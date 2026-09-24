Les New York Knicks s’apprêtent à lancer la défense de leur titre NBA avec un dossier important toujours en suspens. Selon ESPN, les discussions autour d’une prolongation de Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans) ont stagné après plusieurs mois de négociations durant l’intersaison. Les deux parties peuvent toujours parvenir à un accord, mais celui-ci n’est plus considéré comme imminent à quelques encablures du training camp.

KAT's numbers these playoffs 🤯 🔥 15.9 PPG

🔥 10.6 RPG

🔥 4.9 APG

🔥 1.3 SPG

🔥 1.3 BPG

🔥 55.1 FG%

🔥 45.6 3P%

🔥 90.9 FT% The highest playoff plus-minus (+258) since 1971… Karl-Anthony Towns was SPECIAL this postseason! pic.twitter.com/QZ81YztjxC — NBA (@NBA) June 16, 2026

Arrivé à New York en 2024, Karl-Anthony Towns est éligible à une prolongation pouvant atteindre quatre années et 276 millions de dollars. Sachant que le Dominicain doit percevoir 57 millions cette saison et dispose également d’une Player Option à 61 millions pour l’exercice 2027-2028. Aucun calendrier ne contraint toutefois les Knicks à régler la situation immédiatement. Et les deux parties pourraient bien être parties pour un long bras de fer.

Contract extension negotiations between Karl-Anthony Towns and the Knicks have stagnated and a deal before training camp is unlikely, per @ShamsCharania “James Dolan has made it clear the Knicks will not go into the second apron and if they bring back this team next year they… pic.twitter.com/QHkN0cRn9T — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 23, 2026

Le principal enjeu dépasse le seul cas Towns. Propriétaire de la franchise, James Dolan a plusieurs fois affiché sa volonté d’éviter le « second apron », le deuxième seuil fiscal instauré par la NBA qui entraîne d’importantes restrictions sportives et financières pour les équipes les plus dépensières.

Cette prudence a déjà eu des conséquences sur l’effectif new-yorkais. Mitchell Robinson a quitté les Knicks cet été pour rejoindre Boston, tandis que plusieurs cadres devront également renégocier leur situation dans les prochains mois. Josh Hart est lui aussi éligible à une prolongation cette année, alors que Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans) et OG Anunoby le seront à leur tour à partir de l’intersaison prochaine.

Selon le New York Post, les Knicks souhaiteraient notamment que Karl-Anthony Towns accepte un montant inférieur au maximum auquel il peut prétendre afin de faciliter le maintien de ce noyau sur la durée.

La situation intervient trois mois après le titre remporté par New York face aux Spurs, son premier depuis 53 ans. Un sacre dans lequel l’ancien de Kentucky s’est montré particulièrement précieux grâce à ses 15,9 points, 10,6 rebonds et 4,9 passes décisives de moyenne à 55 % au tir, ainsi qu’à sa défense de fer sur Victor Wembanyama.

Les échanges entre les deux camps restent décrits comme cordiaux, mais leur absence de progression pourrait aussi peser sur la reprise de la saison à Big Apple. « C’est un nuage au-dessus du training camp », a ainsi résumé Shams Charania sur ESPN.

Pour les Knicks, la question consiste désormais à conserver l’un des principaux artisans de leur titre sans compromettre la flexibilité financière nécessaire pour prolonger les autres cadres de l’effectif.