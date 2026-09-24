Premier match de Coupe d'Europe réussi pour Chartres : l'EuroCup se rapproche !

Un an après avoir été sauvé de la relégation en Ligue 2 Féminine par la disparition de Tarbes, le C'Chartres Métropole Basket Féminin a réussi son arrivée dans le grand monde.

Pour le premier match de Coupe d'Europe dans son histoire, le club eurélien a battu l'équipe tchèque de Chomutov (80-66) lors de la manche aller de son barrage qualificatif pour l'EuroCup.

Une victoire, oui, mais surtout avec un vrai écart, ce qui rapproche le CCMBF du plateau final de la deuxième Coupe d'Europe. Pour cause, le billet pour l'EuroCup se joue en format aller-retour, ce qui signifie que les joueuses de Julien Pincemin partiront avec 14 points d'avance jeudi prochain en République tchèque.

Or, il y avait de quoi légèrement s'inquiéter à la 34e minute, lorsque les Chartraines étaient encore accrochées (64-63). Il y avait de quoi craindre un match retour sans aucune marge mais les coéquipières d'Assitan Koné (18 points à 8/11 en 20 minutes) ont su accélérer au moment le plus opportun : un 12-0 dans le money-time (jusqu'à 76-63) pour terminer avec l'écart maximal de la soirée sur le tableau d'affichage.

Plus qu'encourageant, afin d'aller espérer défier Namur, Salamanque et Ruzomberok lors de la phase de poules à l'automne...