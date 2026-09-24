ESPN place encore Nikola Jokic au sommet, Victor Wembanyama se rapproche !

Nikola Jokic (2,11 m, 31 ans) garde sa couronne ! Pour la troisième année consécutive, le pivot des Denver Nuggets occupe la première place du traditionnel classement des 100 meilleurs joueurs NBA, listés en fonction de leurs performances attendues pour la saison à venir. La concurrence n’a toutefois jamais paru aussi féroce dans la grande ligue, marquée par l’avènement de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et Shai Gilgeous-Alexander.

Nikola Jokic is always one step ahead of everyone 🧠🇷🇸 pic.twitter.com/lVsZyXSjiS — BasketNews (@BasketNews_com) February 13, 2025

La domination individuelle de Nikola Jokic (2,11 m, 31 ans) continue donc, à en croire les votes des journalistes du grand média U.S.. Malgré une nouvelle deuxième place à l’élection du MVP la saison dernière, le champion NBA 2023 a terminé vainqueur ou dauphin de ce trophée lors de chacune des six dernières saisons. En 2025-2026, le Joker a également bouclé une deuxième saison consécutive en triple-double de moyenne, rejoignant le néo-retraité Russell Westbrook parmi les seuls joueurs à avoir réalisé cette performance à plusieurs reprises.

ESPN ranked the Top-10 players in the NBA: 1. Nikola Jokic

2. Victor Wembanyama

3. Shai Gilgeous-Alexander

4. Luka Doncic

5. Giannis Antetokounmpo

6. Jalen Brunson

7. Anthony Edwards

8. Cade Cunningham

9. Jayson Tatum

10. Donovan Mitchell Jokic has the 4th best odds on… pic.twitter.com/6sq9tMZh3k — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 24, 2026

Aussi dominant et polyvalent soit-il, une inquiétude demeure à l’aube du prochain exercice : son adresse extérieure. Nikola Jokic tournait en effet à 44 % à 3-points avant de subir une contusion osseuse au genou gauche fin décembre, blessure qui lui avait fait manquer 16 rencontres. En délicatesse avec son shoot, le médaillé de bronze aux jeux de Paris sous le maillot de la Serbie était tombé à 32 % derrière l’arc sur la seconde moitié de saison.

NIKOLA JOKIC 🤯 WILD FINISH IN LOS ANGELES. Get to ESPN for the final 2:01… Denver leads by 3! pic.twitter.com/NWTGIROfNE — NBA (@NBA) May 23, 2023

Une baisse de régime que le 41e choix de la draft NBA 2014 devra éviter pour espérer conserver son statut l’an prochain, et, surtout, offrir un second titre de champion à Denver après quelques sorties prématurées en playoffs. A l’image de la dernière défaite des Nuggets face aux Minnesota Timberwolves au 1er tour de la post season 2026.

Son avenir à Denver reste également surveillé alors que sa situation contractuelle fait partie des sujets brûlants dans le Colorado. Et ce, bien que le principal intéressé ait affiché une position très claire sur le sujet : « Mon désir est de jouer le reste de ma vie à Denver. »

Victor Wembanyama en embuscade

Nikola Jokic toujours aussi régulier, la principale évolution du fameux ranking d’ESPN concerne Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Cinquième dans l’édition précédente, le 1er choix de la Draft NBA 2023 grimpe à la deuxième place du classement après une saison conclue avec le trophée de défenseur de l’année, une sélection dans la All-NBA First Team et une première participation aux Finales NBA avec les San Antonio Spurs. L’alien est même devenu le plus jeune meilleur défenseur de la ligue et le premier élu à l’unanimité depuis la création du trophée en 1983.

The youngest-ever & first unanimous Kia NBA DPOY 🔒 The NBA's leading shot blocker every year he's been in the league… Year 4 for @wemby starts Oct. 20 vs. OKC on NBC and Peacock! pic.twitter.com/kx9qxaEnSM — NBA (@NBA) September 19, 2026

Outre ses prouesses dans la dissuasion, illustrées par ses trois titres de meilleur contreur NBA en autant de saisons dans la ligue, ESPN souligne également sa progression de l’autre côté du parquet. Victor Wembanyama a réduit son volume de tirs à 3-points afin de chercher davantage de situations près du cercle.

Un ajustement qui lui a permis de s’offrir davantage de points sur la ligne des lancers (7,0 tentatives par match en 2025-2026, contre 5,8 en carrière), d’afficher une efficacité digne de son standing et de ses mensurations avec 51,2% d’adresse globale (sa première campagne au-delà des 50% !), et de signer sa meilleure marque au scoring en carrière (25,0 points de moyenne).

Dominant pour ses premiers playoffs avec un Net rating de 12,9 et un titre de MVP de la conférence Ouest, le natif du Chesnay est toutefois apparu en difficulté ou sans solution par séquence lors de la défaite des Spurs face aux Knicks en finale.

ESPN estime ainsi que l’ancien de L’ASVEL devra mieux gérer ses efforts et limiter les tirs en isolation lorsque les rencontres de playoffs se resserrent. La saison 2026-2027 doit désormais montrer ce que Wemby a retenu de cette première expérience des plus prometteuse en post season.

Un podium des plus serrés

Le sommet du classement illustre surtout le resserrement de la hiérarchie au sommet de la NBA. Chacun des trois premiers – Jokic, Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander – a ainsi été placé numéro 1 par au moins l’un des sept votants d’ESPN. Sachant qu’au total, trois points seulement séparent les superstars précitées.

Derrière ce trio de choc, Luka Doncic se classe quatrième, Giannis Antetokounmpo cinquième et Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans), véritable héros (et MVP !) des dernières finales NBA, sixième. Anthony Edwards, Cade Cunningham, Jayson Tatum et Donovan Mitchell complètent le top 10.

JALEN BRUNSON SOAKING IT ALL IN 💯 45 POINTS TO CLINCH THE KNICKS FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS. pic.twitter.com/Ji8NP6s5G8 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Nikola Jokic conserve donc la première place à l’entrée de la saison 2026-2027. Mais l’avance du MVP des finales 2023 n’a jamais paru aussi fragile dans ce classement. Fort des leçons tirées lors de la cruelle défaite de San Antonio contre New York en juin dernier, Victor Wembanyama semble plus que jamais parti pour détrôner son aîné en 2027.