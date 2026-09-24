Un record d'affluence historique pour la saison régulière WNBA 2026

La saison régulière WNBA s'achèvera ce vendredi 25 septembre avec la plus forte fréquentation de son histoire. D'après les données du Sports Business Journal, la ligue nord-américaine comptabilisait 3,41 millions de spectateurs à une semaine du terme, contre les 2,5 millions sur l'ensemble de la saison 2025. Le record était donc tombé bien avant les derniers matches, qui ne feront fait qu'alourdir un total en hausse d'au moins 36 % en un an.

Un record d'affluence WNBA amélioré de plus de 900 000 spectateurs

L'écart avec 2025, année qui constituait déjà un record, mesure l'ampleur du phénomène. L'an dernier, la WNBA avait effacé une marque vieille de plus de vingt ans : 2,36 millions de spectateurs, établie en 2002 lorsque la ligue comptait seize équipes. Treize franchises et 226 matches lui avaient suffi pour dépasser les 2,5 millions d'entrées.

En 2026, avec 15 équipes engagées et 44 matchs de saison régulière pour l'ensemble d'elles, le cap des 3,5 millions d'entrées devrait être franchi d'ici aux derniers matchs de la compétition.

Deux tiers des franchises à plus de 87 % de remplissage

La hausse ne repose pas sur une poignée d'équipes vedettes. Dix des quinze formations affichent un taux de remplissage moyen d'au moins 87% : les Golden State Valkyries, l'Indiana Fever, ou encore le New York Liberty. La délocalisation de certaines rencontres dans des salles plus grandes a également contribué à gonfler les chiffres.

Chicago et Montréal, deux affluences historiques

Deux rendez-vous ont marqué la saison. Le All-Star Game, organisé au United Center de Chicago, a réuni 19 783 spectateurs, un record pour l'événement, lors d'une soirée où Jonquel Jones a été élue MVP et où la Française Dominique Malonga s'est illustrée avec un dunk.

PROFIL JOUEUR Dominique MALONGA Poste(s): Pivot Taille: 198 cm Âge: 20 ans (16/11/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 17,1 #19 REB 8,8 #8 PD 1,7 #91

Le Toronto Tempo a de son côté délocalisé une rencontre au Centre Bell de Montréal, établissant la meilleure affluence de l'histoire pour un match de saison régulière, record détenu depuis 2024 par Washington avec 20 711 spectateurs.

Une ligue appelée à grandir encore

Le plan d'expansion de la WNBA prévoit un retour à 16 franchises d'ici 2028, soit autant qu'en 2002, année de l'ancien record historique. De nouveaux marchés viendront donc s'ajouter à un championnat qui a changé de dimension en deux saisons.

En France aussi, le basket féminin rassemble

La Coupe du monde, qui a interrompu la saison WNBA pendant environ un mois, a elle aussi connu une exposition inédite. En France, la finale perdue par les Bleues face aux États-Unis (97-79) a été suivie par 1,42 million de téléspectateurs sur TMC.