Mike James (AS Monaco) – Dario Saric (Sacramento Kings) – Daron Russell (U-BT Cluj-Napoca) – Collin Malcolm (Hapoël Tel Aviv) – Bruno Fernando (Partizan Belgrade) – Santi Yusta (Basket Saragosse 2002)
Effectif :
- Matthew Strazel – Mike James – Jordan Loyd – Daron Russell – David Mutaf – Ruzgar Fenemen
- Isaïa Cordinier – Collin Malcolm – P.J. Dozier – Erkan Yilmaz – Santi Yusta – Darius Karutasu
- Dario Saric – Bruno Fernando – Georgios Papagiannis – Kai Jones – Ercan Osmani
Anadolu Efes Istanbul · Effectif 2026/2027
Arrières
- Daron Russell · Arrive
- Mike James · Arrive
- Isaïa Cordinier (Sous contrat) · Reste
- P.J. Dozier (Sous contrat) · Reste
- Ruzgar Fenemen (Sous contrat) · Reste
- David Mutaf (Sous contrat) · Reste
- Matthew Strazel · Arrive
- Jordan Loyd (Prolongation) · Reste
Ailiers
- Collin Malcolm · Arrive
- Santi Yusta · Arrive
- Ercan Osmani (Sous contrat) · Reste
- Erkan Yilmaz (Sous contrat) · Reste
- Burakcan Yildizli · Reste
Intérieurs
- Bruno Fernando · Arrive
- Kai Jones (Sous contrat) · Reste
- Georgios Papagiannis (Sous contrat) · Reste
- Dario Saric · Arrive
Autres
- Darius Karutasu (Sous contrat) · Reste
Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket
ASVEL
Départs : Sylvain Francisco (Panathinaïkos Athènes) – Thomas Heurtel – Adam Atamna (Ratiopharm Ulm) – Armel Traoré (Ratiopharm Ulm) – Melvin Ajinça (Le Mans SB) – Bastien Vautier (Surne Bilbao Basket) – Mbaye Ndiaye (Olympiakos Le Pirée) – Nick Weiler-Babb (prêt à l’Étoile Rouge de Belgrade) – Armoni Brooks (prêt à Valencia Basket) – Glynn Watson Jr. (Reyer Venise Mestre) – Amadou Sow (Esenler Erokspor) – Braian Angola (Toyama Grouses) – Zac Seljaas (Napoli Basketball) – Shaquille Harrison (Trabzonspor Basketball) – Paul Eboua (Derthona Basket)
Arrivées : Hugo Besson (Tofaş Bursa) – Mathis Dossou-Yovo (Nanterre 92) – Patty Mills (Gran Canaria) – Jae Crowder (Bayamón Vaqueros) – TyTy Washington (Los Angeles Clippers) -Yves Pons (Bàsquet Club Andorra) – Marc-Owen Fodzo Dada (SLUC Nancy) – Tremont Waters (Gigantes de Carolina) – Joel Bolomboy (Étoile Rouge de Belgrade) – Both Gach (JL Bourg-en-Bresse) – Nate Sestina (Olimpia Milan) – Armoni Brooks (Olimpia Milan) – Myles Cale (FC Barcelone) -Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas) – Nick Weiler-Babb (Anadolu Efes Istanbul)
Effectif :
- Hugo Besson – Patty Mills – TyTy Washington – Tremont Waters – Edwin Jackson – Marc-Owen Fodzo Dada
- Jae Crowder – Yves Pons – David Lighty – Both Gach – Nate Sestina – Myles Cale
- Mathis Dossou-Yovo – Bodian Massa – Joel Bolomboy
ASVEL · Effectif 2026/2027
Arrières
- TyTy Washington · Arrive
- Tremont Waters · Arrive
- Hugo Besson · Arrive
- Marc-Owen Fodzo Dada · Arrive
- Patty Mills · Arrive
- Edwin Jackson (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- David Lighty · Reste
- Jae Crowder · Arrive
- Myles Cale · Arrive
- Both Gach · Arrive
Intérieurs
- Mathis Dossou-Yovo · Arrive
- Nate Sestina · Arrive
- Joel Bolomboy · Arrive
- Yves Pons · Arrive
- Bodian Massa (Sous contrat) · Reste
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Baskonia Vitoria-Gasteiz
Départs : Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) – Trent Forrest (Fenerbahçe Istanbul) – Mamadi Diakite (Dubaï Basketball) – Eugene Omoruyi (Beşiktaş Istanbul) – Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius) – Jesse Edwards (Roma SPQR) – Markquis Nowell – Vit Hrabar (Perspektiva Ilirija) – Joseba Querejeta (Juaristi Iraurgi) – Rafael Villar (Bàsquet Manresa) – Mate Khatiashvili – Khalifa Diop (Cleveland Cavaliers)
Arrivées : Kenneth Faried (Panathinaïkos Athènes) – A.J. Lawson (Toronto Raptors) – Chris Duarte (Unicaja Málaga) – Damion Baugh (Calgary Surge) – D.J. Stewart (KK Olimpija Cedevita Ljubljana)
Effectif :
- Markus Howard – Damion Baugh – Chris Duarte – Matteo Spagnolo – Kobi Simmons – D.J. Stewart
- Clément Frisch – A.J. Lawson – Rodions Kurucs – Tadas Sedekerskis – Stefan Joksimovic
- Kenneth Faried – Juom Bol
Baskonia Vitoria-Gasteiz · Effectif 2026/2027
Arrières
- Damion Baugh · Arrive
- A.J. Lawson · Arrive
- Chris Duarte · Arrive
- Markus Howard (Sous contrat) · Reste
- Matteo Spagnolo (Sous contrat) · Reste
- Kobi Simmons (Prolongation) · Reste
- D.J. Stewart · Arrive
Ailiers
- Rodions Kurucs (Sous contrat) · Reste
- Tadas Sedekerskis (Sous contrat) · Reste
- Stefan Joksimovic (Sous contrat) · Reste
Intérieurs
- Kenneth Faried · Arrive
- Clément Frisch (Sous contrat) · Reste
- Juom Bol (Sous contrat) · Reste
Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket
Beşiktaş Istanbul
Départs : Ismaël Kamagate (Pallacanestro Varese) – Sertac Sanli (Fenerbahçe Istanbul) – Brynton Lemar (Maxima Roma) -Vitto Brown (San-en NeoPhoenix) – Matt Thomas – Yigit Arslan (Trabzonspor Basketball) – Canberk Kus – Emir Adiguzel (Gaziantep) – Yigit Coban – Jonah Mathews
Arrivées : Furkan Korkmaz (Tofaş Bursa) – Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Istanbul) – Wenyen Gabriel (Bayern Munich) – DaQuan Jeffries (Sacramento Kings) – Metecan Birsen (Fenerbahçe Istanbul) – Eugene Omoruyi (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – David DeJulius (UCAM Murcie CB) – Jaylen Nowell (Shanxi Loongs) – Mady Sissoko (Pallacanestro Trieste 2004)
Effectif :
- Scottie Wilbekin – DaQuan Jeffries – Jaylen Nowell – David DeJulius – Berk Ugurlu – Ata Ozbek
- Furkan Korkmaz – Metecan Birsen – Eugene Omoruyi – Anthony Brown
- Wenyen Gabriel – Ante Zizic – Conor Morgan – Devon Dotson – Mady Sissoko
Besiktas Istanbul · Effectif 2026/2027
Arrières
- David DeJulius · Arrive
- Scottie Wilbekin · Arrive
- Jaylen Nowell · Arrive
- DaQuan Jeffries · Arrive
- Berk Ugurlu (Prolongation) · Reste
- Ata Ozbek (Sous contrat) · Reste
- Furkan Korkmaz · Arrive
Ailiers
- Eugene Omoruyi · Arrive
- Metecan Birsen · Arrive
- Anthony Brown (Prolongation) · Reste
Intérieurs
- Wenyen Gabriel · Arrive
- Mady Sissoko · Arrive
- Devon Dotson (Prolongation) · Reste
- Ante Zizic (Prolongation) · Reste
- Conor Morgan (Sous contrat) · Reste
Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket
Étoile Rouge de Belgrade
Départs : Joel Bolomboy (ASVEL Villeurbanne) – Donatas Motiejunas – Nikola Kalinic (Retraite) – Codi Miller-McIntyre (Olympiakos Le Pirée) – Jasiel Rivero (Hapoël Tel-Aviv) – Uros Plavsic (U-BT Cluj-Napoca) – Ognjen Radosic (SC Derby)
Arrivées : Nick Weiler-Babb (ASVEL Villeurbanne) – Johnathan Motley (Hapoël Tel-Aviv) – Patrick Baldwin Jr. (Sacramento Kings) – Jovan Bikic (Real Madrid) – Vojin Medarevic (KK Spartak Subotica) – Jovan Bikic – Andrej Bjelic – Chris Jones (Hapoël Tel-Aviv) – David Kramer (Real Madrid)
Effectif :
- Chris Jones – David Kramer – Nick Weiler-Babb – Jared Butler – Tyson Carter – Stefan Miljenovic – Andrej Bjelic – Novak Pavlovic
- Jordan Nwora – Chima Moneke – Semi Ojeleye – Patrick Baldwin Jr. – Vojin Medarevic – Ognjen Dobric – Dejan Davidovac – Jovan Bikic – Ognjen Simjanovski – Aleksej Nedeljkovic
- Johnathan Motley – Ebuka Izundu
Crvena Zvezda Belgrade · Effectif 2026/2027
Arrières
- Chris Jones · Arrive
- David Kramer · Arrive
- Andrej Bjelic · Arrive
- Nick Weiler-Babb · Arrive
- David Kramer · Arrive
- Jared Butler (Sous contrat) · Reste
- Stefan Miljenovic (Sous contrat) · Reste
- Tyson Carter (Sous contrat) · Reste
- Novak Pavlovic (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Aleksej Nedeljkovic (Prolongation) · Reste
- Patrick Baldwin Jr. · Arrive
- Jordan Nwora (Sous contrat) · Reste
- Semi Ojeleye (Sous contrat) · Reste
- Ognjen Dobric (Sous contrat) · Reste
- Dejan Davidovac (Sous contrat) · Reste
- Jovan Bikic · Arrive
Intérieurs
- Vojin Medarevic · Arrive
- Johnathan Motley · Arrive
- Chima Moneke (Sous contrat) · Reste
- Ebuka Izundu (Sous contrat) · Reste
Autres
- Ognjen Simjanovski (Sous contrat) · Reste
Retrouvez tous les transferts de ABA Liga sur BeBasket
Dubaï Basketball
Départs : Kevin Kokila (prêt au Virtus Bologne) – Bruno Caboclo (Hapoël Tel-Aviv) – Aleksa Avramovic (Bahçeşehir Koleji SK) – Boogie Ellis (Joventut Badalone) – Matt Ryan (Maxima Roma) – Tomislav Vuckovic (Košarkarški Klub Rijeka) – Taran Armstrong (Tasmania JackJumpers)
Arrivées : Élie Okobo (AS Monaco) – Jaron Blossomgame (AS Monaco) – Kevin Kokila (JL Bourg-en-Bresse) – Tornike Shengelia (FC Barcelone) – Mamadi Diakite (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Davion Mintz (Wurtzbourg Baskets) – Thomas Walkup (Olympiakos)
Effectif :
- Élie Okobo – Klemen Prepelic – McKinley Wright IV – Davion Mintz – Kosta Kondic – Thomas Walkup
- Jaron Blossomgame – Dwayne Bacon – Tornike Shengelia – Justin Anderson – Davis Bertans – Awudu Abass – Nemanja Dangubic – Dzanan Musa
- Mouhammadou Jaiteh – Mamadi Diakite – Filip Petrusev – Mfiondu Kabengele – Kenan Kamenjas
Dubai Basketball · Effectif 2026/2027
Arrières
- Thomas Walkup · Arrive
- Davion Mintz · Arrive
- Élie Okobo · Arrive
- McKinley Wright IV (Prolongation) · Reste
- Kosta Kondic (Sous contrat) · Reste
- Klemen Prepelic (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Dzanan Musa · Reste
- Jaron Blossomgame · Arrive
- Dwayne Bacon (Prolongation) · Reste
- Justin Anderson (Sous contrat) · Reste
- Awudu Abass (Prolongation) · Reste
Intérieurs
- Tornike Shengelia · Arrive
- Mamadi Diakite · Arrive
- Mfiondu Kabengele (Prolongation) · Reste
- Filip Petrusev (Sous contrat) · Reste
- Kenan Kamenjas (Sous contrat) · Reste
- Davis Bertans (Sous contrat) · Reste
- Nemanja Dangubic (Sous contrat) · Reste
- Mouhammadou Jaiteh (Sous contrat) · Reste
- Kevin Kokila · Arrive
Retrouvez tous les transferts de ABA Liga sur BeBasket
Olimpia Milan
Départs : Armoni Brooks (ASVEL Villeurbanne) – Nate Sestina (ASVEL Villeurbanne) – Josh Nebo (FC Barcelone) – Nico Mannion (Roma SPQR) – Shavon Shields (Fenerbahçe Istanbul) – Zach LeDay (Hapoël Tel-Aviv) – Quinn Ellis (St John’s Red Storm) – Bryant Dunston
Arrivées : Alec Peters (Olympiakos Le Pirée) – Garrison Mathews (Indiana Pacers) – Moses Wright (Zalgiris Kaunas) – Devon Hall (Fenerbahçe Istanbul) – Darius Thompson (Valencia Basket) – R.J. Cole (Reyer Venise Mestre) – Nicola Akele (Virtus Bologne) – Jason Burnell (Pallacanestro Brescia)
Effectif :
- Garrison Mathews – Marko Guduric – Darius Thompson – Devon Hall – R.J. Cole – Stefano Tonut – Diego Flaccadori – Mattia Ceccato
- Alec Peters – Leandro Bolmaro – Devin Booker – Jason Burnell – Nicola Akele – Giampaolo Ricci
- Moses Wright – Ousmane Diop
Armani Olimpia Milano · Effectif 2026/2027
Arrières
- Garrison Mathews · Arrive
- Mattia Ceccato (Prolongation) · Reste
- Stefano Tonut (Prolongation) · Reste
- R.J. Cole · Arrive
- Darius Thompson · Arrive
- Devon Hall · Arrive
- Leandro Bolmaro (Sous contrat) · Reste
- Devin Booker (Sous contrat) · Reste
- Diego Flaccadori (Sous contrat) · Reste
- Marko Guduric (Sous contrat) · Reste
- Stefano Tonut (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Nicola Akele · Arrive
- Giampaolo Ricci (Sous contrat) · Reste
- Jason Burnell · Arrive
Intérieurs
- Moses Wright · Arrive
- Ousmane Diop (Prolongation) · Reste
- Alec Peters · Arrive
Retrouvez tous les transferts de Lega Basket Serie A sur BeBasket
FC Barcelone
Départs : Youssoupha Fall (Nanjing Monkey Kings) – Myles Cale (ASVEL Villeurbanne) – Willy Hernangomez (Unicaja Málaga) – Tomas Satoransky (Hapoël Tel-Aviv) – Tornike Shengelia (Dubaï Basketball) – Jan Vesely (Retraite) – Will Clyburn (Fenerbahçe Istanbul) – Nicolas Laprovittola (Joventut Badalone) – Sayon Keita (North Carolina Tar Heels) – Miles Norris (Bayern Munich) – Dani González
Arrivées : Justin Robinson (Paris Basketball) – Tyrese Martin (Philadelphia 76ers) – Stanley Umude (Austin Spurs) – Tosan Evbuomwan (Greensboro Swarn) – Josh Nebo (Olimpia Milan) – Olivier Nkamhoua (Pallacanestro Varese) – Umoja Gibson (KK Cedevita Olimpija Ljubljana) – Aleksander Balcerowski (Unicaja Málaga) – Agustín Ubal (Bàsquet Manresa) – Yoan Makoundou (Monaco) – Justin Minaya (Osceola Magic)
Effectif :
- Justin Robinson – Kevin Punter – Dario Brizuela – Juan Nunez – Umoja Gibson – Agustín Ubal
- Tyrese Martin – Tosan Evbuomwan – Stanley Umude – Olivier Nkamhoua – Joel Parra – Justin Minaya
- Josh Nebo – Aleksander Balcerowski – Yoan Makoundou
FC Barcelone · Effectif 2026/2027
Arrières
- Tyrese Martin · Arrive
- Stanley Umude · Arrive
- Agustín Ubal · Arrive
- Umoja Gibson · Arrive
- Justin Robinson · Arrive
- Dario Brizuela (Sous contrat) · Reste
- Kevin Punter (Sous contrat) · Reste
- Juan Nunez (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Tosan Evbuomwan · Arrive
Intérieurs
- Aleksander Balcerowski · Arrive
- Josh Nebo · Arrive
- Olivier Nkamhoua · Arrive
- Joel Parra (Prolongation) · Reste
Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket
Bayern Munich
Départs : Wenyen Gabriel (Beşiktaş Fibabanka) – Aleksa Radanov (Partizan Belgrade) – Nenad Dimitrijevic (Áris Salonique) – Stefan Jovic (Áris Salonique) – Xavier Rathan-Mayes (UNICS Kazan) – Isiaha Mike (Bahçeşehir Koleji SK) – Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) – Nikolas Sermpezis (Florida Gulf Coast Eagles) – Elias Harris – David McCormack
Arrivées : MarJon Beauchamp (Philadelphia 76ers) – Duane Washington (Partizan Belgrade) – Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders) – Miles Norris (FC Barcelone) – Tobias Jensen (Ratiopharm Ulm) – Austin Wiley (Hapoël Jérusalem)
Effectif :
- Andreas Obst – Duane Washington – Rokas Jokubaitis – Kamar Baldwin – Justus Hollatz – Tobias Jensen
- MarJon Beauchamp – Miles Norris – Vladimir Lucic – Justinian Jessup – Niels Giffey
- Johannes Thiemann – Johannes Voigtmann – Oscar Da Silva – Austin Wiley – Kilian Fischer
FC Bayern Munich · Effectif 2026/2027
Arrières
- Duane Washington · Arrive
- Tobias Jensen · Arrive
- Kamar Baldwin (Sous contrat) · Reste
- Justus Hollatz (Sous contrat) · Reste
- Rokas Jokubaitis (Sous contrat) · Reste
- Andreas Obst (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- MarJon Beauchamp · Arrive
- Miles Norris · Arrive
- Niels Giffey (Sous contrat) · Reste
- Justinian Jessup (Sous contrat) · Reste
- Vladimir Lucic (Sous contrat) · Reste
Intérieurs
- Austin Wiley · Arrive
- Oscar Da Silva (Sous contrat) · Reste
- Kilian Fischer (Sous contrat) · Reste
- Johannes Voigtmann (Sous contrat) · Reste
- Johannes Thiemann · Arrive
Retrouvez tous les transferts de EasyCredit BBL sur BeBasket
Fenerbahçe Istanbul
Départs : Nando De Colo (Retraite) – Tarik Biberovic (Dallas Mavericks) – Brandon Boston Jr. – Mikael Jantunen (Real Madrid) – Scottie Wilbekin (Beşiktaş Istanbul) – Metecan Birsen(Beşiktaş Istanbul) – Armando Bacot (Maccabi Tel Aviv) – Bonzie Colson (Maccabi Tel Aviv) – Arturs Zagars (Zhejiang Golden Bulls) – Devon Hall (Olimpia Milan) – Khem Birch (Áris Salonique) – Mert Eksioglu (Körfez Basket) – Jilson Bango
Arrivées : Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul) – Johnny Juzang (Minnesota Timberwolves) -Will Clyburn (FC Barcelone) – Trent Forrest (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Shavon Shields (Olimpia Milan) – Braxton Key (Valencia Basket) – Sertac Sanli (Beşiktaş Istanbul) – Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius) – Marcus Bingham (UNICS Kazan)
Effectif :
- Shane Larkin – Talen Horton-Tucker – Wade Baldwin IV – Johnny Juzang – Trent Forrest – Ignas Sargiunas – Melih Mahmutoglu – Demircan Demir
- Will Clyburn – Nicolo Melli – Onuralp Bitim – Shavon Shields – Braxton Key – Marcus Bingham
- Chris Silva – Sertac Sanli
Fenerbahce Tarfin Istanbul · Effectif 2026/2027
Arrières
- Demircan Demir (Sous contrat) · Reste
- Johnny Juzang · Arrive
- Melih Mahmutoglu (Prolongation) · Reste
- Ignas Sargiunas · Arrive
- Trent Forrest · Arrive
- Shane Larkin · Arrive
- Onuralp Bitim (Sous contrat) · Reste
- Talen Horton-Tucker (Sous contrat) · Reste
- Wade Baldwin IV (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Will Clyburn · Arrive
- Braxton Key · Arrive
- Shavon Shields · Arrive
Intérieurs
- Marcus Bingham · Arrive
- Sertac Sanli · Arrive
- Chris Silva (Prolongation) · Reste
- Nicolo Melli (Prolongation) · Reste
Retrouvez tous les transferts de EuroLeague sur BeBasket
Hapoël Tel Aviv
Départs : Collin Malcolm (Anadolu Efes Istanbul) – Chris Jones (Étoile Rouge de Belgrade) – Johnathan Motley (Étoile Rouge de Belgrade) – Yam Madar (Maccabi Tel Aviv) – Kessler Edwards (Virtus Bologne) – Keandre Cook (Petkim Spor) – Levi Randolph (Nagasaki Velca) – Yiftach Ziv (Hapoël Holon)
Arrivées : Frédéric Bourdillon (Bnei Herzliya) – Amir Coffey (Phoenix Suns) – Tomas Satoransky (FC Barcelone) – Jacob Toppin (Atlanta Hawks) -Tamir Blatt (Maccabi Tel Aviv) – Zach LeDay (Olimpia Milan) – Khadeen Carrington (Hapoël Jérusalem) – Eugene German (Shougang Beijing Ducks)
Effectif :
- Frédéric Bourdillon – Tomas Satoransky – Vasilije Micic – Elijah Bryant – Tamir Blatt – Tyler Ennis – Antonio Blakeney – Khadeen Carrington – Eugene German – Bar Timor – Guy Palatin –
- Amir Coffey – Ishmail Wainright – Jacob Toppin – Tomer Ginat – Zach LeDay – Oz Blayzer
- Dan Oturu – Itay Segev – Tai Odiase
Maccabi Tel-Aviv
Départs : Lonnie Walker IV (Denver Nuggets) – Tamir Blatt (Hapoël Tel-Aviv) – Jeff Dowtin Jr. (Napoli Basketball) – Zach Hankins – Tamir Gold (Otef Darom)
Arrivées : Daniel Theis (AS Monaco) – Keaton Wallace (Atlanta Hawks) – Yam Madar (Hapoël Tel-Aviv) – Armando Bacot (Fenerbahce Istanbul) – Bonzie Colson (Fenerbahce Istanbul) – David Efianayi (Petkim Spor) – Shane Hunter (Legia Varsovie)
Effectif :
- Keaton Wallace – Yam Madar – David Efianayi – Jimmy Clark III – Iffe Lundberg – John Dibartolomeo – Amit Ebo
- Jaylen Hoard – Roman Sorkin – Oshae Brissett – T.J. Leaf – Bonzie Colson – Will Rayman – Lavi Gur
- Daniel Theis – Armando Bacot – Shane Hunter – Marcio Santos
Olympiakos Le Pirée
Départs : Frank Ntilikina (Paris Basketball) – Moustapha Fall (Panathinaïkos Athènes) – Thomas Walkup – Alec Peters (Olimpia Milan) – Shaquielle McKissic (Türk Telekom Ankara) – Kostas Antetokounmpo (Áris Salonique) – Monte Morris – Keenan Evans (Zalgiris Kaunas et prêt aux London Lions)
Arrivées : Jean Montero (Valencia Basket) – Mbaye Ndiaye (ASVEL Villeurbanne) – Codi Miller-McIntyre (Étoile Rouge de Belgrade)
Effectif :
- Evan Fournier – Jean Montero – Cory Joseph – Tyler Dorsey – Codi Miller-McIntyre – Omiros Netzipoglou
- Sasha Vezenkov – Tyson Ward – Mbaye Ndiaye – Kostas Papanikolaou
- Tyrique Jones – Nikola Milutinov – Donta Hall
Panathinaïkos Athènes
Départs : T.J. Shorts (Valencia Basket) – Cedi Osman (PAOK Salonique) – Vassilis Toliopoulos (Áris Salonique) – Alexandros Samodurov (North Carolina Tar Heels) – Marius Grigonis (Zalgiris Kaunas) – Richaun Holmes
Arrivées : Guerschon Yabusele (Chicago Bulls) – Sylvain Francisco (ASVEL Villeurbanne) – Moustapha Fall (Olympiakos Le Pirée) – Isaac Bonga (Partizan Belgrade) – Brancou Badio (Valencia Basket) – Lefteris Mantzoukas (Oklahoma State Cowboys)
Effectif :
- Sylvain Francisco – Kendrick Nunn – Jerian Grant – Brancou Badio – Kostas Sloukas – Dimitris Moraitis – Panagiotis Kalaitzakis
- Guerschon Yabusele – Isaac Bonga – Nigel Hayes-Davis – Juancho Hernangomez – Lefteris Mantzoukas –Nikolaos Rogkavopoulos – Ioannis Kouzeloglou
- Mathias Lessort – Moustapha Fall – Konstantinos Mitoglou
Paris Basketball
Départs : Amath M’Baye – Yakuba Ouattara – Enzo Shahrvin (Purdue Boilermakers) – Justin Robinson (FC Barcelone) – Lamar Stevens (Partizan Belgrade) – Derek Willis (Partizan Belgrade) – Ilian Moungalla (Prêt à l’ALM Évreux)
Arrivées : Frank Ntilikina (Olympiakos Le Pirée) – Terry Tarpey (AS Monaco) – Nobel Boungou-colo (ADA Blois) – T.J. Warren (Wechester Knicks) – Tyson Etienne (Brooklyn Nets) – Alize Johnson (Shenzhen Leopards) – Mãozinha Pereira (Manisa Basket)
Effectif :
- Nadir Hifi – Frank Ntilikina – Joël Ayayi – Tyson Etienne – Sebastian Herrera
- Terry Tarpey – Léopold Cavalière – T.J. Warren – Alize Johnson – Jared Rhoden – Daulton Hommes – Jeremy Morgan – Nobel Boungou-colo – Mãozinha Pereira
- Allan Dokossi – Mouhamed Faye
Partizan Belgrade
Départs : Nick Calathes (PAOK Salonique) – Isaac Bonga (Panathinaïkos Athènes) – Dylan Osetkowski (Valencia Basket) – Duane Washington (Bayern Munich) – Bruno Fernando (Anadolu Efes Istanbul) -Sterling Brown (Zalgiris Kaunas) – Shake Milton (Hapoël Jérusalem) – Aleksej Pokusevski (Lokomotiv-Kouban Krasnodar) – Miikka Muurinen (Arkansas Razorbacks) – Aleksa Radanov
Arrivées : Joffrey Lauvergne (Koweït SC) – Kevarrius Hayes (AS Monaco) – Lamar Stevens (Paris Basketball) – Derek Willis (Paris Basketball) – Ethan Thompson (Indiana Pacers) – Kyle Allman (Türk Telekom Ankara) – Alessandro Pajola (Virtus Bologne) – Luca Vildoza (Virtus Bologne) – Nikola Tanaskovic (KK Budućnost Podgorica)
Effectif :
- Ethan Thompson – Kyle Allman – Carlik Jones – Alessandro Pajola – Luca Vildoza
- Lamar Stevens – Vanja Marinkovic – Derek Willis – Arijan Lakic – Uros Mijailovic – Mario Nakic – Mitar Bosnjakovic
- Joffrey Lauvergne – Kevarrius Hayes – Tonye Jekiri – Nikola Tanaskovic
Real Madrid
Départs : Mario Hezonja (Cleveland Cavaliers) – Trey Lyles (Minnesota Timberwolves) – Alex Len – David Kramer (Étoile Rouge de Belgrade) – Izan Almansa (Gonzaga Bulldogs) – Gunars Grinvalds (UCLA Bruins) – Egor Amosov (UConn Huskies) – Mady Sissoko (Besiktas Istanbul) – David Kramer (Etoile Rouge de Belgrade)
Arrivées : Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia Vitoria-Gasteiz) – Olivier Sarr (Cleveland Cavaliers) – Max Shulga (Boston Celtics) – Mikael Jantunen (Fenerbahçe Istanbul) – Jaime Pradilla (Valencia Basket) – Eli Ndiaye (College Park Skyhawks)
Effectif :
- Théo Maledon – Facundo Campazzo – Max Shulga – Andres Feliz – Gabriele Procida – Sergio Llull – Fabian Kayser – Nick Smith Jr.
- Timothé Luwawu-Cabarrot – Mikael Jantunen – Chuma Okeke – Gabriel Deck – Alberto Abalde
- Olivier Sarr – Walter Tavares – Usman Garuba – Jaime Pradilla – Eli Ndiaye
Valence Basket
Départs : Jean Montero (Olympiakos Le Pirée) – Sergio De Larrea (Dallas Mavericks) – Brancou Badio (Panathinaïkos Athènes) – Darius Thompson (Olimpia Milan) – Isaac Nogues (Joventut Badalone) – Braxton Key (Fenerbahçe Istanbul) – Xabi Lopez-Arostegui (La Laguna Tenerife) – Matt Costello (Chiba Jets) – Joel Soriano – Millan Jimenez
Arrivées : T.J. Shorts (Panthinaïkos Athènes) – Armoni Brooks (ASVEL Villeurbanne) – Mouhamadou Gueye (Chicago Bulls) -Gonzalo Corbalan (San Pablo Burgos) – Dylan Osetkowski (Partizan Belgrade) – Mario Saint-Supery (Gonzaga Bulldogs) – Lucas Mari (Vermont Catamounts) – Elias Valtonen (Fundación CB Granada)
Effectif :
- T.J. Shorts – Armoni Brooks – Kameron Taylor – Álvaro Cárdenas – Gonzalo Corbalan – Mario Saint-Supery
- Mouhamadou Gueye – Nathan Reuvers – Josep Puerto – Omari Moore – Elias Valtonen
- Neal Sako – Dylan Osetkowski – Yankuba Sima
Virtus Bologne
Départs : Matt Morgan (Áris Salonique) – Carsen Edwards (Zalgiris Kaunas) – Luca Vildoza (Partizan Belgrade) – Alessandro Pajola (Partizan Belgrade) – Alen Smailagic (Galatasaray SK) – Nicola Akele (Olimpia Milan) – Saliou Niang (Louisiana State Tigers) – Yago Dos Santos (Flamengo Basketball) – Karim Jallow (Derthona Basket) – Matteo Accorsi (Victoria Libertas Pesaro)
Arrivées : Kevin Kokila (Dubaï Basketball) – Bobi Klintman (Detroit Pistons) – Wendell Moore Jr. (Detroit Pistons) – Kessler Edwards (Hapoel Tel Aviv) – Tommaso Baldasso (Derthona Basket) – Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona) – Rasheed Bello (Windrose Giants Antwerp) – Marcus Carr (Brampton Honey Badgers)
Effectif :
- Daniel Hackett – Marcus Carr – Rasheed Bello – Tommaso Baldasso – Davide Casarin – Federico Galassi
- Bobi Klintman – Wendell Moore Jr. – Kessler Edwards – Derrick Alston – Francesco Ferrari – Livio Berlingeri – Matteo Baiocchi
- Kevin Kokila – Mouhamet Diouf – Aliou Diarra
Zalgiris Kaunas
Départs : Sylvain Francisco (ASVEL Villeurbanne) – Ignas Brazdeikis (Unicaja Málaga) – Moses Wright (Olimpia Milan) – Maxwell Lewis (Prêt aux London Lions) – Keenan Evans (Prêt aux London Lions) – Laurynas Birutis (Basket Saragosse 2002) – Mantas Rubstavicius (Auburn Tigers) – Dovydas Buika (BYU Cougars) – Dominykas Daubaris (California Athletic Golden Bears) – Kajus Mikaauskas (UT Arlington Mavericks)
Arrivées : Jonas Valanciunas (Denver Nuggets) -Saben Lee (Anadolu Efes Istanbul) – Carsen Edwards (Virtus Bologne) – Sterling Brown (Partizan Belgrade) – Marius Grigonis (Panathinaïkos Athènes) – Marek Blazevic (Tofaş Bursa) – Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (Bàsquet Manresa) – Maxwell Lewis (Utenos Juventus) – Keenan Evans (Olympiakos Le Pirée)
Effectif :
- Saben Lee – Carsen Edwards – Nigel Williams-Goss – Marius Grigonis – Maodo Lô – Dovydas Giedraitis
- Sterling Brown – Azuolas Tubelis – Deividas Sirvydis – Dustin Sleva – Arnas Butkevicius – Edgaras Ulanovas
- Jonas Valanciunas – Marek Blazevic – Kaodirichi Akobundu-Ehiogu – Ignas Štombergas
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