Arbitrage : la LNB veut moins de discussions, plus de fluidité et un usage maîtrisé de la vidéo

La Ligue Nationale de Basket veut remettre le jeu au centre des rencontres en 2026-2027. Parmi ses orientations adressées au corps arbitral, la LNB insiste sur la nécessité de limiter les interruptions, les contestations et les longues discussions avec joueurs et entraîneurs. L’utilisation de l’arbitrage vidéo est également ciblée : elle doit sécuriser les décisions sans casser systématiquement le rythme des matches.

La volonté ne consiste pas à réduire artificiellement le nombre de coups de sifflet. Les statistiques de la saison régulière 2025-2026 avaient d’ailleurs montré des différences importantes entre équipes : Dijon avait commis une faute sur 31,5 % de ses possessions défensives, contre seulement 22,7 % pour Monaco. La Roca Team avait en revanche reçu 34 fautes techniques, le total le plus élevé du championnat.

La LNB veut réduire les discussions autour de l’arbitrage

La consigne formulée pour la nouvelle saison est claire : les échanges entre arbitres, joueurs et entraîneurs doivent rester possibles lorsqu’ils permettent d’expliquer une décision, mais ne doivent plus se transformer en discussions permanentes.

La Ligue cible notamment les contestations répétées, les attroupements autour des officiels et les échanges qui retardent la reprise du jeu. Elle demande aux arbitres de trouver un équilibre entre pédagogie et autorité : expliquer une décision lorsque cela présente un intérêt, puis savoir mettre un terme à la discussion.

Cette orientation concerne directement le rythme des rencontres. Chaque faute peut entraîner des échanges supplémentaires avec les arbitres avant la remise en jeu ou les lancers francs, auxquels viennent désormais s'ajouter les possibilités de recours à la vidéo.

L’arbitrage vidéo utilisé avec davantage de discernement

La LNB souhaite également que l’arbitrage vidéo soit utilisé avec discernement. La technologie reste considérée comme un outil permettant de fiabiliser les décisions, mais son utilisation ne doit pas conduire à multiplier les longues interruptions.

Le règlement autorise notamment les arbitres à consulter les images pour déterminer si un panier vaut 2 ou 3-points, identifier le bon tireur de lancer franc, vérifier le nombre de lancers à accorder ou encore examiner certaines fautes antisportives. Des possibilités supplémentaires existent dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps et pendant les prolongations.

La durée des consultations constitue déjà un sujet de discussion au sein de la LNB. En 2025, le président de la JL Bourg Julien Desbottes avait proposé que le recours à la vidéo soit limité à une minute. Le Bureau de la Ligue n'avait pas retenu cette proposition, estimant qu'une telle restriction empêcherait d'appliquer correctement les règles FIBA.

Pour 2026-2027, l’approche choisie est donc différente : pas de chronomètre imposé aux arbitres devant les images, mais une demande de maîtrise de l'outil et de limitation des interruptions inutiles.

Un soutien aux arbitres accompagné d’exigences accrues

Cette volonté d'accélérer le jeu ne remet pas en cause le soutien affiché par la LNB envers les arbitres. La Ligue affirme vouloir continuer à les protéger face aux insultes, aux pressions et aux mises en cause de leur intégrité. Elle rappelle également qu'une erreur d'arbitrage peut faire partie d'une rencontre, contrairement au manque de respect envers les officiels.

Dans le même temps, la professionnalisation du secteur se poursuit avec la FFBB. Les arbitres doivent bénéficier d'un meilleur accompagnement technique, physique, médical et mental ainsi que de meilleures conditions d'accueil et d'équipement. La réforme arbitrale engagée ces dernières saisons porte notamment sur la professionnalisation de la gouvernance, la responsabilisation des arbitres, les désignations et le dispositif d'observation.

La Ligue a également engagé des moyens financiers supplémentaires (environ 50 000 euros). Une revalorisation de différentes indemnités a été étudiée en 2026, tandis qu'un renforcement du dispositif d'observation a été prévu, avec notamment des indemnités de 200 euros pour les observations en Betclic ELITE et de 150 euros en ELITE 2.

En contrepartie, la LNB attend davantage en matière de préparation, de disponibilité, de formation continue et de débriefing. La performance arbitrale ne doit plus seulement être appréciée à travers la justesse des décisions : communication, leadership du trio, gestion des acteurs et maîtrise de la vidéo font également partie des critères.

Le message transmis aux arbitres résume la ligne voulue pour 2026-2027 : « La Ligue vous protège et investit dans votre performance. En retour, elle attend un arbitrage exigeant, responsable et assumé, au service du jeu. » Avec quatre priorités affichées : moins de discussions, davantage de fluidité, de respect et, surtout, de basket.