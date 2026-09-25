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Le premier MVP de l'histoire NBA, Bob Pettit, est décédé à 93 ans

Premier MVP de l'histoire de la NBA, quadruple MVP du All-Star Game et champion avec les Hawks en 1958, Bob Pettit s'est éteint à l'âge de 93 ans. Le Hall of Famer laisse derrière lui l'image d'un pionnier dans la grande ligue.
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Le premier MVP de l'histoire NBA, Bob Pettit, est décédé à 93 ans
Bob Pettit lors du All-Star Game 2022 à Cleveland
Crédit photo : © Kyle Terada-Imagn Images
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Une des premières icônes de la NBA s'est éteinte hier soir. Bob Pettit est décédé à l'âge de 93 ans, a annoncé jeudi l'université LSU, école dans laquelle l'intérieur a étudié avant de faire le saut dans le grand bain. En 11 saisons dans la grande ligue, Big Blue a empilé les exploits individuels mais surtout offert aux Hawks leur premier et toujours seul titre en 1958.

Dès ses premières sorties, Bob Pettit s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Élu Rookie of the Year en 1955, l'intérieur est devenu un an plus tard le premier MVP de l'histoire de la ligue nord américaine. Cette saison-là, le Bombardier avait terminé meilleur marqueur de la ligue avec 25,7 points de moyenne.

Une des premières stars de la NBA

Un titre que le natif de Louisiane remportera de nouveau en 1959, après avoir inscrit 29,2 points par match. À sa retraite en 1965, Bob Pettit totalisait 20 880 points au compteur, de quoi le placer alors comme le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui pas moins de 44 joueurs ont dépassé son total mais son statut de précurseur lui garantit une place unique auprès des plus grandes légendes de son sport.

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Toutefois, il ne serait pas juste de penser que l'ailier fort ne basait son jeu uniquement sur le scoring. Tout au long de ses 11 années passées sur les parquets américains, le double MVP s'est aussi illustré au rebond avec une moyenne de 16,2 prises par match.

Bob Pettit a également été élu quatre fois MVP du All-Star Game, un record partagé avec une autre légende de la NBA partie bien trop tôt, Kobe Bryant.

Un titre face aux Celtics et un héritage durable

Si Bob Pettit demeure avant tout dans les mémoires pour avoir été le premier joueur couronné MVP, l'intérieur a mis un peu plus de temps à inscrire son nom au trophée Larry O'Brien. En effet, dans une ère où la grande ligue était largement dominée par les Celtics et surtout les Lakers, le Bombardier a du patienter quelques temps avant de connaître le succès collectif en 1958 avec les Hawks de Saint-Louis à l'époque.

D'ailleurs son palmarès collectif s'arrête là puisque même si l'équipe du Missouri est parvenu à se hisser trois fois de plus en finales, les coéquipiers de Bob Pettit ont systématiquement dû s'incliner face aux Celtics de Bill Russell.

Un maillot retiré avec les Hawks

Cependant cela ne retire rien à la marque indélébile laissée par Dixie Dandy dans l'histoire de la NBA. Intronisé au Hall of Fame en 1970, Bob Pettit figure également parmi les trois joueurs de LSU à avoir rejoint le Temple de la renommée, avec Pete Maravich et Shaquille O'Neal.

Son numéro 9 a été retiré par Atlanta et son numéro 50 par son ancienne fac. Après sa carrière, l'ancien intérieur est retourné à Baton Rouge, dans sa Louisiane natale et a travaillé dans le secteur bancaire et le conseil financier.

Jeudi soir, après l'annonce de son décès, les Hawks ont évidemment tenu à saluer l'une de leurs plus grandes légendes pour « son éthique de travail sans faille, son esprit de compétition et son dévouement au jeu », ayant contribué à forger l'identité de la franchise géorgienne.

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