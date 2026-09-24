Bilal Coulibaly bientôt associé à Luka Doncic chez les Lakers ?

Les Lakers n’ont peut-être pas terminé leur recrutement. Alors que la franchise californienne cherche encore à consolider son effectif autour de Luka Doncic, Bilal Coulibaly (2,03 m, 22 ans) fait partie des joueurs dont la situation pourrait être surveillée à Los Angeles. Une hypothèse avancée par l’insider NBA Jovan Buha, bien qu’à ce stade aucune négociation ne soit en cours entre les Lakers et les Wizards.

Bilal Coulibaly is one of the most underrated players going into this season. Last season:

1.3 blocks per game (99th percentile)

1.8 steals per game (87th percentile)

5.7 rebounds per game (85th percentile) Don't overthink it. pic.twitter.com/GAboMgqZrj — Legion Hoops (@LegionHoops) August 4, 2026

Le dossier pourrait surtout évoluer en cours de saison. Bilal Coulibaly arrive dans la dernière année de son contrat rookie, avec une échéance fixée au 19 octobre pour une éventuelle prolongation. Dans le même temps, Washington dispose désormais de nombreux jeunes joueurs sur les ailes, parmi lesquels Tre Johnson, Bub Carrington, Kyshawn George, et surtout A.J. Dybantsa, retenu en 1ère position de la dernière draft par Washington..

« Un joueur pourrait se retrouver à l’étroit à Washington la saison prochaine : l’ex lottery pick Bilal Coulibaly. Les Wizards seraient-ils prêts à s’en séparer plutôt que de prendre le risque de le voir devenir restricted free agent en 2027 ? C’est la question que les Lakers pourraient se poser à l’approche de la trade deadline de février s’il ne signe pas de prolongation de contrat d’ici là », écrit ainsi Svyatoslav Rovenchuk de LakeShowLife.com.

Bilal Coulibaly aussi, a envoyé du gros contre face aux Lakers 🤩 pic.twitter.com/omZN2KC99L — First Team (@FirstTeam101) January 22, 2025

Toujours au coeur du projet de la franchise de la capitale, le Français sort d’une saison à 11,7 points, 4,3 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne avec Washington. Sélectionné en septième position de la Draft NBA 2023, l’international tricolore s’est notamment installé grâce à ses qualités défensives, mais peine toujours à développer un arsenal offensif suffisant et une créativité balle en main susceptible de convaincre les Wiz de se projeter dans la durée avec lui.

Alors que le club avait l’opportunité de le prolonger cet été, à l’image de ses camarades de promo Amen Thompson ou Keyonte George, Bilal Coulibaly n’a toujours pas de garantie sur son avenir à D.C.

BILAL COULIBALY WITH THE HAMMER 🔨 Perfect pass from Poole leads to the powerful slam! pic.twitter.com/KP6HaQ8FD2 — NBA (@NBA) January 26, 2025

Luka Doncic compatible

Pour les Lakers, l’intérêt serait notamment de récupérer un ailier capable d’apporter de la taille et de la défense autour de Luka Doncic à moindre frais. Le coéquipier d’Alexandre Sarr (2,16 m, 21 ans) doit en effet percevoir 9,2 millions de dollars en 2026-2027, un salaire raisonnable au regard des qualités et du potentiel du frenchy.

Rovenchuk souligne également les relations déjà établies entre les deux franchises : « Pelinka a déjà travaillé avec les Wizards sur plusieurs opérations, comme les transfert de Rui Hachimura et Deandre Ayton. Le président des Lakers a l’habitude de revenir vers des partenaires avec lesquels il a déjà fait affaire. Cela pourrait constituer un nouvel exemple. »

Sportivement, l’arrivée de Bilal Coulibaly aux côtés de Luka Doncic (2,01 m, 27 ans) fait également sens. Habitué à évoluer essentiellement sans ballon, le natif de Saint-Cloud constituerait un parfait lieutenant du Slovène, omnipotent à L.A. avec un usage rate de 38% (N°1 en NBA!). De l’autre côté du terrain, la polyvalence de Bilal Coulibaly en défense pourrait aussi s’avérer utile pour combler les lacunes du rookie de l’année 2019.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Bilal Coulibaly doit-il quitter les Wizards pour prendre son envol en NBA ? Oui

Non

Si Los Angeles et Washington n’en sont pas encore au stade des discussions concernant un éventuel transfert, l’hypothèse a de quoi séduire. Et le début de saison de chacune des deux équipes, attendues au tournant de part et d’autre du pays, pourrait bien jouer sur la suite du dossier.