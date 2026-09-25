« Libérez-moi ! », demandait Lorenzo Brown sur X le 10 septembre dernier. Deux semaines plus tard, son vœu est exaucé. Le meneur américano-espagnol de 36 ans a quitté l’Olimpia Milan pour l’Hapoël Jerusalem… sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, soit la fin de son contrat avec le club italien.

Le MVP officieux de l’Euro 2022, champion d’Europe avec l’Espagne, était écarté des plans sportifs du club italien depuis le 22 janvier 2026 et l’arrivée du nouveau coach Peppe Poeta n’a pas changé sa situation. Raison pour laquelle il a effectué sa préparation individuellement aux États-Unis cet été.

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Un vétéran à relancer

L'arrière vétéran sort donc d’une saison mitigée à Milan, où il a compilé 5,8 points, 1,5 rebond et 2,7 passes décisives en seulement 12 matchs d’EuroLeague. Bien loin de son niveau de double All-Star EuroLeague, lui qui a brillé sous le maillot du Maccabi Tel-Aviv, de l’UNICS Kazan, Fenerbahçe ou encore l’Etoile Rouge de Belgrade.

« Je suis heureux de rejoindre l'Hapoel et impatient d'entamer ce nouveau chapitre stimulant », a partagé Lorenzo Brown dans le communiqué officiel. « Je suis pleinement conscient de la tradition du club, de la passion de ses supporters et de la responsabilité qui m'incombe. Je ferai tout mon possible pour contribuer et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »

Lorenzo Brown Poste : Meneur

Taille : 196 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis, Espagne

Club : Armani Olimpia Milano Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,8 #179 REB 1,6 #233 PD 2,7 #56

Lorenzo Brown choisi par Sasa Obradovic et face au Mans en EuroCup

A l’Hapoël Jerusalem, il évoluera sous la houlette de Sasa Obradovic. L’ancien entraîneur de la Roca Team apparaît très satisfait de sa nouvelle recrue : « C’est un joueur aux qualités exceptionnelles. Il apporte une expérience considérable, une compréhension du jeu et la capacité de créer des occasions pour lui-même et pour ses coéquipiers. Je suis convaincu que son expérience et son leadership nous seront très précieux ».

En attendant le retour de blessure de Jared Harper, double MVP de l’EuroCup, blessé au pouce et absent pour plusieurs mois, il fera équipe avec Jaleen Smith et Shake Milton sur la ligne arrière.

En EuroCup, l’Hapoël Jerusalem retrouvera dans le groupe A Le Mans mais aussi le Cedevita Olimpija Ljubljana de Zvezdan Mitrovic ou encore l’Aris Salonique de Vassilis Spanoulis… Voilà qui promet de belles retrouvailles entre anciens techniciens monégasques.