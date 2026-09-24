L’agent de Thomas Walkup raconte les dessous du « transfert le plus cher de l'histoire de l'EuroLeague »

Dubaï Basketball ouvre la saison 2026-2027 d’Euroleague ce jeudi soir à 18h face au Real Madrid. Dans ses rangs figure un vainqueur sortant, Thomas Walkup, transfuge de l’Olympiakos au début du mois de septembre après des semaines de tension.

Son agent David Carro, directeur d’Octagon Europe et PDG de Hoops FairPlay, est revenu sur le différend qui a précédé le transfert du meneur de jeu de l'Olympiakos vers Dubaï dans un entretien accordé à AS : « En fait, une demande officielle a été déposée auprès du BAT, le tribunal arbitral de la FIBA. Elle a été acceptée. Plus tard, lorsqu’un accord a été trouvé, elle a été retirée, mais le mal était fait. »

« C’était son droit légal de résilier unilatéralement le contrat »

Selon l’agent de Walkup, les intérêts de Dubaï n’ont pas court-circuité le différend Walkup-Olympiakos, malgré l’ouverture d’une procédure disciplinaire de l’EuroLeague contre le club des Emirats arabes unis et classée sans suite. « Le problème avec Walkup n'avait rien à voir avec Dubaï. C'était un problème qu'il avait avec l'Olympiakos, qui n’a proposé aucune amélioration de contrat ni quoi que ce soit d'autre, rien, malgré toutes ses tentatives de négociation. Et le joueur a décidé de quitter le club. »

Il restait encore une année de contrat à Thomas Walkup avec l'Olympiakos et il ne disposait pas de clause de rachat. L’Américain a ensuite informé le club grec qu'il résiliait unilatéralement son contrat, tandis que l'Olympiakos maintenait que le contrat était valide. « C’était son droit légal de résilier unilatéralement le contrat, tout en sachant qu’il devrait verser une indemnité dont le montant, le cas échéant, serait fixé par un tribunal », poursuit l'agent.

Une indemnité de 2,6 millions de dollars pour l’Olympiakos ?

Ensuite, Carro explique que trois équipes d’EuroLeague ont formulé des offres mais c’est celle de Dubaï qui a été la plus solide, avec à la clé un nouveau contrat de trois ans, jusqu’en 2029.

« Au final, je me suis retrouvé avec un club qui n’a fait aucun effort pour retenir un joueur qui souhaitait partir et qui avait résilié unilatéralement son contrat, et une équipe disposée à négocier des conditions permettant de résoudre le problème. Un accord financier avantageux pour les deux parties a donc été trouvé. Dubaï s'en est réjoui car, financièrement, c’est une puissance montante de l'EuroLeague. Et le joueur a obtenu ce qu'il souhaitait : un projet à long terme, pour les années à venir. »

Selon divers rapports, l’indemnité versée au club grec se situe entre 2,3 et 2,6 millions de dollars. Eurohoops avance un salaire total de 9,6 millions de dollars bruts sur trois ans, soit une moyenne de 3,2 millions de dollars par saison. « L'équipe juridique de Dubaï a travaillé d'arrache-pied avec l'Olympiakos pour finaliser l'accord, qui représente le transfert le plus cher de l'histoire de l'EuroLeague », assure l’agent.

Une ligne arrière Walkup – Okobo à Dubaï

Thomas Walkup sort d’un exercice 2025-2026 abouti durant lequel il a tourné à 5,3 points, 2,6 rebonds et 5,7 passes décisives en 24 minutes sur 37 rencontres d’EuroLeague avec l’Olympiakos.

Dans le championnat grec, il affichait 5,6 points, 2,5 rebonds et 6,1 passes en 20 minutes. Surtout, le Texan est réputé pour son profil de défenseur d’élite, qui a largement contribué au titre de son équipe en EuroLeague fin mai 2026. A Dubaï, il fera équipe avec le Français Elie Okobo.