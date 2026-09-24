À la veille du début de saison, Marcus Keene a trouvé son nouveau club

Auteur d'une excellente saison avec la SIG Strasbourg l'an dernier (16,9 points à 39% et 6,1 passes décisives), ponctuée par son tir de la gagne en playoffs contre Paris, Marcus Keene est longtemps resté sur le carreau cet été.

PROFIL JOUEUR Marcus KEENE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 31 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 16,9 #7 REB 2,4 #137 PD 6,1 #2

La faute, peut-être, à l'image désastreuse renvoyée lors du tournoi The Basketball Tournament fin juillet où il avait complètement pété les plombs à l'issue d'une défaite, causant de graves blessures à une employée de l'équipe adverse.

Longtemps espéré par les habitués du Rhénus, qui vont découvrir Jaylen Hands à sa place, le meneur texan va finalement ajouter un nouveau pays à son CV.

Très gros projet de BSL, qui a notamment déjà attiré l'ex-villeurbannais Shaquille Harrison au cours de l'intersaison, le club turc de Trabzonspor a officialisé sa signature ce jeudi.

Hoş geldin, 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒖𝒔 𝑲𝒆𝒆𝒏𝒆 🤝



Takımımız, Amerikalı guard 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒖𝒔 𝑲𝒆𝒆𝒏𝒆'𝒚𝒊 kadrosuna kattı.



𝑲𝒆𝒆𝒏𝒆'𝒚𝒆 formamız altında başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/FDgfXHV3LV — Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) 24 septembre 2026

Ce qui signifie donc qu'il croisera la route de Nanterre, et de son ex-coéquipier strasbourgeois Paul Lacombe, en Basketball Champions League.