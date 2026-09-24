Une première victoire en EuroLeague avec Dubaï pour Élie Okobo, Jaron Blossomgame devra convaincre

Quatrième de la SuperCoupe d'EuroLeague le week-end dernier, vaincu par le Real Madrid en demi-finale, Dubaï a pris sa revanche pour l'ouverture de la saison.

Cette fois, le club émirati a eu le dernier mot face aux Merengues, l'emport 78-77 grâce à un 7-0 dans les trois dernières minutes !

Un retour initié par Élie Okobo, qui a marqué le premier panier de la série, pour ramener le score à 73-77. Auteur des trois premiers tirs de la deuxième mi-temps pour Dubaï, qui ont immédiatement remis son équipe dans le match (de 38-44 à 44-44), le Bordelais termine avec 8 points à 4/8, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 30 minutes, le plus gros temps de jeu du match.

Bacon MVP

À ses côtés, deux autres anciens monégasques : l'un a terminé MVP, Dwayne Bacon (24 points à 9/13, 5 rebonds et 4 passes décisives), et l'autre devra convaincre Xavi Pascual. Ainsi, Jaron Blossomgame n'a eu droit qu'à 6 minutes et 2 secondes de jeu. De quoi rappeler son début d'aventure en Principauté, lui qui débarquait du Ratiopharm Ulm et avait dû se battre pour sa place.

Maledon meilleur madrilène

En face, après avoir remporté la SuperCoupe le week-end dernier, aucun des Français du Real Madrid n'a réellement su enchaîner.

Avec 11 points à 4/9, 4 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 22 minutes, Théo Maledon a cependant été le meilleur madrilène.

Présent dans le cinq de départ, Timothé Luwawu-Cabarrot a lui eu du mal à apporter autre chose que du scoring (11 points à 4/9 et 1 interception en 22 minutes.

Enfin, avec seulement 4 minutes et 8 secondes passées sur le parquet de la Coca-Cola Arena, Olivier Sarr va également devoir cravacher. Mais il a au moins su se montrer rentable lors de son très court passage (4 points et 2 rebonds).