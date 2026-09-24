Toni Kukoc refuse de placer Nikola Jokic, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo au-dessus des légendes européennes

Nikola Jokic, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo ont accumulé les distinctions individuelles en NBA ces dernières années. Toni Kukoc ne conteste pas leur place parmi les références de la Ligue actuelle, mais le Croate se refuse à les placer au-dessus des grands joueurs européens qui les ont précédés. Invité de l'émission croate Sport Nedjeljom, le triple champion NBA avec les Chicago Bulls a notamment comparé les époques et les conditions dans lesquelles elles évoluent.

Toni Kukoc impressionné par le « génie » de Nikola Jokic

Kukoc s'est montré particulièrement élogieux envers Nikola Jokic. Le Croate estime néanmoins que le contexte actuel de la NBA favorise un basket différent de celui pratiqué lorsqu'il évoluait dans la Ligue.

« À l'époque, la raquette était encombrée par d'énormes pivots traditionnels qui dominaient chaque rebond. On fait l'éloge de Nikola Jokic, et à juste titre. C'est un génie du basket phénoménal dont la vision du jeu me fascine complètement. Mais Jokic joue à une époque où il n'a pas à affronter trois pivots défensifs et physiques à chaque match », a-t-il expliqué, dans des propos tenus lors de l'émission croate Sport Nedjeljom.

L'ancien ailier des Bulls voit également chez Jokic et Luka Doncic les caractéristiques du basket dans lequel ils ont grandi. Il insiste notamment sur leur lecture du jeu et leurs fondamentaux.

« Jokic et Doncic possèdent un QI basket élevé qui vient de l'école européenne, balkanique, basée sur les fondamentaux. Ils maîtrisent les bases à la perfection et leur compréhension du jeu est bien plus avancée que celle du reste de la Ligue. »

Nikola Jokic, Luka Doncic et Giannis face aux légendes européennes

Malgré cette admiration, Toni Kukoc trace une limite lorsqu'il s'agit de comparer la génération actuelle avec celle qu'il a connue. Le membre du Hall of Fame souligne notamment les progrès réalisés dans la préparation physique, la nutrition et la récupération dont bénéficient les joueurs aujourd'hui.

Surtout, il refuse - comme en 2024, déjà - d'établir une supériorité de Jokic, Doncic ou Antetokounmpo sur Drazen Petrovic, Dino Radja, Vlade Divac, Arvydas Sabonis ou Sarunas Marciulionis.

« Vous avez Jokic, Doncic et Giannis. D'accord, ce sont trois joueurs qui ont été MVP, de grands joueurs. Je n'admettrai jamais que les joueurs d'aujourd'hui sont meilleurs que Drazen, Dino, Divac, Sabonis ou Marciulionis. »

Un avis qui s'inscrit aussi dans le parcours de Toni Kukoc. Arrivé en NBA au début des années 1990, le Croate a disputé 945 rencontres dans la Ligue et remporté trois titres avec Chicago entre 1996 et 1998. Aujourd'hui encore, il occupe un rôle de conseiller spécial auprès des Bulls.