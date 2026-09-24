-12 d'évaluation : Jahvon Blair égale un triste record de LNB

Parfois, le destin peut être contrariant. Cet été, Jahvon Blair fut le premier joueur étranger à regagner son club de Betclic ÉLITE, Roanne, dès la fin du mois de juillet, afin de se remettre le plus vite possible de l'intervention chirurgicale à l'épaule qui l'avait privé de la fin de saison en ÉLITE 2.

Son travail a payé. 150 jours après sa blessure, il a été autorisé à réintégrer les entraînements de la Chorale le 27 août et s'est vite imposé comme le meilleur marqueur ligérien en pré-saison (14,3 points de moyenne).

"Il n'est pas encore totalement prêt"

Sauf que les débuts en compétition officielle ont été douloureux. Samedi, en demi-finale de la SuperCoupe contre l'ASVEL, le Canadien avait été inutilisé par T.J. Parker, qui s'en était expliqué en conférence de presse. "Il est revenu tôt mais il n’est pas encore totalement prêt, c’est mon choix : il aura sa chance."

L'entraîneur roannais avait raison sur toute la ligne : Jahvon Blair a eu sa chance dès le lendemain mais a prouvé qu'il n'était effectivement pas encore totalement prêt. Face à la densité athlétique du Paris Basketball, l'ancien super-scoreur d'ÉLITE 2 a vécu un calvaire : 2 points à 0/11 aux tirs (dont 0/9 à 3-points), 2/6 aux lancers-francs, 3 passes décisives et 2 balles perdues pour -12 d'évaluation en 20 minutes.

Peu glorieux pour un joueur qui est vraisemblablement le seul, dans toute l'histoire de la LNB, à avoir scoré plus de 30 points en moins de 20 minutes de jeu sur un seul match...

Avec cette note de -12, Jahvon Blair est passé tout proche de battre un autre record de LNB, assez terrible cette fois : celui de la pire évaluation de l'histoire, toujours détenu par un autre roannais, Yann Barbitch, qui avait vécu un calvaire à Brest en septembre 1999 (1 point à 0/12 aux tirs, 1/3 aux lancers, 0 rebond et 0 passe pour -13 d'évaluation en 27 minutes).

Du jamais-vu en Betclic ÉLITE depuis 35 ans

Mais en première division, seul un joueur était descendu aussi bas : un Américain historique de la Pro A, Leslie Johnson, également scotché à -12 en janvier 1991 lors d'un déplacement de l'ASVEL à Cholet (0 point à 0/7 aux tirs, 0/1 au lancer, 0 rebond, 0 passe et 4 balles perdues en 19 minutes).

Récemment, Robert Johnson, alors à Blois, avait failli égaler ce total en s'en sortant avec un -11 contre Villeurbanne lors de l'avant-dernière journée de la saison 2022/23.

Et Jahvon Blair, alors ? Pas cadeau, alors qu'il aborde une saison cruciale pour le reste de sa carrière, avec l'envie de prouver que sa place est en Betclic ÉLITE, de démarrer par une telle contre-performance, qui ne reflète évidemment pas son vrai niveau. Mais l'international canadien aura la possibilité de se rattraper dès ce samedi à Boulazac, un club contre lequel il avait compilé 37 unités en 2024/25 avec le PB86...

Les plus basses performances de l'histoire en Betclic ÉLITE :