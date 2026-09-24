L’ASVEL démarre sa saison d’EuroLeague face au Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir à 20h45 à la LDLC Arena. Un lancement sans repère pour l'équipe de Tony Parker, cinq jours après l’élimination contre la Chorale de Roanne coachée par son frère T.J. en Supercoupe LNB, contre un adversaire qui a récupéré Daniel Theis, censé renforcer Villeurbanne à l’intersaison. L’une des illustrations des secousses vécues cet été par le club villeurbannais, qui a dû tout repenser en dernière minute pour bâtir son effectif, avec un budget limité à 24 millions d’euros.

Pas d'objectif top 10 pour le moment

Interrogé par Le Progrès, l’ancienne légende des Spurs a précisé les objectifs européens, en se refusant à parler de top 10, synonyme de play-in. Il est trop tôt pour cela, après une présaison tronquée et des arrivées au compte-goutte. « Nous allons essayer de faire mieux que la saison dernière », a-t-il répété. A savoir mieux que la dernière place en EuroLeague, soit 8 victoires et 30 défaites.

« On va aborder les matchs les uns après les autres et essayer de donner le maximum. On commence à domicile, donc si on peut lancer la saison par une victoire, ça pourrait vraiment nous faire du bien », nous précisait le président-coach de l’ASVEL après la Supercoupe. « Après, je pense qu’on n’a pas vraiment de limites. On va essayer d’aller le plus loin possible, évidemment. Personnellement, j’aborde cette compétition avec l’envie de tout donner pour l’équipe. Il faut qu’on progresse et qu’on soit compétitifs, même si ça ne va pas être facile avec autant de grosses équipes. Il faudra rester unis et positifs, et continuer à travailler ».

Des absences qui pèsent

« Cela fait une semaine qu'on s'entraîne. On a un mois, voire un mois et demi de retard par rapport à tout le monde sur la préparation. Il faudra attendre un peu pour juger de notre valeur. Nous ne serons pas prêts contre Maccabi, c'est impossible », a d’ores et déjà prévenu Vincent Collet, ancien sélectionneur de l'équipe de France, coordinateur de l'attaque villeurbannaise, qui ne s’attend pas à des miracles après une première sortie officielle où l’ASVEL a égaré 25 ballons et obtenu seulement 7 rebonds offensifs.

D’autant que le staff villeurbannais devra composer avec plusieurs absences (Gach, Sestina, Cale et Lighty n’ont pas joué à la Supercoupe), surtout celle de l’intérieur Mathis Dossou-Yovo qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition, dans un secteur de jeu peu garni avec seulement Joel Bolomboy et Bodian Massa pour démarrer sur le poste de pivot.

« C’est clair que cela fait mal de ne pas avoir Mathis (Dossou Yovo). Il nous a manqué, comme Nate (Sestina) et il va falloir que nous trouvions des solutions », reprend TP dans le quotidien lyonnais. « Le Maccabi est très fort au rebond et nous allons devoir absolument le contrôler. Même si tout le monde sait que nous ne sommes pas prêts, nous ne pouvons pas toujours utiliser cet argument. Et il va falloir trouver des solutions pour remporter ce premier match d’EuroLeague. Ce match va être un combat et il va falloir matcher cette énergie, ce qui a été un peu notre faiblesse contre Roanne. Nous n’avons pas répondu au défi physique. J’attends une grosse réaction de mon équipe par rapport à ça. »

Le temps presse et il reste désormais à l’ASVEL de « vite progresser ». Premiers éléments de réponse ce soir à la LDLC Arena, dans la machine infernale de l’EuroLeague.