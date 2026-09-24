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Une première victoire en EuroLeague avec Dubaï pour Élie Okobo, Jaron Blossomgame devra convaincre

Battu en demi-finale de la SuperCoupe le week-end dernier, Dubaï a pris sa revanche sur le Real Madrid dès l'ouverture de la saison d'EuroLeague, s'imposant 78-77 grâce à un spectaculaire 7-0 dans les trois dernières minutes, avec un Dwayne Bacon MVP et un Élie Okobo décisif.
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Une première victoire en EuroLeague avec Dubaï pour Élie Okobo, Jaron Blossomgame devra convaincre
Élie Okobo et Dubaï ont eu le scalp du Real Madrid et de ses trois Français
Crédit photo : Dubaï Basketball
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Quatrième de la SuperCoupe d'EuroLeague le week-end dernier, vaincu par le Real Madrid en demi-finale, Dubaï a pris sa revanche pour l'ouverture de la saison.

Cette fois, le club émirati a eu le dernier mot face aux Merengues, l'emport 78-77 grâce à un 7-0 dans les trois dernières minutes !

Un retour initié par Élie Okobo, qui a marqué le premier panier de la série, pour ramener le score à 73-77. Auteur des trois premiers tirs de la deuxième mi-temps pour Dubaï, qui ont immédiatement remis son équipe dans le match (de 38-44 à 44-44), le Bordelais termine avec 8 points à 4/8, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 30 minutes, le plus gros temps de jeu du match.

Élie OKOBO
Élie OKOBO
8
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4
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4
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Logo EuroLeague
DUB
78 77
REA

Bacon MVP

À ses côtés, deux autres anciens monégasques : l'un a terminé MVP, Dwayne Bacon (24 points à 9/13, 5 rebonds et 4 passes décisives), et l'autre devra convaincre Xavi Pascual. Ainsi, Jaron Blossomgame n'a eu droit qu'à 6 minutes et 2 secondes de jeu. De quoi rappeler son début d'aventure en Principauté, lui qui débarquait du Ratiopharm Ulm et avait dû se battre pour sa place.

Jaron BLOSSOMGAME
Jaron BLOSSOMGAME
0
PTS
1
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0
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Logo EuroLeague
DUB
78 77
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Maledon meilleur madrilène

En face, après avoir remporté la SuperCoupe le week-end dernier, aucun des Français du Real Madrid n'a réellement su enchaîner.

Avec 11 points à 4/9, 4 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 22 minutes, Théo Maledon a cependant été le meilleur madrilène.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
11
PTS
4
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6
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Logo EuroLeague
DUB
78 77
REA

Présent dans le cinq de départ, Timothé Luwawu-Cabarrot a lui eu du mal à apporter autre chose que du scoring (11 points à 4/9 et 1 interception en 22 minutes.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
11
PTS
0
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0
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Logo EuroLeague
DUB
78 77
REA

Enfin, avec seulement 4 minutes et 8 secondes passées sur le parquet de la Coca-Cola Arena, Olivier Sarr va également devoir cravacher. Mais il a au moins su se montrer rentable lors de son très court passage (4 points et 2 rebonds).

Olivier SARR
Olivier SARR
4
PTS
2
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0
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Logo EuroLeague
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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