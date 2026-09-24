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À la veille du début de saison, Marcus Keene a trouvé son nouveau club

Après une saison de Betclic ÉLITE très convaincante avec la SIG Strasbourg, Marcus Keene va disputer la Basketball Champions League. L'ancien alsacien s'est engagé avec le club turc de Trabzonspor, futur adversaire de Nanterre.
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Résumé
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À la veille du début de saison, Marcus Keene a trouvé son nouveau club
Marcus Keene devrait évoluer en Turquie
Crédit photo : Cécile Thomas
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Auteur d'une excellente saison avec la SIG Strasbourg l'an dernier (16,9 points à 39% et 6,1 passes décisives), ponctuée par son tir de la gagne en playoffs contre Paris, Marcus Keene est longtemps resté sur le carreau cet été.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Marcus Keene.jpg
Marcus KEENE
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 31 ans (06/05/1995)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
16,9
#7
REB
2,4
#137
PD
6,1
#2

La faute, peut-être, à l'image désastreuse renvoyée lors du tournoi The Basketball Tournament fin juillet où il avait complètement pété les plombs à l'issue d'une défaite, causant de graves blessures à une employée de l'équipe adverse.

Longtemps espéré par les habitués du Rhénus, qui vont découvrir Jaylen Hands à sa place, le meneur texan va finalement ajouter un nouveau pays à son CV.

Très gros projet de BSL, qui a notamment déjà attiré l'ex-villeurbannais Shaquille Harrison au cours de l'intersaison, le club turc de Trabzonspor a officialisé sa signature ce jeudi.

Ce qui signifie donc qu'il croisera la route de Nanterre, et de son ex-coéquipier strasbourgeois Paul Lacombe, en Basketball Champions League.

Nanterre
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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