La saison 2026-2027 d’EuroLeague débute ce jeudi 24 septembre avec une question individuelle qui accompagnera les 38 journées de saison régulière : qui succédera à Sasha Vezenkov au palmarès du MVP ? L’ailier de l’Olympiakos a remporté le trophée pour la deuxième fois de sa carrière en 2025-2026, devançant Sylvain Francisco et Elijah Bryant lors du vote.

Le Bulgare reste forcément l’un des principaux candidats à sa propre succession. Mais la concurrence s’annonce particulièrement dense, alors que plusieurs stars ont changé d’équipe pendant l’été et que des joueurs déjà installés parmi les meilleurs d’EuroLeague disposent d’un rôle encore plus important.

Sasha Vezenkov et Kendrick Nunn, les références

Double MVP de l’EuroLeague après ses sacres de 2023 et 2026, Sasha Vezenkov repart avec l’Olympiakos. Son équipe avait terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière 2025-2026 et son statut ne devrait pas fondamentalement évoluer.

Kendrick Nunn appartient également aux candidats naturels. MVP en 2024-2025, l’arrière américain reste l’une des principales armes offensives du Panathinaïkos. Dans une équipe encore très ambitieuse, il possède le profil et le volume offensif nécessaires pour récupérer le trophée, lui qui est désormais coaché par Zeljko Obradovic.

Kendrick Nunn is back from the States and he is getting his first “tutoring” from coach Obradovic. No official update from his return to action with Panathinaikos yet. pic.twitter.com/vDtpqv87b9 — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) 24 septembre 2026

Sylvain Francisco peut-il faire encore mieux ?

Deuxième du vote derrière Vezenkov en 2025-2026, Sylvain Francisco change de dimension… et de club. L’international français a quitté le Žalgiris Kaunas pour rejoindre le Panathinaïkos, où il partagera notamment le secteur extérieur avec Nunn.

Son nouveau contexte pose justement l’une des grandes questions de sa candidature. Francisco arrive dans un effectif particulièrement fourni, où les responsabilités seront davantage partagées. Mais une saison majeure avec l’un des prétendants au titre pourrait lui permettre de rester très haut dans la hiérarchie.

Musa, Montero et Horton-Tucker parmi les candidats à suivre

La montée en puissance de Dzanan Musa sera également observée. Au Dubai Basketball depuis 2025, le Bosnien a été rejoint au sein de l'effectif par d'autres forts joueurs, comme Élie Okobo, Tornike Shengelia et Thomas Walkup. L'international bosnien faisait déjà équipe avec de forts attaquants, Dwayne Bacon et Filip Petrusev pour ne citer qu'eux.

Jean Montero a, lui, quitté Valence pour l’Olympiakos après une saison à 14,4 points, 4,8 passes décisives et 3 rebonds de moyenne. Membre du meilleur cinq de l’EuroLeague et MVP des playoffs 2026, le jeune meneur dominicain rejoint toutefois une équipe où évolue déjà Vezenkov, ce qui pourrait répartir les responsabilités individuelles, dans un collectif très différent de celui de Pedro Martinez à Valencia.

Talen Horton-Tucker mérite également une place dans la discussion. Pour sa première saison européenne, l’ancien joueur NBA a tourné à 15,7 points, 3,8 rebonds et 2,2 passes avec le Fenerbahçe, intégrant le deuxième meilleur cinq de l’EuroLeague. Désormais connaisseur du jeu FIBA, le club turc l’a prolongé pour 2026-2027.

Mike James dans un nouveau costume, Valanciunas au Žalgiris

MVP en 2024 avec Monaco, meilleur marqueur de l'histoire de la compétition, Mike James a rejoint l’Anadolu Efes. L’Américain sort encore d’une saison à 16,5 points et 6,4 passes décisives en EuroLeague et va découvrir un nouvel environnement sous les ordres de Pablo Laso.

Autre attraction : Jonas Valanciunas. Après une longue carrière en NBA, le pivot lituanien évolue désormais au Žalgiris Kaunas. Son adaptation à l’EuroLeague et son impact dans la raquette seront nécessairement scrutés dans un club où Francisco a laissé d’importantes responsabilités à redistribuer. Reste à savoir s'il aura un gros temps de jeu, où il sera utilisé pour faire (très) mal par séquences.

Nadir Hifi, l’autre Français à surveiller pour le MVP d’EuroLeague

Nadir Hifi ne peut pas être écarté de cette liste après sa saison 2025-2026. Le joueur du Paris Basketball a inscrit 18,9 points de moyenne en 37 rencontres d’EuroLeague, contre 14,7 lors de l’exercice précédent. Il a également distribué 3,8 passes décisives par rencontre.

Reste un paramètre essentiel pour sa candidature : les résultats collectifs de Paris. Hifi avait terminé la saison passée parmi les meilleurs marqueurs de la compétition, mais le club de la capitale n’avait pas atteint les playoffs. Une progression collective donnerait forcément davantage de poids à ses performances individuelles.

Enfin, impossible d’oublier Elijah Bryant. Troisième du vote MVP derrière Vezenkov et Francisco en 2026, l’arrière de l’Hapoel Tel-Aviv sort d’une saison à 15,4 points, 5,2 rebonds et 3,3 passes de moyenne.

Vezenkov, Nunn, Francisco, Bryant, James, Musa, Montero, Horton-Tucker, Valanciunas, Hifi : la course au MVP 2026-2027 compte déjà suffisamment de candidats pour être l’un des fils rouges de la saison. Et quand on reviendra sur cet article en fin de saison, on aura certainement oublié quelques candidats...