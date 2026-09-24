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Premier match de Coupe d'Europe réussi pour Chartres : l'EuroCup se rapproche !

Engagé dans un barrage qualificatif pour l'EuroCup, le C'Chartres Métropole Basket Féminin a pris une option en l'emportant de 14 points à domicile face à Chomutov (80-66). Un avantage qu'il faudra défendre lors du match retour en République tchèque.
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Résumé
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Premier match de Coupe d'Europe réussi pour Chartres : l'EuroCup se rapproche !
Coralie Chabrier et les Chartraines se rapprochent d'une place en Coupe d'Europe
Crédit photo : FIBA
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Un an après avoir été sauvé de la relégation en Ligue 2 Féminine par la disparition de Tarbes, le C'Chartres Métropole Basket Féminin a réussi son arrivée dans le grand monde.

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Pour le premier match de Coupe d'Europe dans son histoire, le club eurélien a battu l'équipe tchèque de Chomutov (80-66) lors de la manche aller de son barrage qualificatif pour l'EuroCup.

Chartres Féminin 80 - 66 Levhartice Chomutov · EuroCup Féminine 2026-2027 · 24/09/2026

Leaders

Chartres FémininLevhartice Chomutov
PTSAssitan Kone 18Vanda Kozakova 11
REBJasmine Bailey 10Michaela Krejzova 3
PDClarisse Legrand 6Katerina Bartonova 6

Statistiques d'équipe

Chartres FémininLevhartice Chomutov
TIRS45,9 %40,6 %
3PTS7/2010/32
LF17/204/8
REB3438
RO59

Une victoire, oui, mais surtout avec un vrai écart, ce qui rapproche le CCMBF du plateau final de la deuxième Coupe d'Europe. Pour cause, le billet pour l'EuroCup se joue en format aller-retour, ce qui signifie que les joueuses de Julien Pincemin partiront avec 14 points d'avance jeudi prochain en République tchèque.

Or, il y avait de quoi légèrement s'inquiéter à la 34e minute, lorsque les Chartraines étaient encore accrochées (64-63). Il y avait de quoi craindre un match retour sans aucune marge mais les coéquipières d'Assitan Koné (18 points à 8/11 en 20 minutes) ont su accélérer au moment le plus opportun : un 12-0 dans le money-time (jusqu'à 76-63) pour terminer avec l'écart maximal de la soirée sur le tableau d'affichage.

Assitan KONE
Assitan KONE
18
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
CHA
80 66
CHO

Plus qu'encourageant, afin d'aller espérer défier Namur, Salamanque et Ruzomberok lors de la phase de poules à l'automne...

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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