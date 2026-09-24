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Zvezdan Mitrovic fait venir l'un de ses anciens joueurs de l'ASVEL à Ljubljana

Rihards Lomazs s’est engagé mercredi avec le Cedevita Olimpija Ljubljana pour la saison 2026-27. L’arrière letton y retrouve Zvezdan Mitrovic, qui l’avait entraîné à l’ASVEL lors d’un passage peu convaincant à Villeurbanne. Il arrive en Slovénie après une saison à 18,6 points de moyenne en EuroCup avec Neptūnas Klaipėda.
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Zvezdan Mitrovic fait venir l'un de ses anciens joueurs de l'ASVEL à Ljubljana
Rihards Lomasz - Zvezdan Mitrovic, les retrouvailles six ans après
Crédit photo : GPJ
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Leurs chemins s’étaient croisés à l’ASVEL, lors de la saison 2019-2020. Six ans plus tard, Rihards Lomazs (1,93 m, 30 ans) va de nouveau jouer sous les ordres de Zvezdan Mitrovic : le Cedevita Olimpija Ljubljana a annoncé, mercredi 23 septembre, la signature de l’international letton pour un an.

Cette fois, l’arrière arrive fort d’une saison à 18,6 points et 4,1 passes décisives de moyenne en EuroCup avec le Neptunas Klaipeda. Des chiffres éloignés de ceux de son passage à Villeurbanne, où il n’avait pas réussi à s’imposer.

Rihards Lomazs et Zvezdan Mitrovic, des retrouvailles après l’ASVEL

Arrivé à l’ASVEL à l’été 2019 avec une réputation de shooteur, Rihards Lomazs avait joué sa première saison dans le Rhône sous la direction de Zvezdan Mitrovic. Son rendement était resté modeste : 4,6 points en 14 minutes de moyenne, toutes compétitions confondues, sur 52 rencontres.

Son manque de régularité et ses difficultés défensives avaient notamment limité sa place dans la rotation. Les deux hommes avaient quitté l’ASVEL à des moments différents. Mitrovic n’était plus l’entraîneur de l’équipe à l’été 2020, Lomazs était resté quelques mois supplémentaires avant de rejoindre Göttingen, en Allemagne, début 2021. Leur nouvelle collaboration, à Ljubljana, intervient donc après un premier passage commun qui n’avait pas permis à l’arrière letton de s’installer à Villeurbanne.

Une autre dimension en EuroCup avec Neptūnas

La saison dernière, Lomazs a tenu un rôle offensif bien plus important à Neptūnas Klaipėda. En 16 matchs d’EuroCup, il a inscrit 18,6 points et délivré 4,1 passes décisives de moyenne. Il a notamment été désigné meilleur joueur de la 13e journée après une rencontre à 33 points et 6 passes décisives contre Hambourg.

PROFIL JOUEUR
rihards_lomazs_2026-2027_profile.png
Rihards LOMAZS
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 30 ans (13/04/1996)
Nationalités:
logo lat.jpg
Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde
PTS
20,5
#12
REB
1,5
#179
PD
4
#33

Capable d’évoluer aux deux postes arrière, le Letton rejoint désormais une équipe qu’il a affrontée avec Neptūnas la saison passée. À Cedevita Olimpija, il retrouvera surtout un entraîneur qui connaît déjà son jeu, mais qui l’avait vu peiner à trouver sa place à l’ASVEL.

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